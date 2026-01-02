Ինչո՞ւ է արհեստական ​​բանականությունը մղձավանջ ԵՄ-ի համար

Եվրոպան ցանկանում է կարգավորել, մինչդեռ ԱՄՆ կառավարությունը թույլ է տալիս ընկերություններին ազատորեն գործել։ Տարբեր մոտեցումների հիմքում ընկած է մեկ դար առաջ։
Երիտասարդ ամերիկացի ուսանողը հաղորդագրություն է ստանում արհեստական բանականության գործակալից. «Սթենֆորդը հենց նոր էլեկտրոնային նամակ է ուղարկել՝ հարցնելով, թե որտեղ ես ուզում սովորել արտասահմանում»։
«Ըհը, որտե՞ղ գնամ» հարցնելուց և Փարիզը ընտրելուց հետո, նա կիսամյակն անցկացնում է սկզբում շփոթված եվրոպական մայրաքաղաքով, ապա սիրահարված, քանի որ հանդիպում է մի ֆրանսիացի աղջկա և գնում է պիկնիկների ու կինոթատրոնների՝ իր հավատարիմ արհեստական բանականության ընկերոջ օգնությամբ։
Երբ կիսամյակն ավարտվում է, նա օգնություն է խնդրում. «Կարո՞ղ եք ինձ գրանցել տուն վերադառնալու իմ ինքնաթիռում»։ Արհեստական բանականության գործակալը պատասխանում է. «Սպասիր, ոչ։ Ինչո՞ւ ես ուզում վերադառնալ, ընկեր»։ Երիտասարդը պատասխանում է. «?»։ Արհեստական բանականությունն ասում է. «Մնա Փարիզում»։ Եվ որոշում է կայացվում. նա վեր է նայում հեռախոսից և ձեռքը դնում ֆրանսիացի ընկերուհու գրկին։
Առաջ ու առաջ զրույցը կտրվում է Poke.com-ի 2 րոպե 37 վայրկյան տևողությամբ գովազդի մեջ, որը արհեստական բանականության հավելված է, որը ծառայում է որպես անձնական օգնական և իմաստուն ընկեր, որը ստեղծվել է Interaction ստարտափի կողմից։ Սակայն հեգնական է, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ այն վաճառում է ամերիկացիների Եվրոպա մեկնելու երազանքը, ընկերությունն ինքնին ստեղծվել է, երբ հակառակն է տեղի ունեցել. Interaction-ը կառավարվում է Կալիֆոռնիայից՝ գերմանական տեղափոխությունների կողմից։
Եվրոպական գլխավորությամբ ամերիկյան ընկերությունը այն խնդրի օրինակ է, որը շփոթեցրել է Եվրոպայի քաղաքականության մշակողներին և տեխնոլոգիական ջատագովներին. չնայած մայրցամաքը կարող է ստեղծել նոր արհեստական ինտելեկտի հավելվածներ ստեղծելու համար անհրաժեշտ գաղափարներն ու տաղանդը, այն հազվադեպ է դառնում այն վայրը, որտեղ այդ գաղափարները մասշտաբավորվում են։
«Աշխարհի որ ծայրում էլ լինեք՝ Եվրոպայում, Ասիայում կամ որտեղ էլ որ լինեք, բոլորը պարզապես ցանկանում են գալ Բեյի շրջան, միայն թե արհեստական բանականության ոլորտում լինեք», – ասում է Interaction-ի համահիմնադիրներից մեկը՝ Մարվին ֆոն Հագենը: Տվյալները հաստատում են ֆոն Հագենի պնդումը: Accel վենչուրային ընկերության զեկույցի համաձայն՝ 2023 և 2024 թվականներին ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Իսրայելում գեներատիվ արհեստական բանականության մեջ ներդրված գումարի 80 տոկոսը բաժին է ընկել ամերիկյան ընկերություններին: 2024 թվականին ԱՄՆ-ում արտադրվել է 40 «նշանակալի արհեստական բանականության մոդելներ», ի տարբերություն Չինաստանի 15-ի և Եվրոպայի ընդամենը երեքի, ըստ Սթենֆորդի համալսարանի 2025 թվականի արհեստական բանականության ինդեքսի զեկույցի: ԱՄՆ բոլոր տեխնոլոգիական ընկերությունների տասնմեկ տոկոսն ունի