Օդանավակայաններն ու ԵՄ-ն վիճում են սահմանային վերահսկողության նոր կանոնների շուրջ

Նոր մուտքի-ելքի համակարգը այժմ պահանջում է, որ Շենգենյան գոտի մտնող ոչ ԵՄ քաղաքացիների ավելի քան մեկ երրորդը սահմանին լրացուցիչ տվյալներ տրամադրի։
Սահմանային վերահսկողության և անձնագրային վերահսկողության կետը Բրյուսելի Զավենտեմ օդանավակայանի մեկնման դարպասների առջև գտնվող տերմինալի շենքում։ ԵՄ հանձնաժողովի խոսնակը պնդել է, որ նոր մուտքի/ելքի համակարգը գործել է «մեծ մասամբ առանց խնդիրների»։
ԵՄ նոր կանոնը, որը պարտադրում է, որ ուղևորների ավելի մեծ մասն անցնի էլեկտրոնային սահմանային ստուգումներով, վտանգում է «զգալի անհարմարություն պատճառել ճանապարհորդներին», զգուշացրել է դաշինքի օդանավակայանների լոբբիի ղեկավարը։
Սակայն հանձնաժողովի խոսնակը պնդել է, որ էլեկտրոնային ստուգման համակարգը, որն առաջին անգամ սահմանափակ օգտագործման մեջ մտավ հոկտեմբերին, երբ ուրբաթ օրվանից ստուգվելու է ճանապարհորդների ավելի մեծ մասնաբաժին, «մեծ մասամբ գործել է առանց խնդիրների»։
Նոր մուտքի/ելքի համակարգը նպատակ ունի փոխարինել անձնագրային դրոշմանիշները և պայքարել դաշինքում անօրինական մնալու դեմ։
Նոր համակարգի համաձայն՝ Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի նման երրորդ երկրներից ճանապարհորդները պետք է գրանցեն մատնահետքեր և դեմքի պատկեր սահմանը հատելիս՝ սահմանապահ աշխատակցին հասնելուց առաջ։ Սակայն այդ լրացուցիչ քայլերը ուշացումներ են առաջացնում։
Հոկտեմբերին ուղևորների 10 տոկոսը ստիպված էր օգտագործել նոր համակարգը. ուրբաթ օրվա դրությամբ, կարճաժամկետ Շենգենյան գոտի մուտք գործող ԵՄ ոչ քաղաքացիների առնվազն 35 տոկոսը պետք է օգտագործի այն։ Ապրիլի 10-ին համակարգը լիովին կգործի։
Անցյալ տարի դրա ներդրումը խնդիրներ առաջացրեց բազմաթիվ օդանավակայաններում, և արդյունաբերությունը մտահոգված է, որ ուրբաթ օրվա խստացումը կհանգեցնի կրկնության։
EES-ը «հանգեցրել է նրան, որ օդանավակայաններում սահմանային վերահսկողության մշակման ժամանակը մեծացել է մինչև 70 տոկոսով, իսկ գագաթնակետային երթևեկության ժամանակահատվածներում սպասման ժամանակը հասել է մինչև երեք ժամի», – ասել է ACI Europe-ի գլխավոր տնօրեն Օլիվիե Յանկովեկը՝ հավելելով, որ ուրբաթ օրվա նոր մանդատը «անպայման կստեղծի ավելի վատ պայմաններ»։
Բրյուսելի օդանավակայանի խոսնակ Իհսանե Չիուա Լեխլին ասել է. «EES-ի ներդրումը ազդում է ուղևորների սպասման ժամանակի վրա և մեծացնում է սահմանային վերահսկողության համակարգում բավարար անձնակազմի անհրաժեշտությունը», հավելելով. «Ժամանման (Բելգիայի մուտքի) գագաթնակետային սպասման ժամանակը կարող է հասնել մինչև երեք ժամի, և մենք նաև տեսել ենք մեկնման վայրերում սպասման ժամանակի աճ»։
Սակայն Հանձնաժողովը մերժեց այն մեղադրանքը, որ EES-ը քաոս է առաջացնում ԵՄ օդանավակայաններում։
«Իր գործարկումից ի վեր համակարգը հիմնականում գործել է առանց խնդիրների, նույնիսկ տոնական գագաթնակետին, և նոր համակարգերին բնորոշ ցանկացած սկզբնական խնդիր արդյունավետորեն լուծվել է, ավելին՝ դրա միջոցով մենք գիտենք, թե ով է մտնում ԵՄ, երբ և որտեղ», – ասաց Եվրոպական հանձնաժողովի ներքին գործերի խոսնակ Մարկուս Լամերտը։
Լամերտն ասաց, որ երկրները «հերքել են ACI Europe-ի կողմից արված սպասման ժամանակի ավելացման մասին պնդումը, և որ նոր 35 տոկոսի շեմի հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ մտահոգությունները «հերքվել են»։
Դա կտրուկ հակասում է օդանավակայանի լոբբիի տեսակետին, որը մատնանշում էր Պորտուգալիայում վերջերս առաջացած խնդիրները։
Նոր համակարգի համաձայն՝ Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի նման երրորդ երկրներից ճանապարհորդները պետք է գրանցեն մատնահետքեր և դեմքի պատկեր սահմանը հատելիս՝ սահմանապահ աշխատակցին հասնելուց առաջ։ iStock
«EES-ի ներդրման հետ կապված գործառնական խնդիրներ են առաջանում, որի վառ օրինակն է համակարգի կասեցումը Պորտուգալիայի կառավարության կողմից տոների ընթացքում», – ասաց Յանկովեցը։
Դեկտեմբերի վերջին Պորտուգալիայի կառավարությունը երեք ամսով կասեցրեց EES-ը Լիսաբոնի Ումբերտո Դելգադո օդանավակայանում և զինվորական անձնակազմ տեղակայեց սահմանային վերահսկողության հնարավորությունները բարելավելու համար։
Հռոմի Ֆյումիչինո օդանավակայանը շահագործող ADR-ը նույնպես խնդիրներ ունի։
«Գործառնական պայմանները բավականին բարդ են, ինչը զգալի ազդեցություն է ունենում սահմանային հսկողություն իրականացնող կայաններում ուղևորների մշակման ժամանակի վրա», – գրավոր պատասխանում ասվում է ADR-ի կողմից։
Իսպանիայի հյուրանոցային արդյունաբերության ասոցիացիան խնդրել է երկրի ներքին գործերի նախարարությանը ավելացնել անձնակազմը՝ զգուշացնելով «սահմանային հսկողություն իրականացնող կայաններում կրկնվող խոչընդոտների» մասին։
«Անհիմն է, որ մի քանի ժամ տևողությամբ ճանապարհորդությունից հետո զբոսաշրջիկները ստիպված լինեն մեկ կամ ավելի ժամ սպասել երկիր մուտք գործելու համար», – ասաց լոբբիի նախագահ Խորխե Մարիչալը։
Իսպանիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ EES-ն օգտագործվում է ամբողջ երկրում, և «մինչ օրս հերթեր կամ նշանակալի միջադեպեր չեն գրանցվել»։
Սակայն, ոչ բոլոր օդանավակայաններն են դժվարանում ներդնել նոր համակարգը։
Փարիզի երկու ամենամեծ օդանավակայանները կառավարող ADP Group-ը հայտարարել է, որ «այս փուլում որևէ քաոս կամ սպասման ժամանակի աճ չի նկատել»։
