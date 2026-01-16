ԵՄ-ն կպահպանի Արկտիկական համագործակցությունը ԱՄՆ-ի հետ, ասում է Ֆոն դեր Լեյենը

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ ԵՄ-ն կխորացնի իր ուշադրությունը Արկտիկայի անվտանգության վրա։
Դոնալդ Թրամփի Գրենլանդիան բռնագրավելու սպառնալիքների ֆոնին Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ասում է, որ ԵՄ-ն կշարունակի համագործակցել ԱՄՆ-ի հետ՝ Արկտիկայի անվտանգությունն ամրապնդելու համար։
Միևնույն ժամանակ, Եվրոպական հանձնաժողովը հաստատել է, որ Գրենլանդիան «սկզբունքորեն» ընդգրկված է դաշինքի փոխադարձ օգնության կետում։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը կշարունակի սերտորեն համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ՝ Արկտիկայում անվտանգությունն ամրապնդելու համար, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է Գրենլանդիան Դանիայից բռնագրավելու իր սպառնալիքները։
«Եվրամիությունը շատ լավ հեղինակություն ունի Գրենլանդիայում, և մենք մեծ հույսեր ենք կապում մեր ունեցած գերազանց համագործակցության հետ», – ասել է ֆոն դեր Լեյենը հինգշաբթի օրը Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքում պաշտոնական այցի ժամանակ։
«Այսպիսով, մենք կշարունակենք մեր աշխատանքը Արկտիկայի անվտանգության վերաբերյալ մեր դաշնակիցների (և) մեր գործընկերների, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգների հետ», – ավելացրեց նա։
Թրամփը իր ընդլայնողական օրակարգը ձևակերպել է որպես ազգային անվտանգության նպատակ։
Չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ նախագահը հայտարարեց, որ ՆԱՏՕ-ն կդառնա «ավելի հզոր և արդյունավետ՝ Գրենլանդիան Միացյալ Նահանգների ձեռքում»։ Հակառակ դեպքում, նա ասաց, որ Ռուսաստանը և Չինաստանը կշահեն ռազմավարական տարածաշրջանում։
«Դրանից պակաս ցանկացած բան անընդունելի է», – գրել է նա իր սոցիալական ցանցում՝ Truth Social-ում։
Նրա խոսքերը համընկել են Դանիայի և Գրենլանդիայի արտաքին գործերի նախարարների, ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի միջև Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման հետ։
Դանիացի նախարար Լարս Լյոկե Ռասմուսենն ասել է, որ տոնը անկեղծ և կառուցողական է եղել, բայց ընդունել է, որ երկու կողմերի միջև մնացել է «հիմնարար անհամաձայնություն»։
«Մեզ չհաջողվեց փոխել ամերիկյան դիրքորոշումը», – ասաց նա հանդիպման ավարտին։ «Ակնհայտ է, որ նախագահն ունի Գրենլանդիան նվաճելու ցանկություն»։
Ռասմուսենը հավելեց, որ Դանիան և ԱՄՆ-ն համաձայնել են ստեղծել բարձր մակարդակի «աշխատանքային խումբ»՝ Գրենլանդիայի հարցում «համատեղ առաջ շարժվելու ուղի» գտնելու համար։ Նա նաև հակադարձեց Թրամփի պնդումներին, որ չինական ռազմանավերը գրավել են կղզու շուրջը։
Միևնույն ժամանակ, մի քանի եվրոպական երկրներ սկսեցին հրապարակավ հայտարարել իրենց մտադրության մասին՝ հետախուզական առաքելության շրջանակներում զինվորական սպաներ ուղարկել հանքանյութերով հարուստ տարածք, ինչը Թրամփի տեսլականի պատճառով առաջացած երկնքում առաջացած լարվածության կտրուկ արտացոլումն էր։
Ֆրանսիան, Գերմանիան, Շվեդիան, Նորվեգիան և Նիդեռլանդները նրանց թվում են, ովքեր պարտավորվել են միանալ առաքելությանը Կոպենհագենի խնդրանքով։
ԵՄ Խորհրդում Կիպրոսի նախագահության մեկնարկը նշելիս ֆոն դեր Լեյենը խոստացավ «կրկնապատկել» ներդրումները և համագործակցությունը Գրենլանդիայում։
«Ակնհայտ է, որ Գրենլանդիան կարող է հույսը դնել մեզ վրա քաղաքական, տնտեսական և ֆինանսական առումներով», – ասաց նա մամուլի ասուլիսում՝ կանգնած Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդեսի կողքին։
«Երբ խոսքը վերաբերում է իր անվտանգությանը, Արկտիկայի անվտանգության վերաբերյալ քննարկումները, առաջին հերթին, ՆԱՏՕ-ի հիմնական խնդիրներից են։ Սակայն ես նաև ուզում եմ ընդգծել, որ Արկտիկան և Արկտիկայի անվտանգությունը, երկուսն էլ, հիմնական թեմաներ են Եվրամիության համար և չափազանց կարևոր են մեզ համար»։
Փոխադարձ օգնություն