եվրոպացի հիմնադիրներ, և Եվրոպայում հիմնադրված հարյուրավոր խոստումնալից ընկերություններ, որոնցից շատերը անմիջականորեն կապված են արհեստական բանականության հետ, տեղափոխվել են Միացյալ Նահանգներ: «Մարդիկ, ովքեր ցանկանում են մաս կազմել այս արհեստական բանականության հեղափոխությանը, գալիս են այստեղ [ԱՄՆ]», – ասաց Ֆլորիան Յուենգերմանը, մեկ այլ գերմանացի արտագաղթող, որը Listen Labs-ի համահիմնադիրն է, որը հաճախորդների հետազոտությունների համար արհեստական բանականության ընկերություն է: «Իրականում ես մի փոքր տխուր եմ Գերմանիայի համար»:
Արհեստական բանականության ընկերությունների վրա աշխատող տեխնոլոգիական հիմնադիրները մեկնում են Միացյալ Նահանգներ տարբեր պատճառներով, որոնցից մի քանիսը ինքնահաստատվող են. Սիլիկոնյան հովիտը լի է արհեստական բանականության ընկերություններով, ինչը հեշտացնում է այնտեղ արհեստական բանականության ընկերություն կառուցելը: ԱՄՆ-ում ավելի շատ ռիսկային ֆոնդեր կան, և նրանք ավելի շատ հետաքրքրված են անհայտ ապրանքների մեջ ներդրումներ կատարելով: Սակայն կա մեկ այլ կարևոր պատճառ, ըստ հիմնադիրներից շատերի և Եվրոպայում արհեստական բանականության պաշտպանների. տեխնոլոգիական տեսակները հաճախ խորապես կասկածամիտ են կարգավորումների նկատմամբ, և Եվրոպան, անշուշտ, ունի դրանցից շատերը, հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է արհեստական բանականությանը:
Վերջին ամիսներին Եվրոպայում գտնվող տեխնոլոգիական ընկերությունները, ինչպես նաև որոշ ազգային կառավարություններ և հենց Եվրոպական հանձնաժողովը, փորձել են թեթևացնել արհեստական բանականության ընկերությունների վրա դրված կարգավորիչ բեռը՝ հետաձգելով օրենսդրության կիրառման հիմնական մասերը կամ պաշտպանելով ԵՄ-ի կողմից իր ամբողջ շրջանակի վերանայումը: Սակայն Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների միջև արհեստական ինտելեկտի կարգավորման հարցում տարբերությունները այդքան էլ հեշտ չեն շտկվում. դրանք արմատավորված են խորը մշակութային տարբերություններում, որոնք ազդել են երկու մայրցամաքներում տեխնոլոգիական արդյունաբերությունների զարգացման վրա։
Գիտնականներն ու ոլորտի անդամները նշում են, որ այս մշակույթի փոփոխությունը կարևոր է Եվրոպայի համար՝ հետ մնալու համար, թե՛ մայրցամաքում արհեստական ինտելեկտի ավելի շատ մասնագետների պահելու, թե՛ մնացածներին ավելի ձեռներեցական լինելու խրախուսման հարցում։
«Այսօր եվրոպական երկրները, ինչպիսին է Գերմանիան, դեռևս պահպանում են բացառիկ տաղանդներ», – ասել է Սան Ֆրանցիսկոյում գործող Հիմնադիրների հիմնադրամի գերմանացի ներդրող Ռոբերտ Վինդեշհայմը, – «սակայն հաճախ բացակայում է այն մշակութային մթնոլորտը, որը թույլ է տալիս այս տաղանդներին իրենց էներգիան ուղղորդել նոր ընկերություններ ստեղծելուն»։
Նախադեպ
Եվրամիությունը տասնամյակներ շարունակ ավելի շատ է հանձնառու եղել տարբեր ոլորտների կարգավորմանը, քան Միացյալ Նահանգները: Եվ քանի դեռ Եվրոպան ընտրել է մի փոքր ավելի դանդաղ, մի փոքր ավելի անվտանգ աճի մոդել, եղել են երիտասարդ, հավակնոտ մարդիկ, որոնք հիասթափվել են բյուրոկրատական պաշտպանիչ պատնեշներից:
