Չեխիայի համար Գերմանիան համեմատաբար կարևոր գործընկեր է

Չեխիայի գործարար վարչապետ Բաբիշը նամակում խնդրում է ԵՄ-ին հետաձգել ETS 2-ը:
Մրցունակության գագաթնաժողովից առաջ ԵՄ քաղաքական գործիչներին ուղղված նամակում վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը (ANO) արտահայտվել է կանաչ վերափոխման պրագմատիկ մոտեցման օգտին։
Այլ բաների շարքում նա քննադատում է ETS 1 արտանետումների թույլտվության գների մշակումը և կոչ է անում հետաձգել ETS 2-ի մեկնարկը, որը կտարածվի ճանապարհային տրանսպորտի կամ շենքերի ջեռուցման վրա։
Կառավարության նիստից հետո այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում Բաբիշն ասել է, որ արտանետումների թույլտվության գները ներկայումս ոչնչացնում են եվրոպական արդյունաբերությունը։
Կառավարությունը հաստատել է Շրջակա միջավայրի նախարարության շրջանակային դիրքորոշումը և վերանայել է չեխական դիրքորոշումը ETS 2-ի վերաբերյալ։ Նրա խոսքով՝ Չեխիան ընկալում է, որ ԵՄ գործընկերները հանդես են գալիս տարբեր առաջարկներով, բայց չեխական առաջարկը կոնկրետ է։
Նամակում նա նաև նշում է պետական գնումների համակարգի պարզեցման, բոլոր հաստատման և թույլտվությունների գործընթացների արագացման, էլեկտրաէներգիայի և գազի ոլորտում լրացուցիչ միջսահմանային միացումների կառուցման աջակցության և ԵՄ հումքային անկախության ամրապնդման մասին։
Առաջնահերթությունները ներառում են նաև ԵՄ միայն մեկ նպատակի սահմանում, այն է՝ ածխաթթու գազի արտանետումների կրճատումը: Նամակում նշվում է, որ այլ մասնակի նպատակների սահմանումը սահմանափակում է անդամ պետությունների համար էներգետիկ որոշումներ կայացնելու հնարավորությունները և կարող է լինել պակաս արդյունավետ և ֆինանսապես ավելի պահանջկոտ, քան առանձին մոտեցումները։
Արդյունաբերության և առևտրի նախարար Կարել Հավլիչեկը (ANO) նշել է, որ մրցունակության գագաթնաժողովը կկենտրոնանա արդյունաբերության վրա ազդեցության վրա, որը Չեխիայի Հանրապետության համար կարևոր թեմա է, քանի որ այն արդյունաբերական կողմնորոշում ունեցող երկիր է: Նա չեխական մոտեցումը բնութագրել է որպես «վերադարձ դեպի բանականություն»: Նրա խոսքով՝ Չեխիան Եվրոպայում զբաղեցնում է ռացիոնալ դիրք և ցանկանում է լինել այն առաջնորդների շարքում, ովքեր կխթանեն այս թեմաները։
Նյութը վերաբերում է ոչ միայն ETS 1 համակարգին, որը, ըստ Հավլիչեկի, չափազանց արագ տեմպերով վերացնում է արդյունաբերական արտադրությունը և սկզբնական էներգետիկ ոլորտը, այլև ETS 2 համակարգին: Այս համակարգում Չեխիան զգուշացնում է ETS 1-ի սցենարի կրկնությունից, որը հանգեցրեց, օրինակ, արդյունաբերության տեղափոխմանը Միացյալ Նահանգներ և հետագայում ապրանքների ներմուծմանը Եվրոպա: Նա ասաց, որ ETS 2-ի դեպքում կա նաև ցածր և բարձր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների միջև եղած անջրպետի մեծացման ռիսկ։
Եվրամիությունը 2005 թվականին ներդրեց Արտանետումների առևտրի համակարգը (ETS 1): Այն հիմնականում վերաբերում է էներգետիկային, էներգախնայող արդյունաբերություններին և ավիացիային: Այն սահմանում է ածխաթթու գազի արտանետումների ընդհանուր սահմանաչափ, որտեղ ընկերությունները պետք է համապատասխան թույլտվություն հանձնեն արտանետված ածխաթթու գազի յուրաքանչյուր տոննայի համար։
ETS 2-ը նախատեսում է համակարգի ընդլայնում այլ ոլորտների, մասնավորապես՝ ճանապարհային տրանսպորտի և շենքերի ջեռուցման վրա: Այն նախատեսվում է գործարկել 2027 թվականին, և քննադատները նշում են, որ այն անուղղակիորեն կազդի նաև տնային տնտեսությունների և փոքր բիզնեսների վրա՝ վառելիքի և էներգիայի բարձր գների միջոցով։
ETS 2-ի ներդրումը, ինչպես սպասվում է, կներառի նաև Սոցիալական կլիմայի հիմնադրամ, որը նախատեսված է ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների վրա ազդեցությունը մեղմելու համար: Դեկտեմբերին ԵՄ խորհուրդը և Եվրախորհրդարանը համաձայնեցին ETS 2-ի ներդրումը մեկ տարով՝ մինչև 2028 թվականը, հետաձգել։
Միևնույն ժամանակ, Չեխիան մերժում է ուղևորատար մեքենաների արտանետումների նպատակները և առաջարկում է կտրուկ քայլեր՝ հումքի ինքնաբավությունը ամրապնդելու համար։ Հավլիչեկի խոսքով՝ այս քայլերը լիովին համապատասխանում են տնտեսական ռազմավարությանը, որն այժմ միջգերատեսչական մեկնաբանությունների գործընթացում է։ Նրա խոսքով՝ Միության տարածքում նույնպես դաշնակիցներ են ի հայտ գալիս, որտեղ Գերմանիան համեմատաբար կարևոր գործընկեր է։
