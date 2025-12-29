Հնարավո՞ր է տեսնել Սառը պատերազմի քաղաքական դիվերսիայի մարտավարության կրկնություն. Սթիվ Բեննոն

Եվրոպան MAGA-ի կերպարանքով քանդակելը. Բեննոնը և MAGA-ի այլ ազդեցիկ անձինք այժմ հնարավորություն ունեն սրելու իրենց խաղադրույքները՝ խրախուսելով ԱՄՆ կառավարության քաղաքականությունը, և նրանց հայացքը ուղղված է մայրցամաքին։
Սպիտակ տան նախկին ռազմավար Սթիվ Բեննոնը ակնհայտորեն ուրախ է, երբ մենք նստում ենք քննարկելու ԱՄՆ նոր Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը և այն թշնամանքը, որը այն ցուցաբերում է Ամերիկայի ենթադրյալ դաշնակիցների նկատմամբ Եվրոպայում։
Իր դաժան պնդմամբ, որ Եվրոպան գնում է դեպի «քաղաքակրթական ոչնչացում», փաստաթուղթը սարսափի հառաչանքներ առաջացրեց եվրոպական մայրաքաղաքներում, երբ այն հրապարակվեց այս ամիս։ Սակայն MAGA-ի հրահրողը՝ և ազդեցիկ «Պատերազմի սենյակ» փոդքասթի ներկայիս հաղորդավարը՝ միայն գովասանքի խոսքեր ունի։
«Դա հարված է ԵՄ-ի և նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի ծալքին», – մռմռաց նա՝ թվացյալ զարմացած, որ 33 էջանոց փաստաթուղթը երբևէ տեսել է օրվա լույսը իր հրապարակված տեսքով՝ առանց Թրամփի ավելի վախկոտ օգնականների կողմից լռեցվելու։ Հայտնի է, որ Բեննոնը մի անգամ հայտարարել էր, որ ցանկանում է «խփել Բրյուսելի վամպիրի վրա»։ Եվ հիմա նա և MAGA-ի մյուս ազդեցիկ անձինք հնարավորություն ունեն սրելու իրենց դիրքերը՝ խրախուսելով ԱՄՆ կառավարության քաղաքականությունը։
Առավել ևս, նրան ամենաշատը հուզում է այն, ինչ Բեննոնը նկարագրում է որպես «գլոբալիստներին դիմադրության շարժումները սատարելու» հանձնառություն։ «Հաճելիորեն ցնցող էր, որ այն այդքան բացահայտ էր», – ասաց նա փաստաթղթում այսպես կոչված «հայրենասիրական եվրոպական կուսակցությունների» աջակցության առաջնահերթության մասին՝ նպատակ ունենալով կանխել մայրցամաքի ենթադրյալ անկումը զանգվածային միգրացիայի, ծնելիության մակարդակի անկման և ազգային մշակութային ինքնությունների նոսրացման պատճառով։
Սակայն, մինչ Բեննոնը գովաբանում է Թրամփի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները, ԱՄՆ նախկին դիվանագետները մտահոգված են, որ վարչակազմը կարող է ազդարարել MAGA-ի գաղափարական դաշնակիցներին իր հռետորական աջակցությունը հայտնելուց և նրանց հակառակորդներին վախեցնելուց այն կողմ անցնելու մտադրության մասին։ Կարո՞ղ է Վաշինգտոնը գայթակղվել ավելի գաղտնի գործողություններ սկսելու։ Եվ եթե մայրցամաքի ներկայիս հետագիծը, իրոք, սպառնալիք է ներկայացնում ԱՄՆ ազգային անվտանգության շահերի համար՝ թուլացնելով տրանսատլանտյան դաշնակիցներին, ինչպես պնդում է փաստաթուղթը, արդյո՞ք դա կարդարացնի գաղտնի գործողությունների անհանգստացնող տարածք մտնելը։