Սակայն այն, թե ինչու է ԵՄ-ն այդքան տարբեր կերպ հասկանում պետության դերը, մասնավորապես՝ արհեստական ինտելեկտի հետ կապված, ավելի լայն հարց է, որը վերաբերում է Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմում գտնվող պատմական և մշակութային տարբերություններին:
Դրա մեծ մասը կապված է գաղտնիության հետ: «Առաջին բանը, որի մասին Եվրոպայում շատ մարդիկ մտածում են, երբ մտածում են տեխնոլոգիայի մասին, դա «Նրանք մեզ կլրտեսեն» կամ «Այս տեխնոլոգիան կօգտագործվի բացասական իմաստով» է», – ասաց Յուենգերմանը: «Օրինակ, Գերմանիայում մարդիկ չեն տրամադրի իրենց հեռախոսահամարը: Նրանք պաշտպանում են իրենց հեռախոսահամարը: Դա նման է [ԱՄՆ-ում] մարդկանց սոցիալական ապահովագրության համարին»:
Ըստ Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսոր Անու Բրեդֆորդի, ով ուսումնասիրում է Եվրոպական Միության թվային կարգավորման վիճակը, և ով ինքը մեծապես կողմ է Եվրոպայի կողմից արհեստական բանականության կարգավորմանը, այս ամենի մի մասը կարելի է հետագծել գրեթե մեկ դար առաջ։ «Դուք պետք է մտածեք պատմական պատճառների և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին, և թե ինչպես են նացիստները ստացել տեղեկատվություն հրեաներին նույնականացնելու համար. նրանք խախտում էին նրանց անձնական կյանքի իրավունքը», – ասաց նա։ «Դուք պետք է մտածեք Շտազիի կողմից Արևելյան Գերմանիայում իրականացվող հսկողության մասին։ Եվրոպացիները գիտեն, թե ինչ է նշանակում, երբ դուք անձնական կյանք չունեք… նրանք գերզգայուն են դրա նկատմամբ մշակութային պատճառներով»։
Դին Բոլը, ով Թրամփի վարչակազմի արհեստական բանականության գործողությունների ծրագրի հիմնական հեղինակն էր, քիչ համաձայն է Բրեդֆորդի հետ կարգավորման վերաբերյալ։ Սակայն նա նաև երկու վայրերի միջև մշակութային տարբերությունները հետագծել է մինչև 20-րդ դարի կեսերը։ Բոլը կարծում է, որ Եվրամիությունը «պահպանել է ստատուս քվոն սաթե գույնի մեջ», գործելով 20-րդ դարի մտածելակերպով՝ 21-րդ դարի խնդիրները լուծելու համար։
Վինդեշհայմը, ով ինքն էլ ծնունդով եվրոպացի է, անվտանգության վախերը նույնպես հետագծել է անցյալ դարի ճգնաժամերի հետ։ «Եվրոպայի 20-րդ դարի աղետները թողեցին երկարատև և իրավացիորեն զգուշավոր մտածելակերպ։ Վթարներից պաշտպանությունն ու անվտանգությունը դարձան գերակա», – ասաց նա։ Նա կարծում է, որ մեծ մասամբ եվրոպացիները պարզապես ընդունել և օրենքում կոդավորել են տեխնոլոգիաների շուրջ ռիսկերի գնահատման այլ մոտեցում, քան ամերիկյան կառավարությունը։
Այնուհետև կա Սիլիկոնյան հովիտը, որն ինքնին ունի մշակույթ, որը համահունչ չէ ամերիկյան և եվրոպական բնակչության մեծ մասին, և դա ձևավորել է Ամերիկայի մնացած մասի վերաբերմունքը տեխնոլոգիաների նկատմամբ: Այդ մշակույթը վաղուց առաջնորդվում է լիբերտարիանական էթոսով և տեխնոլոգիական առաջընթացի նկատմամբ անսասան հավատով, այլ ոչ թե այն ուժերի, որոնք կարող են խոչընդոտել դրան: «Չնայած հիպերմեդիայի զարգացման գործում հանրային միջամտության կենտրոնական դերին, կալիֆոռնիացի գաղափարախոսները քարոզում են բարձր տեխնոլոգիական լիբերտարիանիզմի հակապետական ավետարանը. հիպիական անարխիզմի և տնտեսական լիբերալիզմի տարօրինակ խառնուրդ՝ հարստացված տեխնոլոգիական դետերմինիզմի մեծ քանակությամբ», – գրել են երկու մեդիա տեսաբաններ 90-ականների կեսերին Whole Earth Catalog-ի համար հրատարակված «Կալիֆոռնիական գաղափարախոսություն» հիմնարար էսսեում:
