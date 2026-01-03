Բուդանովի նշանակումը նախագահի պաշտոնում անսովոր տեղաշարժ է, որը գործող հետախուզության ղեկավարին դնում է Ուկրաինայի քաղաքական և դիվանագիտական համակարգման կենտրոնում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ուրբաթ օրը ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլո Բուդանովին նշանակեց իր աշխատակազմի նոր ղեկավար, քայլ, որը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ն ղեկավարում է Ռուսաստանի հետ գրեթե չորս տարի տևած պատերազմը դադարեցնելու դիվանագիտական ջանքերը։
Գեներալ-լեյտենանտ Բուդանովի նշանակման մասին հայտարարելով՝ Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան պետք է կենտրոնանա անվտանգության հարցերի, իր պաշտպանական և անվտանգության ուժերի զարգացման և խաղաղության բանակցությունների վրա, որոնք գտնվում են իր գրասենյակի վերահսկողության տակ։
«Այս պահին Ուկրաինան պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի անվտանգության հարցերին, Ուկրաինայի պաշտպանական և անվտանգության ուժերի զարգացմանը, ինչպես նաև բանակցությունների դիվանագիտական ուղու վրա, և Նախագահի գրասենյակը հիմնականում կծառայի մեր պետության այս խնդիրների կատարմանը», – ասել է Զելենսկին X-ում գրառման մեջ։
Զելենսկու աշխատակազմի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակը հրաժարական է տվել այն բանից հետո, երբ կոռուպցիայի դեմ պայքարի պաշտոնյաները խուզարկել են Երմակի հետ կապված սեփականությունները՝ էներգետիկ ոլորտում ենթադրյալ կաշառակերության հետաքննության շրջանակներում։
Ուկրաինական լրատվամիջոցներում «առանց ժպիտի» մարդ անվանվող 39-ամյա Բուդանովը երկրի ամենաճանաչելի և հայտնի պատերազմական դեմքերից մեկն է։
Նա 2020 թվականից ղեկավարում է Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության գործակալությունը՝ ՀՈՒՌ-ը։
Ծագումով Կիևից, նա սովորել է Օդեսայի ռազմական ակադեմիայում, նախքան 2014 թվականին Ռուսաստանի կողմից երկրի առաջին ներխուժման ժամանակ Արևելյան Ուկրաինա տեղակայվելը, որտեղ, ինչպես ասում են, մասնակցել է հատուկ գործողությունների և հետախուզական առաքելությունների։
Ինքը՝ Բուդանովը, շատ բան չի բացահայտել իր ծառայության մասին, բացի այն, որ նշել է, որ երեք անգամ վիրավորվել է, այդ թվում՝ մեկ անգամ՝ սրտին մոտ բեկորային վնասվածքից։ Արմունկին ստացած հրազենային վերքը նրա աջ ձեռքում տեսանելի կոշտություն է թողել։
ՀՈՒՌ-ի խոսնակի խոսքով՝ Բուդանովը «ավելի քան 10» հարձակման թիրախ է դարձել։
2019 թվականին նրա մեքենան պայթել է Կիևում, հարձակում, որն այդ ժամանակ վերագրվում էր Ռուսաստանի անվտանգության ծառայություններին։
Ուկրաինական հետախուզական գործողություններ
Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից ի վեր Բուդանովը դարձել է Կիևի հետախուզական ջանքերի ակնառու դեմք՝ պարբերաբար հայտնվելով հարցազրույցներում և ճեպազրույցներում, որոնք համատեղում են ռազմավարական ազդանշանները Մոսկվայի վրա հոգեբանական ճնշման հետ։
Նա հաճախ է զգուշացրել Ռուսաստանի երկարաժամկետ մտադրությունների մասին Ուկրաինայի և տարածաշրջանի նկատմամբ, մինչդեռ պատերազմը ներկայացնում է որպես երկրի պետականության համար գոյության պայքար։
Բուդանովի ղեկավարությամբ ՀՈՒՌ-ն ընդլայնել է իր գործառնական ազդեցությունը՝ համակարգելով հետախուզությունը, դիվերսիաները և հատուկ գործողությունները՝ ռուսական ռազմական կարողությունները առաջնագծից շատ ավելի հեռու քայքայելու համար։
Ուկրաինացի պաշտոնյաները ռազմական հետախուզությանը վերագրում են ռուսական հրամանատարական կառույցներին, լոգիստիկ կենտրոններին, էներգետիկ ենթակառուցվածքներին և ռազմածովային ակտիվներին ուղղված գործողությունները, ներառյալ Ռուսաստանի տարածքի խորքում և օկուպացված տարածքներում հարվածները։
Զելենսկին այս քայլը մեկնաբանել է որպես անվտանգության, պաշտպանության զարգացման և դիվանագիտության վրա ուշադրությունը կենտրոնացնելու ավելի լայն ջանքերի մի մաս։
«Կիրիլոն ունի մասնագիտացված փորձ այս ոլորտներում և բավարար ուժ՝ արդյունքների հասնելու համար», – ասել է Զելենսկին։
Բուդանովը Telegram-ում գրել է, որ իր նոր պաշտոնը «և՛ պատիվ է, և՛ պատասխանատվություն՝ Ուկրաինայի համար պատմական պահին՝ կենտրոնանալ պետության ռազմավարական անվտանգության կարևորագույն հարցերի վրա»։
