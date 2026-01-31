Սթարմերը խոստանում է Մեծ Բրիտանիան Brexit-ից հետո ավելի խորացնել դեպի ԵՄ միասնական շուկա

Թվում է՝ դրական ընդունելությունից և սպասվածից փոքր բացասական արձագանքից ոգևորված՝ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը այժմ կրկնապատկում է Brexit-ի վերագործարկման իր ջանքերը։
ՊԵԿԻՆ — Քեյր Սթարմերը ցանկանում է Մեծ Բրիտանիան ավելի խորը տանել Եվրամիության միասնական շուկա, եթե Բրյուսելը թույլ տա նրան։
Չինաստան կատարած այցի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը նշել է, որ ցանկանում է «ավելի հեռու գնալ» եվրոպական շուկայի հետ համաձայնեցման հարցում, որտեղ դա «մեր ազգային շահերից է բխում»։
Անցյալ տարվա մայիսին Սթարմերը փաստացի համաձայնեց Մեծ Բրիտանիան վերադարձնել Բրյուսելի ուղեծիր երկու ոլորտներում՝ գյուղատնտեսություն և էլեկտրաէներգիա։
Այդ համաձայնագրերը, որոնք ներկայումս վերջնականապես ավարտվում են, նախատեսում են, որ Մեծ Բրիտանիան կհետևի համապատասխան ԵՄ կանոնակարգերին՝ շուկա ավելի անխափան մուտքի դիմաց։
Թվում է՝ դրական ընդունելությունից և Brexit-ի կողմնակիցների սպասվածից փոքր բացասական արձագանքից ոգևորված՝ Սթարմերը այժմ կրկնապատկում է ջանքերը։
«Կարծում եմ՝ ԵՄ-ի և յուրաքանչյուր գագաթնաժողովի հետ հարաբերությունները պետք է լինեն կրկնվող։ Մենք պետք է ձգտենք ավելի առաջ գնալ», – լրագրողներին ասաց վարչապետը։
«Եվ կարծում եմ՝ միասնական շուկայում կան այլ ոլորտներ, որտեղ մենք պետք է նայենք՝ տեսնելու, թե արդյոք չենք կարող ավելի շատ առաջընթաց գրանցել։ Դա կախված կլինի մեր քննարկումներից և այն բանից, թե ինչ ենք մենք կարծում, որ համապատասխանում է մեր ազգային շահերին։
«Բայց ես այստեղ նշում եմ՝ կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ավելի առաջ գնալ»։
Այս մեկնաբանությունները Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդի համար նշանակալի հռետորական փոփոխություն են, որի 2024 թվականի նախընտրական ծրագրում խոստացվել էր, որ «միասնական շուկա վերադարձ չի լինի», ինչպես նաև մաքսային միություն կամ ազատ տեղաշարժ։
Մինչ Լեյբորիստական կառավարությունը մեղմացրել է դիրքորոշումը միասնական շուկայի վերաբերյալ՝ պաշտոնավարման ընթացքում, այն, հավանաբար, կոշտացրել է դիրքորոշումը մաքսային միության վերաբերյալ։
Սթարմերը լրագրողներին ասել է, որ «պետք է նայել միասնական շուկային, այլ ոչ թե մաքսային միությանը», պնդելով, որ վերջինիս միանալը կպահանջի չեղարկել Մեծ Բրիտանիայի նորանկախ առևտրային քաղաքականության շրջանակներում կնքված առևտրային համաձայնագրերը։
Գնո՞ւմ եք Շվեյցարիա՞
Մինչդեռ ԵՄ պաշտոնյաները նշում են, որ միշտ բաց են Մեծ Բրիտանիայի կոնկրետ առաջարկների համար, միասնական շուկային ոլորտ առ ոլորտ վերադառնալը կարող է լիովին պարզ չլինել։
Բրյուսելը համաձայնել է Մեծ Բրիտանիային գյուղատնտեսության և էլեկտրաէներգիայի հասանելիությանը մասամբ եվրոպական արդյունաբերության ճնշման պատճառով, որը, հավանաբար, նոր պայմանավորվածություններից կշահի նույնքան, որքան բրիտանական կողմը։