Այսօր Բեյի շրջաններում շրջանառվող ամենատարածված հասկացություններից մեկը աքսելերացիոնիզմի գաղափարն է: Այս փիլիսոփայությունը ներառում է մտածողության տարբեր ուղղություններ՝ սկսած այն հավատալուց (և հույս ունենալուց), որ չկարգավորվող արհեստական բանականության զարգացումը կհանգեցնի տեխնոուտոպիայի, որտեղ մեքենաները կլուծեն հիվանդություններ, մինչև այն հավատալը (և հույս ունենալը), որ արհեստական բանականությունը կոչնչացնի ժողովրդավարությունը և կբերի մի աշխարհ, որտեղ աշխարհը կկառավարի տեխնոլոգիական գերիշխանների անհետացող փոքրաթիվ խումբ: Այս տարբեր հայացքները նպաստել են ԱՄՆ-ում և ԵՄ-ում տեխնոլոգիաների շուրջ խիստ տարբեր կարգավորող մշակույթների ձևավորմանը 20-րդ և 21-րդ դարերում: ԵՄ-ի «Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգը», որը 2018 թվականին ներդրված համապարփակ գաղտնիության մասին օրենք է, ամրագրում է գաղտնիության իրավունքը, որը գոյություն չունի ԱՄՆ-ում և սահմանափակում է տեխնոլոգիական ընկերությունների տվյալներ հավաքելու և դրանք դրամայնացնելու կարողությունը, ինչը մեծ հետևանքներ է ունեցել տեխնոլոգիական ընկերությունների Եվրոպայում աճելու կարողության համար։
«Կա շատ ինքնավստահություն, շատ ամբարտավանություն, և [Եվրոպան] իսկապես ունի այս մտածելակերպը, որ իրենք պետք է լինեն աշխարհի կարգավորողը, բայց նրանք դա անում են նախքան տեխնոլոգիայի իրականում մշակումը», – ասել է Մայքլ Ջեքսոնը՝ ամերիկացի տեխնոլոգիական ներդրող, որը ապրում և աշխատում է Փարիզում: Դա համեմատած ԱՄՆ-ի հետ, որտեղ, նրա խոսքով, կառավարությունը միջամտում է ավելի թիրախային կարգավորմամբ, երբ հասկանում է շուկայի կարիքները։
Արհեստական բանականությունը այս տարբերությունները ավելի մեծ լույսի ներքո ներկայացրեց, քան երբևէ։ Արհեստական բանականությունը ավելի մեծ մարտահրավերներ առաջացրեց գաղտնիության համար և ավելի շատ հնարավորություններ հսկողության համար, և հետևանքներն ավելի դժվար է կանխատեսել, քան գրեթե ցանկացած այլ նորարարություն, որը մինչ այդ եղել է, հնարավոր է՝ բացառությամբ ինտերնետի՝ մղձավանջ ռիսկից խուսափողների համար։
Եվրոպան որդեգրել է զգալիորեն ավելի հզոր կարգավորող մոտեցում։ Արհեստական բանականության մասին օրենքը, որը ԵՄ-ում ուժի մեջ է մտել 2024 թվականի օգոստոսի 1-ին, Եվրոպայի ամենաընդգրկուն փորձն է՝ զսպելու այն արհեստական բանականության ընկերություններին, որոնք չեն գործում հանրության շահերից ելնելով։ Մեծ մասամբ, օրենսդրությունը վերաբերում է վնասի նվազեցմանը։ Այն ստեղծում է ռիսկի կատեգորիաներ արհեստական բանականության կիրառությունների համար՝ «նվազագույնից» մինչև «անընդունելի» ռիսկ (վերջին կիրառություններն արգելված են) և ստիպում է արհեստական բանականության ընկերությունների մեծ մասին ավելի թափանցիկ լինել իրենց աշխատանքի վերաբերյալ։
