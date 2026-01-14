Ֆոն դեր Լեյենի՝ ԵՄ 2 տրիլիոն եվրո բյուջեն վերանայելու ծրագիրը

Ֆերմերներն ու օրենսդիրները ճնշում են գործադրում Հանձնաժողովի նախագահին՝ թուլացնելու ԵՄ-ի կողմից իր գումարների ծախսման վերանայումը։
ԵՄ-ն համաձայնության է եկել մինչև 2027 թվականը ռուսական գազի ներմուծումը դադարեցնելու վերաբերյալ: Ուսուլա ֆոն դեր Լեյենի մեծ գաղափարն է հարյուր միլիարդավոր միջոցներ ֆերմերների սուբսիդիաներից և տարածաշրջանային վճարումներից ուղղորդել պաշտպանական ծախսերի և արդյունաբերական մրցունակության։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի՝ ԵՄ-ի գրեթե 2 տրիլիոն եվրո բյուջեի ծախսման գործընթացը փոխելու ծրագիրը արագորեն նվազում է։
Ֆոն դեր Լեյենի մեծ գաղափարն է հարյուր միլիարդավոր միջոցներ ֆերմերների սուբսիդիաներից և տարածաշրջանային վճարումներից հեռու, որոնք ավանդաբար ԵՄ բյուջեի հիմնական աղբյուրն են, ուղղորդել պաշտպանական ծախսերի և արդյունաբերական մրցունակության։
Սակայն այդ արդիականացնող փոփոխությունները, որոնք պահանջում են ավելի հարուստ Հյուսիսային Եվրոպայի երկրները, որոնք ավելի շատ են վճարում բյուջե, քան ստանում են դրանից, դժվար է իրականացնել Հարավային և Կենտրոնական Եվրոպայի երկրների կոշտ դիմադրության պայմաններում, որոնք առատաձեռն վճարումներ են ստանում ֆերմերների և նրանց աղքատ շրջանների համար։
ԵՄ կառավարությունների, օրենսդիրների և ֆերմերների կոալիցիան այժմ միավորում է ուժերը՝ չեղարկելու 2028-2034 թվականների համար նախատեսված նոր տեսքով բյուջեի հիմնական տարրերը, վեց ամսից էլ պակաս ժամանակ անց այն բանից հետո, երբ Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկեց կենտրոնանալ այդ նոր առաջնահերթությունների վրա։
Ֆոն դեր Լեյենի անցյալ շաբաթ արված առաջարկը՝ թույլ տալ երկրներին լրացուցիչ մինչև 45 միլիարդ եվրո ծախսել ֆերմերային սուբսիդիաների վրա, նրա վերջին զիջումն է հզոր ուժերին, որոնք ցանկանում են բյուջեն հնարավորինս մոտ պահել ստատուս քվոյին։
Երեք եվրոպացի դիվանագետների խոսքով՝ Հյուսիսային Եվրոպայի երկրները գնալով ավելի են հիասթափվում այլ ազգային մայրաքաղաքների և շահագրգիռ կողմերի կողմից ԵՄ բյուջեի վրա ժամացույցը հետ շրջելու քայլերից։
Նրանք հատկապես նյարդայնացած էին անցյալ շաբաթ ֆրանս-իտալական հաջողված ջանքերից՝ ֆերմերներից ավելի շատ զիջումներ պահանջելու՝ որպես Լատինական Ամերիկայի հետ երկար ժամանակ ձգձգված Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը կնքելու դիվանագիտական մանևրների մաս։
«Որոշ պատվիրակություններ ներկայացել են ելույթներով, որոնք նրանք հանել էին դարակից 2004 թվականից», – ասել է ԵՄ մի դիվանագետ, ում, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուսներին, թույլատրվել է անանուն մնալ՝ ազատ խոսելու համար։
ԵՄ-ի ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականությունը 2004 թվականին կազմել է դաշինքի ընդհանուր բյուջեի 46 տոկոսը։ Հանձնաժողովի 2028-2034 թվականների առաջարկը գյուղացիների համար նախատեսել է ընդհանուր գումարի առնվազն մոտ 25 տոկոսը, չնայած կառավարությունները կարող են դրանից զգալիորեն ավելին ծախսել։
Հանձնաժողովը անմիջապես որևէ մեկնաբանություն չի արել, երբ հարցրել են, թե արդյոք բարեփոխումների դեմ հանդես եկող ճամբարը հաջողությամբ է պայքարում ֆոն դեր Լեյենի առաջարկի դեմ։
Հակաբարեփոխումների դաշինքը
Հանձնաժողովի հուլիսյան առաջարկը՝ բյուջեն արդիականացնելու վերաբերյալ, ցնցումներ առաջացրեց Բրյուսելում և դրանից դուրս։ «Սրբազան կովերից» հրաժարվելը համախմբեց զայրացած գյուղացիների, տարածաշրջանային առաջնորդների և օրենսդիրների խարխուլ կոալիցիա, որոնք վախենում էին, որ առաջիկա տարիներին կկորցնեն իրենց գումարը և ազդեցությունը։
«Սա [երբևէ առաջարկված] ամենաարմատական բյուջեն էր, և շատ շահագրգիռ կողմեր դիմադրեցին դրան», – ասաց Բրյուգել վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Ժոլտ Դարվասը։
Հանձնաժողովի առաջադրանքի մասշտաբները ակնհայտ դարձան առաջարկի հրապարակումից մի քանի շաբաթ առաջ, քանի որ անկեղծորեն արտահայտված Եվրախորհրդարանի պատգամավորները, նախարարները և ֆերմերային միությունները սպառնացին չեղյալ համարել բյուջեն հաջորդող տարիների բանակցությունների ընթացքում։
