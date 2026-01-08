Ֆոն դեր Լեյենը բյուջետային ազատությունը փոխարինում է ազատ առևտրով

Մայրաքաղաքները շտապել են պահանջել Մերկոսուրի քվեարկությունից առաջ ֆերմերներին տրամադրված 45 միլիարդ եվրոյի նվերի համար գնահատանքը, սակայն գյուղատնտեսական լոբբիստները այդքան էլ համոզված չեն։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ցանկանում էր, որ իր հաջորդ ԵՄ բյուջեն ունենա «ձմեռային օրերի» ֆոնդ՝ պատերազմի, համավարակի կամ այլ համաշխարհային տերությունների մրցակցության դեպքում։ Դրա փոխարեն, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահն արդեն իսկ ներխուժում է այն՝ ֆերմերներին մարելու և Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը հաստատելու համար։
Ազգային առաջնորդները, այդ թվում՝ Մերկոսուրի հակառակորդ Ֆրանսիայի և Իտալիայի առաջնորդները, շտապել են պահանջել գնահատանքը Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականության ծախսերի համար 45 միլիարդ եվրո ազատելու առաջարկի համար՝ նախատեսվածից տարիներ առաջ։ Սակայն բյուջետային վերլուծաբաններն ու դիվանագետները դա անվանել են մեծ քայլ նահանջ Հանձնաժողովի ղեկավարի սկզբնական նպատակից՝ օգնել դաշինքին ավելի ճկուն ծախսեր կատարել՝ ի պատասխան համաշխարհային քաոսի։
Զիջումը ԵՄ-Մերկոսուր համաձայնագիրը դաշինքի ֆերմերների համար ընդունելի դարձնելու փորձի մի մասն է, ովքեր վախենում են, որ իրենց արտադրանքը կկրճատվի լատինաամերիկյան արտահանման պատճառով։
Հրատապության զգացումը լիովին դրսևորվեց չորեքշաբթի օրը, երբ գյուղատնտեսության նախարարները ձյան և ճանապարհորդության խափանումների միջով ուղևորվեցին Բրյուսել՝ ԵՄ մայրաքաղաքում անցյալ ամիս տեղի ունեցած ֆերմերների բողոքի ակցիային ի պատասխան հրավիրված արտակարգ հանդիպմանը մասնակցելու համար։
Ներսում զրույցը ընթացավ ծանոթ սցենարով։ Գյուղացիներին ուղղված գովասանքը զուգորդվում էր հավաստիացումներով, որ իրենց լսել են, ինչպես նաև ԵՄ բյուջեի նախագծում ներառված պաշտպանության միջոցների, աջակցության միջոցառումների և ճկունության վերաբերյալ բազմիցս հղումներով։
Այնուամենայնիվ, գյուղացիները, սկզբնական արձագանքներում, թվում էր, թե այդքան էլ տպավորված չէին։ Հայտարարության մեջ Իռլանդիայի ֆերմերների ասոցիացիան նշել է, որ ֆոն դեր Լեյենի առաջարկը «հուսահատության հոտ է գալիս»։
Բյուջեի փոխանակում
Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից գյուղացիների համար լրացուցիչ գումարը նորություն չէ. այն բերվել է ԵՄ բյուջեի առաջարկի առկա «անձրևոտ օրերի» ֆոնդից, որը դեռևս բանակցվում է և ուժի մեջ կմտնի միայն 2028 թվականին։
Հանձնաժողովը ֆինանսական բուֆեր է հատկացրել 2030 թվականի բյուջեի միջնաժամկետ վերանայման ընթացքում անկանխատեսելի արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու համար՝ փորձելով ԵՄ ընդհանուր դրամական ֆոնդը դարձնել ավելի քիչ կոշտ, քան այն ներկայումս է։
Ֆրանսիայի և Իտալիայի աջակցությունը Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագրին ապահովելու համար, Եվրահանձնաժողովը երեքշաբթի օրը երկրներին առաջարկեց այդ դրամական միջոցներից 45 միլիարդ եվրո անմիջապես տրամադրել ֆերմերներին։
Առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը նախարարների հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ զիջումները Մերկոսուրի համաձայնագրի աջակցությունն ապահովելու ավելի լայն ջանքերի մի մասն են, որը նա նկարագրել է որպես «մեր կողմից բանակցված ամենամեծ ազատ առևտրի համաձայնագիրը»։ Նա հավելեց, որ Բրյուսելը «ավելի հեռու է գնացել, քան երբևէ»՝ գյուղատնտեսության հետ կապված մտավախությունները լուծելու համար նախատեսված երաշխիքներով։