Միևնույն ժամանակ, Ջո Բայդենի վարչակազմի օրոք արհեստական բանականության կարգավորման որոշ ջանքերի դադարեցումից հետո, նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք ԱՄՆ-ն կարգավորումը մի կողմ է դրել։ Հուլիսին Թրամփի վարչակազմը հրապարակեց Արհեստական բանականության գործողությունների ծրագիրը՝ մի շարք քաղաքական նախապատվություններ, որոնք խոստանում էին «վերացնել բյուրոկրատիան և ծանր կարգավորումը» Արհեստական բանականության զարգացման համար։ Քանի որ ԵՄ-ն ավելի շատ է կարգավորում, Ամերիկան դա անում է ավելի քիչ։ Եվ քանի որ բացը մեծացել է, նույնքան մեծացել է հիմնադիրների թիվը յուրաքանչյուր վայրում։
Նաև նոր պատճառներ են ի հայտ եկել, թե ինչու Եվրոպան պետք է մտածի կարգավորման մասին։ «[Ամերիկյան հաջողությունը] մեծացրել է Եվրոպայի համար ինքն իրեն պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, քանի որ դուք ավելի ու ավելի կախված եք այնպիսի տեխնոլոգիայից, որը դուք չունեք և որը չեք վերահսկում», – ասաց իտալացի Մարիարոսարիա Տադեոն, որն այժմ Մեծ Բրիտանիայի Օքսֆորդի ինտերնետային ինստիտուտում թվային էթիկայի և պաշտպանական տեխնոլոգիաների պրոֆեսոր է։
Նա ասաց, որ ԵՄ-ն պետք է ավելի շատ մտածի տեխնոլոգիական զարգացումը խթանելու մասին, քանի որ վստահ չէ, թե որոնք են ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաների վերջնական նպատակները և որքան կարող է անհրաժեշտ լինել պայքարելու այնպիսի մասնավոր կորպորացիայի դեմ, որը չի մտածում Եվրոպայի քաղաքացիների շահերի մասին։
«[Եվրոպան] թույլ դիրքում է, քանի որ [աշխարհում] մշակողների մեծ մասը ամերիկացիներ են», – ասաց Բրեդֆորդը։ «Դա գնալով ավելի դժվար է դառնում, եթե ԵՄ-ն փորձում է ինքնուրույն վերահսկել աշխարհը, և եթե ամերիկացիները չեն կարգավորում իրենք իրենց»։
Պատմությունից այն կողմ
Եվրոպական շրջանակի կողմնակիցները պնդում են, որ այն նորարարությունը խեղդելուց զատ, պարզապես այս արագ զարգացող տեխնոլոգիան ավելի անվտանգ է դարձնում ինչպես օգտատերերի, այնպես էլ հիմնադիրների համար: Իրականում, նրանք դժգոհում են այն մտքից, որ կարգավորումն ու նորարարությունը հակասական են։
«Ես չեմ ուզում, որ լինի այն ընկալումը, որ եթե ուզում ես նորարարություն ունենալ, պետք է ընտրել ամերիկյան անմասնության մոդելը, և եվրոպական մոդելը ինչ-որ կերպ արմատապես անհամատեղելի կլինի նորարարության հետ», – ասաց Բրեդֆորդը: «Շատ հեշտ է ասել. «Դե, քանի որ նրանք այդքան շատ են կարգավորում, նորարարություն չկա»: Դա այն պատճառը չէ, որ եվրոպացիները չեն առաջատարում արհեստական բանականության նորարարության մեջ»։
Բրեդֆորդը նշեց 27 իրավասություն ունենալու դժվարությունը՝ առանց մեկ, միասնական շուկայի, որպես հիմնական պատճառներից մեկը, որ ԵՄ-ում արհեստական բանականության զարգացումը պարզ չի եղել. մի գաղափար, որի հետ համաձայն էին նաև կարգավորման դեմ պայքարող շատ փորձագետներ և տեխնոլոգիական հիմնադիրներ։
Դրանից բացի, Ամերիկայում այժմ պարզապես ավելի շատ ներդրումներ կան։ Ռիսկային կապիտալիստները գումար են ներդնում ԱՄՆ-ում գործող տեխնոլոգիական ընկերություններում և հաճախ ավելի զուսպ են դա անում այլուր գտնվողների համար. 2013-2022 թվականների ընթացքում ԵՄ-ում գտնվող գրասենյակ ունեցող ընկերությունները 1.4 տրիլիոն դոլարով պակաս ռիսկային ֆինանսավորում են ստացել, քան ԱՄՆ-ում գտնվողները։