Միևնույն ժամանակ, AFP լրատվական գործակալության վերլուծության համաձայն, Ուկրաինայում Ռուսաստանի անցյալ տարվա մարտադաշտային հաջողությունները ամենաբարձրն էին 2022 թվականից ի վեր։
Ուկրաինայի իշխանությունները ուրբաթ օրը հրամայել են տարհանել հազարավոր երեխաների և նրանց ծնողների Զապորոժիեի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերի առաջնագծի բնակավայրերից, որտեղ ռուսական զորքերը առաջխաղացում են իրականացնում, հայտնել է ուկրաինացի պաշտոնյան։
«Անվտանգության բարդ իրավիճակի պատճառով որոշում է կայացվել Զապորոժիեի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերի 44 առաջնագծի բնակավայրերից ավելի քան 3000 երեխաների և նրանց ծնողների հարկադիր տարհանման մասին», – Telegram-ում ասել է Վերականգնման նախարար Ալեքսեյ Կուլեբան։
Կուլեբան ասել է, որ տարհանումները շարունակվում են նաև Չեռնիգովի հյուսիսային մարզում, որը սահմանակից է Մոսկվայի դաշնակից Բելառուսին և դարձել է ռուսական հրետակոծության թիրախ։
«Ընդհանուր առմամբ, հունիսի 1-ից ի վեր առաջնագծի տարածքներից տարհանվել է 150,000 մարդ։ Նրանց թվում են գրեթե 18,000 երեխաներ և ավելի քան 5,000 սահմանափակ շարժունակություն ունեցող մարդիկ», – ասել է Կուլեբան։
Մոսկվայի զորքերը, որոնք 2022 թվականի փետրվարին ներխուժել են Ուկրաինա, ջանասիրաբար շարժվում են Դնեպրոպետրովսկի արդյունաբերական մարզով։
Տարհանման հրամանը տրվել է այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը իրականացրել է այն, ինչը տեղական իշխանությունները անվանել են «ամենազանգվածային» անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներից մեկը Զապորոժիեի վրա ուրբաթ օրվա գիշերը։
Առնվազն ինը անօդաչու թռչող սարք հարվածել է քաղաքին՝ վնասելով տասնյակ բնակելի շենքեր և այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, Telegram-ում գրել է մարզային վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆեդորովը։ Նա ասել է, որ զոհեր չկան։
Ընդհանուր առմամբ, Ռուսաստանը երեկ երեկոյան Ուկրաինայի վրա արձակել է 116 հեռահար անօդաչու թռչող սարք, ըստ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի, որոնք հայտարարել են, որ 86 անօդաչու թռչող սարք է որսացվել, մինչդեռ ևս 27-ը հասել են իրենց նշանակետին։
Մարտադաշտային նվաճումներ
AFP լրատվական գործակալության վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Ռուսաստանի անցյալ տարվա մարտադաշտային նվաճումները Ուկրաինայում ամենաբարձրն էին 2022 թվականից ի վեր։
Ռուսական բանակը 2025 թվականին գրավել է Ուկրաինայի տարածքի ավելի քան 5600 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ըստ Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի (ISW) տվյալների վերլուծության, որը համագործակցում է «Կրիտիկական սպառնալիքների նախագծի» հետ։
Սա ներառում է այն տարածքները, որոնք, ըստ Կիևի և ռազմական վերլուծաբանների, վերահսկվում են Ռուսաստանի կողմից, ինչպես նաև այն տարածքները, որոնք պնդում է Մոսկվայի բանակը։
Գրաված հողերը գերազանցում են նախորդ երկու տարիների ընթացքում միասին վերցրած տարածքը, չնայած շատ ավելի քիչ են, քան ավելի քան 60,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, որը Ռուսաստանը գրավել է 2022 թվականին՝ իր ներխուժման առաջին տարում։
Կիևը շաբաթ օրը պատրաստվում է ընդունել դաշնակից պետությունների անվտանգության խորհրդատուներին, որը գրեթե չորս տարվա պատերազմից հետո խաղաղություն հաստատելու ջանքերի վերջին մասն է կազմում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ բանակցություններին կմասնակցի մոտ 15 երկիր, ինչպես նաև Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև ԱՄՆ պատվիրակությունը տեսակապի միջոցով կմիանա հանդիպմանը։
Բանակցություններից հետո հաջորդ շաբաթ Ֆրանսիայում նախատեսված է այսպես կոչված «կամավորների կոալիցիայի» առաջնորդների գագաթնաժողովը։
Զելենսկին Ամանորի նախօրեին իր ելույթում նշել է, որ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կնքված խաղաղության համաձայնագիրը «90 տոկոսով» պատրաստ է, չնայած ամենակարևոր հարցը՝ տարածքը, մնում է չլուծված։
Դիվանագիտական հարձակումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը իր առավելությունն է ցուցաբերում մարտադաշտում զինամթերքի և անձնակազմի պակաս ունեցող ուկրաինական զորքերի նկատմամբ։