«Մենք լսեցինք ֆերմերների և գյուղական համայնքների մտահոգությունները և գործեցինք», – ասաց գյուղատնտեսության հանձնակատար Քրիստոֆ Հանսենը՝ պնդելով, որ առաջարկվող 45 միլիարդ եվրոն կարող է մոբիլիզացվել հենց որ ԵՄ հաջորդ բյուջեն սկսվի 2028 թվականին։
Չնայած սա զգալիորեն կբարձրացնի ԵՄ գյուղատնտեսական ֆինանսավորումը կարճաժամկետ հեռանկարում, այն հետագայում կդատարկի ԵՄ ճգնաժամային հիմնադրամը։
«Ֆերմերները օգտվում են բյուջեում մնացած ողջ ճկունությունից», – ասաց Ժակ Դելոր կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Էյուլալիա Ռուբիոն՝ նշելով, որ դա կխլի ԵՄ-ի ծախսերը այլ ոլորտներում։
Նա ասաց, որ Հանձնաժողովը ցույց է տալիս «իր պատրաստակամությունը ընդունելու, որ անդամ պետություններն օգտագործեն ողջ ճկունությունը գյուղատնտեսության օգտին [և] ոչ թե համախմբվածության [աղքատ շրջանների ֆինանսավորում]» կամ այլ առաջնահերթությունների օգտին։
Ֆերմերներին հետագա զիջման ժամանակ Հանձնաժողովը նաև մատնանշեց անցյալ տարվա վերջին առաջարկված 48 միլիարդ եվրո արժողությամբ անորոշ «գյուղական նպատակը», որը նախատեսված էր Եվրախորհրդարանը բյուջետային բանակցությունների ժամանակ կողմը պահելու համար, որպես մի խնայողություն, որը կարող էր օգտագործվել առաջին հերթին գյուղատնտեսության համար։
«Սա տեղի է ունենում բարեփոխման հիմնական առանձնահատկություններից մեկի՝ ճկունության հաշվին», – ասաց ԵՄ դիվանագետը։
Պահանջում են վարկի համար
Ֆոն դեր Լեյենը կարող էր խրախուսվել մայրաքաղաքների սկզբնական արձագանքներից. Ազգային առաջնորդները հայտարարեցին հաղթանակի մասին՝ այն ներկայացնելով որպես իրենց ֆերմերների համար անձամբ վաստակած գավաթ: Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հաղթանակի համար վերագրեց իր «[Ֆրանսիայի] ֆերմերներին մշտական նվիրվածությանը», մինչդեռ Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսն ասաց, որ դա «ցույց է տալիս, որ Հունաստանի ձայնը Եվրոպայում լսելի է ավելի բարձր և ավելի հստակ»:
Եվ քանի որ Հռոմը պատրաստվում էր ուրբաթ օրը Մերկոսուրի միջոցառման վերաբերյալ քվեարկությունը վճռորոշ դարձնել, Իտալիայի գյուղատնտեսության նախարար Ֆրանչեսկո Լոլոբրիջիդան «լավ լուրը» անվանեց «Իտալիայի կողմից կատարված աշխատանքի լրջության» ապացույց:
Ոչ բոլոր նախարարներն էին այդքան շտապում տոնել: Արտահերթ նիստից հետո Իսպանիայի գյուղատնտեսության նախարար Լուիս Պլանասը 45 միլիարդ եվրոյի առաջարկը որակեց որպես «հետաքրքիր և կարևոր քայլ առաջ», բայց հավելեց, որ, ակնհայտորեն, ապագա ՀԱԱ-ի վերաբերյալ քննարկումները դեռ շատ հեռու են ավարտից:
Այնուամենայնիվ, ֆերմերային լոբբիստներն ավելի զգույշ էին իրենց գովասանքի հարցում: Farm Europe-ի գլխավոր քարտուղար Լյուկ Վերնեի համար այս քայլը «հնարավոր է՝ բարելավում» է:
Վերնեն շեշտը դրեց այն փաստի վրա, որ ֆոն դեր Լեյենի առաջարկները մայրաքաղաքների համար պարզապես կամավոր են, «ոչ թե պարտավորություն»՝ գումարը գյուղացիներին տրամադրելու համար։
Նրա կարծիքով, դա կարող է հանգեցնել տարբեր արդյունքների ամբողջ դաշինքում՝ կախված գյուղացիների կողմից իրենց կառավարությունների հետ բանակցություններում ունեցած հաջողությունից, «ավելի խորը խաթարելով ՀԱԱ-ի ընդհանուր սկզբունքները»։
Ի վերջո, առանց նոր ֆինանսավորման միջոցների, գյուղացիները այս պահին ուրախանալու շատ բան չեն տեսնում։
«Անդամ պետություններին արդեն խոստացված 45 միլիարդ եվրոն առաջ մղելը նույնը չէ, ինչ լրացուցիչ 45 միլիարդ եվրո», – ասել է Իռլանդիայի գյուղացիների ասոցիացիան։
Բաց մի թողեք
Վերջնական լարո՞ւմ. Ֆոն դեր Լեյենին անհրաժեշտ է իմպուլս և պաշտպանություն՝ ուրբաթ օրվա քվեարկությունից առաջ
Ֆոն դեր Լեյենը խոստանում է վաղաժամկետ ֆինանսավորում տրամադրել ․․․
Կրկին մոտենում է որոշման օրը. ԵՄ-ում պետք է որոշում կայացնեն, ինչ սպասել