Եվրոպան նաև միակ վայրը չէ, որտեղ կարգավորող պետությունը վերելք է ապրում։
Փաստորեն, չնայած Վաշինգտոնը, հնարավոր է, չի փորձում պաշտպանել արհեստական բանականությունը, Կալիֆոռնիա նահանգը խախտում է կանոնները և իրականացնում է արհեստական բանականության մի քանի ուղեցույցներ, որոնք նմանատիպ աշխատանք են կատարում։ Պատճառներից մեկն այն է, որ ամերիկացիները նույնպես վախենում են չկարգավորվող արհեստական բանականությունից. Gallup-ի կողմից 2025 թվականի ապրիլ և մայիս ամիսներին անցկացված հարցման համաձայն, ամերիկացիների 80 տոկոսը հավատում է արհեստական բանականության անվտանգության և տվյալների պաշտպանության կանոնների պահպանմանը, նույնիսկ եթե դա նշանակում է արհեստական բանականության հնարավորությունների զարգացում ավելի դանդաղ տեմպերով։
«Իմ կարծիքով՝ ամերիկացիներն ու եվրոպացիները սերտորեն կապված են արհեստական բանականության կառավարման հարցում։ Եթե նայեք հարցումների տվյալներին, եթե նայեք հեղինակային իրավունքի, գաղտնիության, աշխատուժի տեղահանման վերաբերյալ մտահոգություններին, կտեսնեք, որ դրանք հավասարապես են երկու տարածաշրջաններում էլ», – ասաց Վաշինգտոնում գտնվող Արհեստական բանականության և թվային քաղաքականության կենտրոնի նախագահ և հիմնադիր Մարկ Ռոտենբերգը։ «Սպիտակ տունը Արհեստական բանականության կարգավորման հարցում դիրքորոշում է ընդունել, որը չի համապատասխանում ամերիկացիների մեծամասնության դիրքորոշմանը, նահանգային օրենսդիրների մեծամասնության դիրքորոշմանը և նույնիսկ նախկինում եղած դիրքորոշմանը»։
Եվրոպացի լավատեսների համար կան որոշ նշաններ, որ չնայած կառավարումը կարող է կատարյալ չլինել, կարգավորումը չի խեղդում նորարարությունը, և Եվրոպան սկսում է իր տեղը գտնել արհեստական բանականության զարգացման ոլորտում։
«Արհեստական բանականությունը չի անհետանալու։ Այն չի անհետանալու 10 տարի հետո… Դուք պարտավոր չեք առաջինը լինել արհեստական բանականության մեջ։ Դուք պետք է լինեք դիմացկուն, կայուն և վստահելի արհեստական բանականության մեջ», – ասաց Թադեոն։
Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Եվրոպան ավելի կոշտ կարգավորող դիրքորոշում է ընդունում, նրանք նույնպես փորձում են մասնակցել գործողություններին: Նոյեմբերին Եվրոպական հանձնաժողովը 200 միլիարդ եվրո է մոբիլիզացրել արհեստական բանականության ներդրումների համար, իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է ոլորտում 109 միլիարդ եվրո մասնավոր ներդրումներ կատարելու պարտավորության մասին: Մասնավորապես, Սկանդինավյան երկրներում պետական ներդրումները հանգեցրել են նորարարության և հաջողակ, աճող ընկերությունների: Սակայն մինչ այժմ ոչ մի եվրոպական կառավարություն ուղղակիորեն չի թիրախավորել կարգավորող պետությանը:
Սակայն, քանի որ մայրցամաքը փորձում է իր սեփական մոտեցումը ընկերություններ կառուցելու հարցում, որը խիստ տարբերվում է Սիլիկոնյան հովտի մոտեցումից, հարցն այն է, թե արդյոք նրանք չափազանց ուշացել են կարևորության համար, թե արդյոք խնջույքի լավ կողմերն արդեն ավարտվել են:
«Նրանք չափազանց ուշացել էին հինգ տարի առաջ, և հիմա բացարձակապես չափազանց ուշացել են», – ասաց Բոլը:
