Ամստերդամի 150-ամյա Վոնդելկերկ եկեղեցում խոշոր հրդեh է բռնկվել. Լուսանկար

Նոր տարվա նախօրեին Ամստերդամի պատմական Վոնդելկերկ եկեղեցում, որը կառուցվել է 1872 թվականին, խոշոր հրդեհ է բռնկվել։

Հրդեհը արագ տարածվել է փայտե կառույցում՝ պատճառելով զգալի վնասներ։

Հրդեհի հետագա տարածման վտանգի պատճառով իշխանությունները տարհանել են մոտակա տների բնակիչներին։