Հենց դա է կատարվում հիմա
«Հանձնաժողովի առաջարկը բավականին արմատական էր, ուստի ոչ ոք չէր կարծում, որ այն կարող է այսպես առաջ շարժվել», – ասաց ԵՄ երկրորդ դիվանագետը։
«Մենք գիտեինք, որ սա վիճահարույց կլինի», – կրկնեց հանձնաժողովի պաշտոնյան, որը աշխատում էր այս գործի վրա։
Դեկտեմբերի 18-ին Բրյուսելում դժգոհ ֆերմերների բողոքի ցույցը դժգոհության վերջին կիզակետն էր։ ԵՄ-ի կողմից Մերկոսուրի հետ կնքված համաձայնագրի սարսափելի տեսարանը, երբ ֆերմերները տրակտորներով փողոցներ էին դուրս եկել, չվրիպեց ազգային առաջնորդների և ԵՄ պաշտոնյաների աչքից։
Հանձնաժողովի փորձագետները իրենց Սուրբ Ծննդյան արձակուրդներն անցկացրին խելացի լուծում մշակելով, որը թույլ կտա երկրներին գյուղատնտեսական սուբսիդիաները ևս 45 միլիարդ եվրոյով ավելացնել՝ առանց բյուջեի ընդհանուր չափը մեծացնելու։
Ֆերմերների համար լրացուցիչ գումարը նորություն չէ. այն բերվել է գոյություն ունեցող «անձրևոտ օրերի» ֆոնդից, որը նախատեսված էր ԵՄ բյուջեն անսպասելի ճգնաժամերի կառավարման համար ավելի հարմար դարձնելու համար։
Այնուամենայնիվ, այդ ֆինանսական բուֆերի զգալի մասը ֆերմերներին տրամադրելով՝ Հանձնաժողովը խաթարում է արտակարգ իրավիճակների կամ այլ քաղաքականության ոլորտների համար ֆինանսավորում մոբիլիզացնելու իր կարողությունը։
«Դուք կրճատում եք ապագայում ճգնաժամերի համար ավելի ճկուն բյուջե ունենալու տրամաբանությունը», – ասաց Ժակ Դելոր ինստիտուտի վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Էյուլալիա Ռուբիոն։
Այդ ժամանակ Գերմանիայի և Նիդեռլանդների նման խնայող երկրների կողմից բյուջետային փոխզիջման նկատմամբ արձագանքները մեղմ էին, քանի որ այն դիտարկվում էր որպես բանակցային խաղաքար՝ Իտալիայի աջակցությունը Բեռլինի կողմից պաշտպանված Մերկոսուրի գործարքին ստանալու համար: Խնդիրը, փոխարենը, հետաձգվեց, քանի որ այն նվազեցնում էր բյուջետային ճկունությունը։
Դարվասը նաև պնդեց, որ Հանձնաժողովը ստիպված չի եղել «շատ» հետ քաշվել իր առաջարկի հիմունքներից, քանի որ երկրները պահպանել են լրացուցիչ գումարը գյուղատնտեսության վրա ծախսելու տարբերակը։
Եվս մեկ ամիս, ևս մեկ զիջում
Սա առաջին դեպքը չէր, երբ ֆոն դեր Լեյենը խառնվում էր բյուջեի առաջարկին՝ քաղաքական ճահճից դուրս գալու համար։
Հանձնաժողովի նախագահն արդեն նոյեմբերին առաջարկել էր փոփոխություններ կատարել բյուջեում՝ իր սեփական Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) կողմից սկսվող ապստամբությունը կանխելու համար, որը զգում էր ֆերմերային միությունների և տարածաշրջանային առաջնորդների քննադատությունը։
Այդ ժամանակ ԵՄ գործադիր մարմինը խոստացավ ավելի շատ գումար տրամադրել ֆերմերներին՝ ներդնելով «գյուղական ծախսերի» նպատակ, որը կազմում է երկրի ԵՄ ընդհանուր միջոցների 10 տոկոսը։
Հետագա զիջման ժամանակ Հանձնաժողովը առաջարկեց լրացուցիչ երաշխիքներ՝ նվազեցնելու ազգային կառավարությունների կողմից ավելի զարգացած տարածաշրջաններին վճարումները կրճատելու ռիսկը, ինչը զգայուն հարց է ապակենտրոնացված երկրների, ինչպիսիք են Գերմանիան և Իսպանիան, համար։
«Ընդհանուր օրինաչափությունը, որը մեզ դուր չի գալիս, այն է, որ Հանձնաժողովը շարունակում է փոքր փոփոխություններ կատարել այստեղ-այնտեղ»՝ տարբեր ընտրողների դժգոհությունը հանգստացնելու համար, ասաց ԵՄ պաշտոնյան։
Հանձնաժողովի պաշտոնյան հակադարձեց, որ ազգային մայրաքաղաքները, ի վերջո, իրենք կկատարեին այդ փոփոխությունները, քանի որ «[Խորհրդում] բանակցությունների միտումը այդ ուղղությամբ էր ընթանում»։
Այնուամենայնիվ, բյուջեի վետերանները, որոնք սովոր են մանրակրկիտ բանակցություններին, զարմացան այն արագությունից, որով Հանձնաժողովը զիջումներ առաջարկեց գործընթացի այդքան վաղ փուլում։
«Բոլորը վախենում են [2027] Ֆրանսիայի ընտրություններից [վախենալով ծայրահեղ աջակողմյան Ազգային միավորման հաղթանակից] և ցանկանում են համաձայնության գալ տարեվերջին, ուստի Հանձնաժողովը ցանկանում է արագացնել գործընթացը», – ասաց երկրորդ ԵՄ դիվանագետը։
Բաց մի թողեք
