Ինչո՞ւ է Բրիժիտ Բարդոն հակասական կերպար Ֆրանսիայում․ Ֆրանսիական աջերը վերսկսել են վեճը

Բրիջիտ Բարդոյի մահը Ֆրանսիայում բուռն քաղաքական բանավեճ է առաջացրել, այն բանից հետո, երբ աջակողմյան գործիչները կոչ են արել ազգային հարգանքի տուրք մատուցել էկրանային լեգենդին։
Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչները խորապես բաժանված են այն հարցի շուրջ, թե ինչպես կամ արդյոք հարգանքի տուրք մատուցել Բրիջիտ Բարդոյին նրա մահից հետո, քանի որ էկրանային լեգենդի հետագա քաղաքական հայացքները նույնքան հակասական էին, որքան նրա ֆիլմերը ազդեցիկ։
Բարդոն մահացել է կիրակի օրը՝ 91 տարեկան հասակում, իր տանը՝ Սեն Տրոպեում՝ հարավային Միջերկրական ծովի ափին։ Նրա մահվան լուրը մեծ արձագանք է գտել այն կնոջը, որը դարձել է ֆրանսիական մշակույթի, սեռական ազատագրման և կինեմատոգրաֆիայի խորհրդանիշ՝ այնպիսի ֆիլմերի միջոցով, ինչպիսիք են «Եվ Աստված ստեղծեց կնոջը», «Le Mépris» և «Երկնքի գիշերը ընկավ»։
Նրան կհիշեն նաև կենդանիների իրավունքների պաշտպանության իր ակտիվիզմի համար։ Նա մեկնել է Արկտիկա՝ փոկերի ձագերի սպանդի մասին տեղեկացնելու համար, դատապարտել է կենդանիների օգտագործումը լաբորատոր փորձարկումներում և դեմ է եղել կապիկների տիեզերք ուղարկելուն։
Այնուամենայնիվ, նրա ժառանգությունը մնում է խիստ վիճելի։
Ինչո՞ւ է Բարդոն հակասական կերպար
Հետագա տարիներին Բարդոն սերտորեն կապված դարձավ ծայրահեղ աջերի հետ և հինգ անգամ դատապարտվեց ռասայական ատելություն հրահրելու համար, հիմնականում մուսուլմաններին և այն բանին ուղղված մեկնաբանությունների համար, որոնք նա անվանում էր Ֆրանսիա օտարերկրացիների «ներխուժում», ինչպես նաև ֆրանսիական Հնդկական օվկիանոսի Ռեյունիոն կղզու բնակիչներին, որոնց նա մի ժամանակ անվանում էր «վայրենիներ»։
Բրիջիտ Բարդոն ժեստ է անում ցույցի ժամանակ՝ ի նշան բողոքի կենդանիների մորթման համար տեղափոխման տևողության դեմ Փարիզում, 1995 թվական։
Բրիջիտ Բարդոն ժեստ է անում ցույցի ժամանակ՝ ի նշան բողոքի կենդանիների մորթման համար տեղափոխման տևողության դեմ Փարիզում, 1995 թվական։ Լուսանկարը՝ AP Photo
Նշանակալից է, որ նա քննադատում էր մուսուլմանների կողմից ոչխար մորթելու սովորույթը տարեկան կրոնական տոների, ինչպիսին է Իդ ալ-Ադհան, ժամանակ։ «Ճիշտ է, որ երբեմն ես տարվում եմ, բայց երբ տեսնում եմ, թե որքան դանդաղ են բաները առաջ շարժվում… իմ տառապանքն է հաղթահարում», – ասել է Բարդոն AP-ին, երբ նրան հարցրել են ռասայական ատելության համոզմունքների և մուսուլմանական ծիսական մորթմանը դեմ լինելու մասին։
Կյանքի վերջին տարիներին Բարդոն քննադատում էր #MeToo շարժումը: Նա հարցազրույցում ասել է, որ կինոարդյունաբերության մեջ սեռական ոտնձգությունների դեմ բողոքող դերասանների մեծ մասը «երեսպաշտ» և «ծիծաղելի» էին, քանի որ շատերը «խաղում էին» պրոդյուսերների հետ՝ դերեր ստանալու համար:
Նա ասել է, որ երբեք սեռական ոտնձգությունների զոհ չի եղել և «հմայիչ է համարել, երբ ինձ ասում են, որ գեղեցիկ եմ կամ որ գեղեցիկ փոքրիկ հետույք ունեմ»:
Այս տարվա սկզբին իր վերջին հեռուստատեսային հարցազրույցում Բարդոն կտրականապես մերժել է ֆեմինիզմը: «Ֆեմինիզմը իմ բանը չէ… Ես սիրում եմ տղամարդկանց», – ասել է նա BFM TV-ին՝ նախքան հարցազրույց վարողի այն ենթադրությունը կտրելը, որ երկուսն էլ համատեղելի են՝ կտրուկ ասելով. «Ո՛չ»:
Վերակենդանացել է լարվածությունը նրա ժառանգության շուրջ
Նրա մահից հետո նրա կյանքի շուրջ քաղաքական լարվածությունը կրկին ի հայտ է եկել: Աջակողմյան գործիչ Էրիկ Չիոտին կոչ է արել ազգային հարգանքի տուրք մատուցել՝ պնդելով, որ Ֆրանսիան պետք է մեծարի իր ամենաճանաչված մշակութային գործիչներից մեկին։
«Հանրապետության նախագահը պետք է համարձակություն ունենա կազմակերպելու ազգային հարգանքի տուրք մեր ԲԲ-ի համար», – ասվում է առցանց խնդրագրում, որը գրելու պահին ունի մոտ 25,000 ստորագրություն։ Այն առաջարկում է զանգվածային հրապարակային հրաժեշտ, նման այն հրաժեշտին, որը տրվել է ռոք աստղ Ջոնի Հոլիդեյին 2017 թվականին կամ երգիչ և դերասան Շառլ Ազնավուրին 2018 թվականին։
Աջ ծայրահեղ առաջնորդ Մարին Լը Պենը, որին ներկայումս արգելված է պետական պաշտոն զբաղեցնել մինչև հունվարին կայանալիք վերաքննիչ լսումը, նույնպես միացել է հարգանքի տուրքին, նրան բնութագրելով որպես «բացառիկ կին» և «անհավանականորեն ֆրանսիացի. ազատ, անկառավարելի, ամբողջական»։
Ըստ AFP լրատվական գործակալության, նախագահ Էմանուել Մակրոնի գրասենյակը, ըստ լուրերի, առաջարկել է կազմակերպել Բարդոյին նվիրված հարգանքի տուրք, սակայն նրա ընտանիքը չի արձագանքել առաջարկին։
Կիրակի օրը, մահվան մասին հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Մակրոնը գրառում է կատարել X-ում՝ իր ցավակցությունը հայտնելու համար։ «Մենք սգում ենք լեգենդի համար», – գրել է նա։ «Նրա ֆիլմերը, նրա ձայնը, նրա շլացուցիչ համբավը, նրա սկզբնատառերը, նրա վիշտը, կենդանիների նկատմամբ նրա առատաձեռն կիրքը, նրա դեմքը, որը դարձավ Մարիաննա՝ Բրիջիտ Բարդոն մարմնավորում էր ազատության կյանք։ Ֆրանսիական գոյություն, համընդհանուր ճառագայթում։ Նա մեզ հուզեց։ Մենք սգում ենք դարի լեգենդի համար»։
Միևնույն ժամանակ, Նիսի քաղաքապետ Քրիստիան Էստրոզին հայտարարել է, որ քաղաքը նախատեսում է Բարդոտի անունով անվանակոչել «պաշտամունքային վայր»։
Սակայն ձախակողմյան որոշ մարդիկ ավելի քննադատաբար են տրամադրված։ «Դելֆինների ճակատագրով հուզվել, բայց անտարբեր մնալ Միջերկրական ծովում միգրանտների մահվան նկատմամբ՝ ի՞նչ մակարդակի ցինիզմ է դա», – սոցիալական ցանցերում ասել է «կանաչներ» կուսակցության պատգամավոր Սանդրին Ռուսոն։
Սոցիալիստների առաջնորդ Օլիվիե Ֆորն ասել է, որ չնայած Բարդոն անկասկած պաշտամունքային դերասանուհի էր, ազգային հարգանքի տուրքը նախատեսված է այն գործիչների համար, ովքեր «բացառիկ ծառայություններ են մատուցել ազգին»։ Նա պնդել է, որ Բարդոն «մեջք է շրջել հանրապետական արժեքներից»։
Բարդոն կհուղարկավորվի Սեն-Տրոպեի ծովային գերեզմանատանը՝ Միջերկրական ծովին նայող։ Նրա հուղարկավորությունը տեղի կունենա հունվարի 7-ին Նոտր-Դամ դը լ’Ասոմպտոն եկեղեցում, իսկ արարողությունը կհեռարձակվի քաղաքի էկրաններով։
Դեռևս անորոշ է, թե արդյոք Ֆրանսիան Բարդոտին կտրամադրի ազգային հարգանքի տուրք, թե ոչ, և արդյոք ազգը պետք է քննարկի, թե ինչպես և արդյոք պետք է պաշտոնապես հարգանքի տուրք մատուցի այն մարդուն, որի կյանքը նույնքան լեգենդար էր, որքան պառակտիչ։
