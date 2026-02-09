Brexit-ի հետ կապված հաշվեհարդարի ժամանակը. Լուսանկարներ

Վերջապես առաջ շարժվելու համար Մեծ Բրիտանիան պետք է բախվի այս նախագծի անդունդային ձախողմանը։
Ակտիվիստը ԵՄ-ի օգտին պաստառ է պահում շաբաթական ԵՄ-ի օգտին կազմակերպված միջոցառման ժամանակ:
Չկա որևէ ցուցում, որ Մեծ Բրիտանիայի ԵՄ կանոնակարգերից դուրս գալը երկրին որևէ տնտեսական դինամիզմ է հաղորդել։
Դալիբոր Ռոհակը Վաշինգտոնի Ամերիկյան ձեռնարկատիրական ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող է։
Մոտենալով Brexit-ի հանրաքվեի 10-ամյակին, ժամանակն է վերականգնել Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև կապերը։ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլայի խոսքերով՝ «այնքան խորը փոխված աշխարհում» երկու կողմերը պետք է «վտարեն անցյալի ուրվականներին»։ Նրանք պետք է համատեղ աշխատեն առևտրի, պաշտպանության, հետազոտությունների և Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու հետևանքով խաթարված բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ։
Սակայն, չնայած անցյալը անցյալում թողնելը, անկասկած, ճիշտ մոտեցում է ԵՄ-ի համար, Մեծ Բրիտանիան պետք է բացահայտորեն հաշվի առնի Brexit նախագծի անդունդային ձախողումը՝ թե՛ իր եվրոպական քաղաքականությունը բարելավելու, թե՛, ավելի կարևորը՝ իր ներքին քաղաքականությունը ամուր հիմքերի վրա դնելու համար։
Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին վերջերս մեծ գովասանքի արժանացավ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում իր ելույթում չեխ դրամատուրգ և նախկին նախագահ Վացլավ Հավելի «Անզորների ուժը» մեջբերելու համար, որով աշխարհի ազգերին և բիզնեսներին կոչ արեց դադարեցնել ապրել կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգի ստի մեջ։ Եվ այդ դասը վերաբերում է նաև այստեղ. որպեսզի Մեծ Բրիտանիան վերջապես առաջ շարժվի, այն պետք է ընտրի չապրել ստի մեջ, հատկապես այն ստի մեջ, որը խթանեց Brexit-ը։
Եվ այնուամենայնիվ, Մեծ Բրիտանիայի երկու հիմնական քաղաքական կուսակցությունները՝ Լեյբորիստական և Պահպանողական կուսակցությունները, Brexit-ին վերաբերվում են որպես սրբազան կով, այլ ոչ թե պայքարում են դրա ձախողման ահռելիության դեմ։
Պահպանողական ղեկավարությունը, որը սկզբից մինչև վերջ վերահսկում էր Մեծ Բրիտանիայի անհաջող դուրս գալը և այդ գործընթացում մաքրում էր ցանկացած ներքին այլախոհի, այժմ պատասխանատվություն է կրում դրա տխուր արդյունքների համար: Մինչդեռ, ներկայիս Լեյբորիստական կառավարությունը փոքր քայլեր է ձեռնարկում Մեծ Բրիտանիան Եվրոպայի ճարտարապետության բացառիկ արժեքավոր մասերի, ինչպիսին է Էրազմուս ծրագիրը, վերաինտեգրելու համար։
Այնուամենայնիվ, երկու խմբերն էլ չափազանց վախենում են բացատրել, թե ինչու էր Brexit-ը հսկայական սխալ: Եվ դա նրանց խոցելի է դարձնում պոպուլիստական «Reform UK» կուսակցության այն պնդման համար, որ իրական սխալը բավականաչափ սուր դուրս գալու ընտրությունն էր։
Ճիշտ է, որ 2016 թվականի քվեարկության դրդապատճառ հանդիսացող բոլոր ճակատներում Brexit-ը չի կարողացել արդյունք տալ. Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալուն հաջորդեց ներգաղթի կտրուկ աճը՝ 2023 թվականին հասնելով ավելի քան 900,000 զուտ ներգաղթի: Չկա որևէ ցուցում, որ Մեծ Բրիտանիայի ԵՄ կանոնակարգերից դուրս գալը երկրին որևէ տնտեսական դինամիկա է հաղորդել: 2020 թվականից ի վեր բրիտանական տնտեսությունն ավելի դանդաղ է աճել, քան եվրոգոտին և ԵՄ-ն ամբողջությամբ: Եվ պարտքի և ՀՆԱ-ի 100 տոկոսից բարձր հարաբերակցությամբ նրա հարկաբյուջետային հեռանկարը նույնքան տխուր է, եթե ոչ ավելի, քան իր պարտքերի մեծ ներգրավմամբ եվրոպական հարևաններինը:
Դրա մի մասն էլ պայմանավորված է նրանով, որ հանրաքվեից հետո իշխանության գալու ընթացքում պահպանողականները թանկարժեք քաղաքական ուժը վատնեցին Brexit-ի հետ կապված երրորդական վեճերի վրա, ինչպիսիք են իռլանդական «backstop» արձանագրությունը կամ ԵՄ օրենսդրության կարգավիճակը բրիտանական իրավական համակարգում: Այդ ժամանակ կարող էր օգտագործվել խորը կառուցվածքային բարեփոխումներ իրականացնելու համար, որոնք Մեծ Բրիտանիան կդարձնեին ավելի մրցունակ տնտեսություն: Եվ, իհարկե, ԵՄ անդամակցությունը երբեք չի խանգարել Մեծ Բրիտանիային փոխել իր գոտիավորման օրենքները, կրճատել հարկերը, բարելավել միջնակարգ կրթությունը կամ իրականացնել մատակարարման կողմի որևէ այլ բարեփոխումներ։
Արդար լինելու համար, սակայն, ամեն ինչ չէ, որ սուտ էր։ Կային նաև որոշ տարրական սխալներ։ Ասիայի և Ամերիկայի արագ զարգացող տնտեսությունների հետ խորը տնտեսական կապեր հաստատելու Brexit նախագիծը որոշակի իմաստ ուներ՝ այսինքն՝ կանխատեսելի կանոնների վրա հիմնված համաշխարհային առևտրային համակարգում։ Բայց դա այն աշխարհը չէ, որտեղ մենք այսօր գտնվում ենք։
Դժվար թե գտնվեր ավելի վատ ժամանակ ազատ առևտրի գլոբալ Մեծ Բրիտանիայի ստեղծման համար, որը մեջքը շրջեց Եվրոպայից՝ արտասահմանում հետաքրքիր հնարավորություններ վայելելու համար։ ԱՄՆ-ն անցել է Համաշխարհային առևտրի կազմակերպությունը կաթվածահար անելուց՝ Դոնալդ Թրամփի և Ջո Բայդենի նախագահության օրոք, մինչև գործընկերներից ճնշման տակ շռայլ զիջումներ և «վարձատրություն» կորզելը, ինչպես առաջինն է ասում։ Եվ «հատուկ հարաբերությունները» կամրապնդող ցանկալի ազատ առևտրի գործարքի փոխարեն Մեծ Բրիտանիան ստիպված էր ընդունել 10 տոկոս բազային սակագներ՝ պարզապես ԱՄՆ շուկա մուտք գործելու համար։
Այս ամբողջ ընթացքում, Ասիայում արագ տնտեսական աճը օգտագործելու փոխարեն, Մեծ Բրիտանիան բախվել է ավելի ու ավելի գիշատիչ Չինաստանի և ցամաքային մատակարարման շղթաներ ապահովելու համաշխարհային շտապողականության հետ։
Իհարկե, Մեծ Բրիտանիան շարունակում է կառուցողական դեր խաղալ եվրոպական անվտանգության մեջ, հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է Ուկրաինային օգնելուն, բայց դաշինքից նրա բացակայությունը նաև դժվարացնում է բրիտանական ընկերությունների համար մասնակցել ներկայումս իրականացվող պաշտպանական հզորացմանը։ Օրինակ, Մեծ Բրիտանիան դուրս մնաց ԵՄ վարկային ծրագրի՝ «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություններ» առաջին փուլից, և կարող է ստիպված լինել վճարել երկրորդին մասնակցելու համար։
Մետսոլան ճիշտ է. եվրոպացիներն ունեն բոլոր հիմքերը Մեծ Բրիտանիայի հետ ավելի սերտ հարաբերություններ փնտրելու համար։ Սակայն ավելի սերտ կապերի իրական խոչընդոտը գտնվում է Լա Մանշի մյուս կողմում։
Մի կողմից, սա խլացնող բարձր ձայների երգչախումբ է, որոնք գոռում են, որ իրական Brexit-ը, ինչպես կոմունիզմը, երբեք չի փորձարկվել, իսկ մյուս կողմից՝ նրանց անտարբերությունը, ովքեր հասկանում են, որ Brexit-ը ձախողվել է, բայց բացահայտորեն չեն ասում դա՝ վախենալով քաղաքական արձագանքից։ Եվ քանի որ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական վերնախավը, այդ թվում՝ ներկայիս կառավարությունը, շարունակում է հետևել Reform UK-ի փաստացիորեն անճշտ և անբարեխիղճ ձևակերպմանը, նրանք պարզապես կհզորացնեն դրա ծայրահեղ աջ առաջնորդ Նայջել Ֆարաջին և նրա հետևորդներին։
Հակասական է, բայց մինչ Reform UK-ի աջակցությունն այժմ աճում է, գրեթե 10 տարի առաջ Brexit-ի արդյունքը ապահոված համեստ ժողովրդական մեծամասնությունը այժմ վերացել է՝ տարեց ընտրողների դեպքում՝ բառացիորեն։
Brexit-ը որպես աքսիոմա դիտարկելու փոխարեն, Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական վերնախավը պետք է հրաժարվի շարունակել ապրել դրա կողմնակիցների կողմից հորինված ստի մեջ։ Այստեղ նպատակը պարտադիր չէ, որ հիմնական քաղաքական առաջնորդներին ստիպի պաշտպանել Մեծ Բրիտանիայի վերադարձը ԵՄ՝ դա ուրիշ օրվա պատմություն է։ Պարզապես պետք է ընդունել այն իրականությունը, թե որքանով է այս քաղաքական ռիսկը Մեծ Բրիտանիան դարձրել ավելի փոքր երկիր։
Եվ մինչև այդ պահը գալը, պետք է վախենալ, որ Մեծ Բրիտանիայի հարաբերությունները Բրյուսելի հետ կշարունակեն անկայուն լինել, իսկ նրա ազգային քաղաքականությունը՝ վտանգավոր կերպով խաթարված։