Սակայն դինամիկան այլ է այլ ոլորտներում, որտեղ որոշ եվրոպական ընկերություններ կարողացել են ծաղկել իրենց փակված բրիտանական մրցակիցների հաշվին։
Բրյուսելում նաև քննարկումներ կլինեն այն մասին, թե որտեղ պետք է դաշինքը սահմանագիծ դնի տրամադրման հարցում։ միասնական շուկա մուտք այն երկրի համար, որը չի ընդունում մարդկանց ազատ տեղաշարժը, պահանջ, որը պետք է հարգեն այլ պետություններ, ինչպիսիք են Նորվեգիան և Շվեյցարիան։
Պաշտոնյաները նաև զգուշանում են, որ ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա հարաբերությունները կարող են նմանվել շվեյցարական հարաբերությունների ամենավատ կողմերին՝ համաձայնագրերի բարդ խառնաշփոթ, որը ենթակա է անվերջ վերանայման և լայնորեն դուր չի գալիս Բրյուսելին։
Քիմիական գրավչություն
Վարչապետը չի մանրամասնել, թե Մեծ Բրիտանիան որ ոլորտներում պետք է համաձայնագրեր կնքի ԵՄ-ի հետ, նշելով միայն, որ «մենք բանակցություններ ենք վարում ԵՄ-ի հետ, քանի որ մոտենում ենք հաջորդ գագաթնաժողովին»։
Բրիտանացի պաշտոնյաները նշում են, որ առայժմ նրանք կենտրոնացած են անցյալ տարվա մայիսին կայացած հանդիպման ժամանակ խոստացված համաձայնագրերի շուրջ բանակցությունների վրա։
Բրյուսելում գործարար ոլորտի ավագ ներկայացուցիչներից մեկը, որի անունը չի հրապարակվել, քանի որ նրա դերը նրանց թույլ չի տալիս հրապարակայնորեն խոսել, ասել է, որ քիմիական նյութերի, կոսմետիկայի և բժշկական սարքավորումների ոլորտներում համաձայնեցվածությունը կարող է առավելություն լինել Լա Մանշի երկու կողմերում գտնվող բիզնեսների համար։
Էլեկտրաէներգիայի և գյուղատնտեսության վերաբերյալ համաձայնագրերից բացի, Մեծ Բրիտանիան և ԵՄ-ն անցյալ տարվա մայիսին համաձայնության եկան անվտանգության համաձայնագրի շուրջ՝ պաշտպանության ոլորտում ավելի սերտ համագործակցելու և իրենց արտանետումների առևտրի համակարգերը միմյանց ազատելու համար ածխածնի սահմանային հարկերից։
Նրանք նաև համաձայնության եկան ստեղծել երիտասարդների շարժունակության ծրագիր, որի շրջանակներում երիտասարդները կստանան վիզաներ՝ սահմանափակ ժամանակահատվածով արտասահմանում ապրելու համար։
Սթարմերը վերահաստատեց Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումը, որ «պետք է սահման լինի» ծրագրից օգտվելու հնարավորություն ունեցող մարդկանց թվի վրա, և «պետք է համաձայնեցված լինի տևողություն»։
«Եվ դա կլինի վիզաների վրա հիմնված ծրագիր։ Մեր բոլոր ծրագրերը նման են դրան։ Մենք բանակցություններ ենք վարում», – հավելեց նա։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն դատապարտում է Իրանի արյունալի բռնաճնշումները, բայց ո՞վ է ամենաշատը առևտուր անում Թեհրանի հետ
ԵՄ-ն հայտարարում է, որ «հավերժական քիմիական նյութերը» մինչև 2050 թվականը Եվրոպային կարժենա կես տրիլիոն եվրո
ԵՄ անդամ 27 երկրները հավանություն են տվել Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից Հայաստանին 20 միլիոն եվրոյի աջակցության տրամադրմանը