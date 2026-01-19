19/01/2026

ԱՄՆ-ն մնում է մեր մտերիմ դաշնակիցը, նորից կխոսեմ Թրամփի հետ․ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ

infomitk@gmail.com 19/01/2026 1 min read

ԱՄՆ-ն մնում է մեր մտերիմ դաշնակիցը շատ հարցերում, շատ սերտորեն համագործակցում ենք նրանց հետ, ասել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը։

«Բայց մենք պետք է պաշտպանենք մեր արժեքները։ Ես նորից կխոսեմ Թրամփի հետ։ Մենք պետք է գտնենք այս իրավիճակի պրագմատիկ լուծում»,- ասել է Սթարմերը՝ Գրենլադիայի հարցով լարվածության ֆոնին, երբ լրագրողը հարցրել, թե ինչպե՞ս է կարող ԱՄՆ-ն մնալ ՄԹ-ի ամենամոտ դաշնակիցը, եթե «նրանք այդքան վախեցնում են մեզ»։

– Լրագրող. Կարծում եք՝ Թրամփը լրջորեն քննարկո՞ւմ է Գրենլանդիան զավթելու ռազմական գործողությունները։

– Սթարմեր. Ոչ։ Կարծում եմ՝ սա կարելի է լուծել հանգիստ քննարկման միջոցով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մերձավոր Արևելքում ցանկացած «արտառոց քայլ» հղի է տարածաշրջանում սպառնալիքներով

19/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դանիան որոշել է չմասնակցել Դավոսի ֆորումին՝ Գրենլանդիայի կոնֆլիկտի պատճառով

19/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում արյան ծով է, պատմեք աշխարհին․ Ռեզա Փահլավի

18/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կայա Կալլասի անզգույշ մեկնաբանությունները, խորամանկությունները և լեզվի սայթաքումները հաճախ բացահայտում են շատ ավելին, քան ուշադիր մշակված ելույթը

19/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կօգտագործեն ԵՄ-ի հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքները, եթե Թրամփի նոր մաքսատուրքերը իրականություն դառնան

19/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պրահայի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, չորսը՝ վիրավորվել

19/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ձգտում է Գրենլանդիայի լարվածության թուլացմանը՝ միաժամանակ պլանավորելով Թրամփի դեմ մաքսատուրքային պատասխան միջոցներ

19/01/2026 infomitk@gmail.com