Հակիրճ ասած, հնարավո՞ր է տեսնել Սառը պատերազմի քաղաքական դիվերսիայի մարտավարության կրկնություն։ Ժամանակ, երբ ԿՀՎ-ն մրցում էր ՊԱԿ-ի հետ, միջամտում Իտալիայի և Հունաստանի ընտրություններին, գաղտնի ֆինանսավորում էր Արևմտյան Եվրոպայում ակադեմիական ամսագրեր, ամսագրեր և վերլուծական կենտրոններ, և տարածում սև քարոզչություն՝ հասարակական կարծիք ձևավորելու և խորհրդային քարոզչությանը հակազդելու համար։
«[ԱԱԾ-ն] կարող է դիտվել որպես ուղեցույց այն մարդկանց համար, ովքեր բացահայտ կերպով փորձում են Թրամփի վարչակազմի անունից ազդեցություն ունենալ եվրոպական քաղաքականության ուղղության վրա», – ասաց Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի Ամերիկա-գերմանական ինստիտուտի ղեկավար Ջեֆ Ռատկեն։
Սակայն նախկին ամերիկացի դիվանագետը մտահոգված է, որ դա կարող է նաև ավելին ենթադրել. «Մնում է անհասկանալի, թե որքանով ԱՄՆ ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության ինստիտուտի մյուս մասերը կարող են այն դիտարկել որպես խթան՝ անելու այնպիսի բաներ, որոնք գերազանցում են հավանության և աջակցության պարզ բացահայտ արտահայտությունները», – ասաց նա։ «Կարծում եմ՝ սա հետաքրքիր չափում է, որը մինչ այժմ իրականում չի ուսումնասիրվել լրատվամիջոցների լուսաբանման մեջ»։
Ռատկեի խոսքով, ով նախկինում ծառայել է Դուբլինում, Մոսկվայում և Ռիգայում գտնվող ԱՄՆ դեսպանատներում և եղել է Պետդեպարտամենտի Եվրոպական անվտանգության և քաղաքական հարցերի գրասենյակի փոխտնօրեն, «ԱՄՆ կառավարության տարբեր գործակալություններ» այժմ, հավանաբար, փորձում են պարզել, թե ինչպես պետք է ԱԱԾ-ն ձևավորի իր սեփական գործունեությունը։
ԱԱԾ փաստաթղթերը, որպես կանոն, ձգտողական են, բացատրեց ԱՄՆ նախկին դիվանագետ և ԿՀՎ աշխատակից Նեդ Փրայսը։ «Դրանք սահմանում են այն ընդհանուր պարամետրերը, թե ինչի է ձգտում հասնել վարչակազմը, և հանդես են գալիս որպես օգտակար ուղեցույց։ Երբ խոսքը գաղտնի գործողությունների մասին է, ԱԱԾ-ն ինքնին կանաչ լույս չէ ինչ-որ բան անելու համար։ Դա կպահանջի նախագահի եզրակացություն և նախագահի և ԿՀՎ տնօրենի միջև բազմաթիվ փոխադարձ քննարկումներ», – ասաց նա POLITICO-ին։
Սակայն, չնայած Փրայսը քիչ հավանական է համարում, որ վարչակազմը կդիմի գաղտնի գործողությունների, նա նաև կտրականապես չի բացառում դա։ «Միգուցե ծայրահեղ դեպքում դա կարող է վերադառնալ Սառը պատերազմի դարաշրջանի ԿՀՎ գործունեությանը», – մտորեց նա։ «Այնուամենայնիվ, կանոնները շատ են խախտվել։ Շատ նորմեր են խախտվում։ Ես չեմ ուզում չափազանց մեծամիտ լինել և ասել, որ այս վարչակազմը չէր կարող նման բան անել, բայց դա շատ ռիսկային կլիներ»։
Բենոնը, իր հերթին, անընդունելի է համարում այն միտքը, որ վարչակազմը կկազմակերպի գաղտնի գործողություններ եվրոպացի լիբերալների և կենտրոնամետների դեմ: «Նույնիսկ եթե Թրամփը հրամայեր դա, նրա հրահանգները կկատարվեին զրոյական հավանականություն, մասնավորապես՝ հետախուզական գործակալությունների կողմից», – հեգնեց նա: Ինչ վերաբերում է նրան, նրանք բոլորը MAGA-ի «խորքային պետության» թշնամիներն են:
Բացի այդ, ինչո՞ւ պետք է գաղտնի գործողություններ ձեռնարկվեն, երբ կա MAGA շարժում և հարուստ տեխնոլոգիական միլիարդատերեր, ինչպիսին է Էլոն Մասկը, որոնք խթանում են ծայրահեղ աջ եվրոպական գործիչներին և կուսակցություններին:
Այնուամենայնիվ, Վաշինգտոնի ուժային ջանքերը՝ ԵՄ-ին վախեցնելու համար, որպեսզի նա կրճատի իր կարևորագույն «Թվային ծառայությունների մասին» օրենքը (DSA)՝ վիզայի արգելքներով և պատժիչ սակագների սպառնալիքներով, կարող է, օրինակ, մեկնաբանվել որպես բացահայտ գաղտնի գործողություն:
Թրամփի օգնականները, ինչպիսին է հանրային դիվանագիտության հարցերով պետքարտուղարի տեղակալ Սառա Ռոջերսը, ասում են, որ դեմ են DSA-ին, որի նպատակն է արգելափակել վնասակար խոսքը և ապատեղեկատվությունը, քանի որ այն հավասարազոր է առցանց խոսքի վրա օտարերկրյա ազդեցության, խեղդում է ամերիկացիների խոսքի ազատությունը և ծախսեր է պարտադրում ԱՄՆ տեխնոլոգիական ընկերություններին:
Սակայն եվրոպական MAGA-ի դաշնակիցները մեծ ջանքեր են գործադրել Վաշինգտոնի վրա՝ օգնելու նրանց դեմ դուրս գալ օրենսդրությանը, որը, նրանց խոսքով, հիմնականում ուղղված է իրենց լռեցնելուն։ Պետդեպարտամենտը մերժել է POLITICO-ի հարցազրույցի հարցումը Ռոջերսի հետ՝ մեզ ուղղորդելով դեպի Սպիտակ տուն։
ԱԱԾ-ն, հավանաբար, այժմ կխթանի այս տրանսատլանտյան գործունեությունը, և մենք, անկասկած, կտեսնենք, թե ինչպես է վարչակազմը ավելի շատ սեր և ուշադրություն դարձնում իրենց «գաղափարական դաշնակիցներին Եվրոպայում», – ասաց Փրայսը։
«Գերմանիայի կանցլերին հյուրընկալելու փոխարեն, գուցե մենք տեսնենք AfD-ի ղեկավարին հյուրընկալել Օվալաձև աշխատասենյակում»։
Եվրոպայի գերպահպանողականների և պոպուլիստների համար փաստաթուղթը ծառայում է որպես հրավեր՝ կրկնապատկելու իրենց ջանքերը՝ MAGA-ի օրհնությունը ստանալու համար, քանի որ նրանք փորձում են վերաձևավորել իրենց քաղաքականությունը Թրամփի պատկերով՝ հույս ունենալով, որ այն, ինչ նրա համար աշխատել է Ամերիկայում, կաշխատի իրենց համար նաև Եվրոպայում։
«Կարծում եմ, որ անցյալում մեծ սխալ էր, որ պահպանողական ուժերը կենտրոնացած էին միայն իրենց երկրների վրա», – բացատրեց Բունդեսթագի արտաքին գործերի հանձնաժողովի անդամ Մարկուս Ֆրոնմայերը՝ Գերմանիայի համար այլընտրանք (AfD) կուսակցության պատգամավորը։
Ֆրոնմայերը AfD-ի այն քաղաքական գործիչների շարքում է, որոնք ԱՄՆ են գալիս Թրամփի պաշտոնյաների հետ հանդիպելու և MAGA միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Այս ամսվա սկզբին նա պատվավոր հյուր էր Նյու Յորքի Երիտասարդ հանրապետականների ակումբի կողմից կազմակերպված գալա-երեկույթին, որտեղ նրան շնորհվեց մրցանակ՝ ի հիշատակ ԿՀՎ հիմնադիր տնօրեն Ալեն Դալեսի, որը վերահսկել էր գործակալության լայնածավալ գործողությունը՝ Իտալիայի 1948 թվականի ընտրությունները մանիպուլացնելու և Խորհրդային Միության կողմից աջակցվող Ժողովրդական ճակատի հաղթանակը չապահովելու համար։
