«Ոչ ոք չի ուզում միանալ Չինաստանին, ԱՄՆ-ին», «Երջանիկ վասալ լինելը մեկ բան է, դժբախտ ստրուկ լինելը՝ մեկ այլ բան»․ Բելգիայի վարչապետ

Մեզ անհրաժեշտ են մեր սեփական տեխնոլոգիական հարթակները՝ վաղվա օրվա բարգավաճումը կառուցելու համար, ասել է Բելգիայի վարչապետ Բարտ Դե Վեւերը Դավոսում պանելային քննարկմանը։
– Մենք սովոր ենք Օբամայի նման շատ հաճելի նախագահների, և մենք չենք նկատել, որ Ամերիկայում տեղի ունեցող փոփոխությունը կապված չէ մեկ նախագահության հետ։ Դա կառուցվածքային փոփոխություն է;
– Ամերիկայի դեմքը շրջվել է դեպի Խաղաղ օվկիանոս։ Նրանց մեջքը շրջվել է դեպի Ատլանտյան օվկիանոս։ Եվ դա Թրամփից հետո չի փոխվի։ Դա կառուցվածքային բան է;
– Կարծում եմ՝ Պուտինի հետ բանակցելը շատ լավ գաղափար չէ, քանի որ, ինչպես ասել են ամերիկացիները. «եթե ուզում ես խոսել, խոսիր մեղմ, բայց մեծ փայտ վերցրու»։ Մենք մեծ փայտ չունենք։ Մենք կարող ենք միայն մեղմ խոսել։
– Մարդիկ ցանկանում են միանալ Եվրոպական Միությանը։ Ոչ ոք չի ուզում միանալ Չինաստանին։ Միացյալ Նահանգների ոչ մի հարևան չի ասում. «Մենք ուզում ենք միանալ Միացյալ Նահանգներին»։ Ոչ ոք չի ուզում։ Նրանք ուզում են միանալ Եվրամիությանը միայն այն պատճառով, որ մենք հարգանք ունենք։ Մենք ունենք օրենքի գերակայություն։ Մենք խոսում ենք մեղմ։
– Երջանիկ վասալ լինելը մեկ բան է, դժբախտ ստրուկ լինելը՝ մեկ այլ բան։
– Ռուսաստանը սպառնալիք չէ, եթե Արևմուտքը միասնական է։ Բայց մենք միասնական չենք։ Ռուսաստանի տնտեսությունը շատ թույլ է։ Նրանց ռազմական սպառնալիքը շատ իրական չէ, եթե մենք բաժանված չենք։