Առանձին-առանձին, Եվրոպական հանձնաժողովը հաստատեց, որ Դանիան կկարողանա կիրառել ԵՄ փոխադարձ օգնության կետը Գրենլանդիայի դեմ զինված հարձակման դեպքում, նույնիսկ եթե կիսաինքնավար կղզին դաշինքի մաս չէ։
Հանձնաժողովը վերջերս խուսափել էր իրավական կիրառման պարզաբանումից։
«Գրենլանդիան Դանիայի Թագավորության տարածքի մաս է կազմում և, հետևաբար, սկզբունքորեն ընդգրկված է ԵՄ պայմանագրի 42.7 հոդվածի փոխադարձ համերաշխության կետով», – Euronews-ին ասել է հանձնաժողովի խոսնակը։
«Այնուամենայնիվ, ներկայումս հարցը ինքնին չի առաջանում», – հավելել է խոսնակը՝ նկատի ունենալով այն փաստը, որ Թրամփի սպառնալիքները դեռևս չեն վերածվել գործողությունների։
Փոխադարձ օգնության կետը ամրագրված է ԵՄ պայմանագրերի 42.7 հոդվածում, որտեղ ասվում է, որ եթե երկիրը «իր տարածքում զինված ագրեսիայի զոհ է», մյուս անդամ պետությունները կունենան «օգնություն և աջակցություն ցուցաբերելու պարտավորություն իրենց ուժերի սահմաններում գտնվող բոլոր միջոցներով»՝ համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ճանաչված կոլեկտիվ ինքնապաշտպանության իրավունքի։
Հոդվածը չի մանրամասնում, թե գործնականում որ միջոցառումներն են համարվում «օգնություն և աջակցություն»։
Հանձնաժողովի բացատրական հուշագրի համաձայն՝ անդամ պետությունները պետք է ունենան բավարար լիազորություններ՝ որոշելու իրենց աջակցությունը, որը կարող է լինել դիվանագիտական, տեխնիկական, բժշկական կամ քաղաքացիական բնույթի։ Նախատեսվում է նաև ռազմական օգնություն։
Հուշագրում ասվում է, որ հոդվածի ակտիվացման համար անհրաժեշտ է «արտասահմանից» հարձակում, որը կիրականացվի պետական կամ ոչ պետական գործիչների կողմից։ Ակտիվացման որոշումը կայացնում է միայն հարձակման ենթարկված անդամ պետությունը։ Ակտիվացնելուց հետո օգնության պարտականությունը դառնում է «իրավաբանորեն պարտադիր»։
Հոդվածի ակտիվացման համար անհրաժեշտ է հարձակում «արտաքինից», որը կիրականացվի պետական կամ ոչ պետական գործիչների կողմից, ասվում է հուշագրում: Ակտիվացման որոշումը կախված է միայն հարձակման ենթարկված անդամ պետությանից: Ակտիվացնելուց հետո օգնության պարտականությունը դառնում է «իրավաբանորեն պարտադիր»:
Գրենլանդիայի արժեքի բացատրությունը. Կարո՞ղ է Թրամփը իսկապես գնել դանիական կղզին
2007 թվականին դրա ներդրումից ի վեր 42.7 հոդվածը կիրառվել է միայն մեկ անգամ, երբ Ֆրանսիան զոհ դարձավ 2015 թվականի նոյեմբերի ահաբեկչական հարձակումներին և խնդրեց մյուս անդամ պետություններին մարդկային ուժեր տրամադրել իր «Պահապան գործողություն»-ին:
Նշենք, որ 42.7 հոդվածը ուղիղ կապ է հաստատում ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի հետ, որը տրանսատլանտյան դաշինքի կոլեկտիվ պաշտպանության հիմքն է: ԵՄ երկրների մեծ մասը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ինչը ստեղծում է պարտավորությունների և պարտավորությունների համընկնում:
Ի տարբերություն ԵՄ դրույթի, որը լայնորեն ձևակերպված է, ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածն ավելի հստակ է՝ պարտադրելով դաշնակիցներին ձեռնարկել անհրաժեշտ գործողություններ, «ներառյալ զինված ուժի կիրառումը»՝ «Հյուսիսատլանտյան տարածքի անվտանգությունը վերականգնելու և պահպանելու համար»:
Սակայն, հաշվի առնելով, որ և՛ ԱՄՆ-ն, և՛ Դանիան ՆԱՏՕ-ի անդամներ են, չկա նախադեպ, որը կորոշի, թե ինչպես կկիրառվի 5-րդ հոդվածը այն դեպքում, երբ ամերիկյան զինվորականները խախտել են Դանիայի ինքնիշխանությունը և ուժով գրավել Գրենլանդիան։
Նման դիլեմա առաջացել է 2020 թվականին, երբ Թուրքիան և Հունաստանը առճակատման մեջ էին հայտնվել Անկարայի կողմից Աթենքի կողմից պահանջվող ջրերում գազի վիճարկվող հետախուզման շուրջ։ Ի պատասխան՝ Հունաստանը իր բանակը մարտական պատրաստության վիճակի է բերել՝ ՆԱՏՕ-ի երկու անդամներին պատերազմի եզրին հասցնելով։
Բաց մի թողեք
Աճող սպառնալիքներին ի պատասխան մենք պետք է առաջնահերթություն տանք պաշտպանության միջոցների մշակմանը
Մելոնին ծայրահեղ աջ պոպուլիստ է, որը պետք է բացառվի ԵՄ որոշումների կայացումից
ԵՄ-ն դիմադրում է, Սպիտակ տունը պնդում է, որ կղզու վերահսկողությունը կվերցնի «հեշտ կամ դժվար ճանապարհով»