«Մենք փորձում ենք անել մի նոր բան, երբ պահպանողականները սկսում են լրջորեն փոխազդել և ցանցային կապեր հաստատել՝ փորձելով միմյանց օգնել մարտավարությամբ և ուղերձներով, ինչպես նաև ուշադրություն դարձնել մեզ համար կարևոր հարցերին», – ասաց նա ։
Ֆրոնմայերի համար հիմնական խնդիրներից մեկը Գերմանիայի «պատնեշը» (brandmauer) է, որը բացառում է AfD-ին մասնակցել կոալիցիոն կառավարություններին դաշնային և նահանգային մակարդակներում: Նա և AfD-ի այլ քաղաքական գործիչներ քննարկել են այս հարցը MAGA-ի գործիչների և Թրամփի պաշտոնյաների հետ՝ կոչ անելով նրանց այն ընդգծել որպես «ոչ ժողովրդավարական» և օգնել նրանց այն կոտրել։
Սակայն Բեննոնը հույս ունի, որ միայն «պատնեշը» չի կոտրվում, և նա ակնհայտորեն վայելում է առաջիկա հնարավորությունները՝ արմատական պոպուլիստական ուղերձը տարածելու ամբողջ Եվրոպայում: «Կարծում եմ, որ MAGA-ն շատ ավելի ագրեսիվ կլինի Եվրոպայում, քանի որ նախագահ Թրամփը կանաչ լույս է վառել ազգային անվտանգության հուշագրով, որը շատ հզոր է», – ասաց նա: Եվ նա լի է պատկերակրական ծրագրերով՝ դաշինքի լիբերալ գերիշխանությունը կոտրելու և Թրամփի վարչակազմի ջանքերը մեծացնելու համար։
Հետաքրքիր է, որ առաջինը Իռլանդիան է։
«Ես շատ ժամանակ եմ ծախսում կուլիսներում՝ Իռլանդիայի իրավիճակի վրա՝ Իռլանդական ազգային կուսակցություն ձևավորելուն օգնելու համար», – ասաց Բեննոնը։
Առաջին հայացքից Իռլանդիան չի թվում MAGA-ի համար ամենախոստումնալից տարածքը։ Անցյալ տարի ծայրահեղ աջ թեկնածուներից ոչ մեկը չմոտեցավ Դաիլում տեղ գրավելուն, իսկ այս տարի պրոֆեսիոնալ խառը մարտարվեստի մարտիկ և MAGA-ի ֆավորիտ Քոնոր ՄաքԳրեգորը ստիպված եղավ դուրս գալ Իռլանդիայի նախագահական մրցավազքից՝ չնայած Թրամփի և Մասկի աջակցությանը։
Սակայն դա չի խանգարում Բենոնին։ «Նրանք ունենալու են իռլանդական MAGA, և մենք ունենալու ենք իռլանդացի Թրամփ։ Անկասկած, այդ ամենը միասին է լինելու։ Այդ երկիրը գտնվում է եզրին զանգվածային միգրացիայի շնորհիվ», – վճռականորեն ասաց նա։
Իհարկե, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան նույնպես աչքի են ընկնում MAGA-ի ապագա ծրագրերում. «MAGA-ն կարծում է, որ եվրոպական կառավարությունները, ընդհանուր առմամբ, անզոր են։ Նրանք սիրում են AfD-ն։ Նրանք սիրում են այն, ինչ անում է Ազգային միավորումը։ Նրանք սիրում են Նայջել Ֆարաջին», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայի պարզեցման խառնաշփոթը հիասթափեցնում է բիզնեսներին
EuroNews․ Բաքուն սահմանում է Հայաստանի հետ խաղաղության օրակարգ 2026 թվականի համար
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռուտտեն մերժում է ԵՄ-ի պաշտպանական անկախության կոչերը ԱՄՆ-ից