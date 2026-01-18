Կալիֆոռնիայի նահանգապետը կմասնակցի Դավոսի տնտեսական գագաթնաժողովին՝ Թրամփին հակակշռելու համար

Գևին Նյուսոմը կմասնակցի Դավոսի տնտեսական գագաթնաժողովին՝ Թրամփին հակակշռելու համար։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետը նախատեսված է ելույթ ունենալ նախագահի ելույթից մեկ օր անց։
Գևին Նյուսոմը կներկայացնի իր վերջին ելույթը նահանգի վիճակի մասին։
Գևին Նյուսոմը կներկայացնի իր վերջին ելույթը նահանգի վիճակի մասին՝ Սակրամենտոյում, Կալիֆոռնիա նահանգի Կապիտոլիումում Օրենսդիր մարմնի համատեղ նիստից առաջ։
Գևին Նյուսոմը Դոնալդ Թրամփին քննադատելու և Կալիֆոռնիայի աջակցությունը խթանելու իր միջազգային ելույթը կանցկացնի հաջորդ շաբաթ Շվեյցարիայի Դավոս քաղաքում կայանալիք Համաշխարհային տնտեսական ֆորումին մասնակցելու համար։
Նյուսոմը, որը նախագահի հավանական թեկնածու է, կմասնակցի կորպորատիվ և մշակութային էլիտայի անկուսակցական համաժողովին՝ նախագահին հակակշռելու համար, որը նույնպես կմասնակցի ֆորումին և կբերի ԱՄՆ պատմության մեջ ամենամեծ պատվիրակությունը։
«Թրամփի տնտեսական օրակարգը դավաճանում է մեր ազգին. դա «Ամերիկան առաջինը» չէ, այլ «Թրամփն առաջինը»՝ խրախուսելով նախընտրածներին, պատժելով այլախոհներին և բեռը դնելով մնացածների վրա», – ասվում է Նյուսոմի հայտարարության մեջ։
«Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում ես վճռականորեն կդիմադրեմ այս չարաշահումներին և վճռականորեն կպաշտպանեմ այն սկզբունքները, որոնցով Կալիֆոռնիան պարտական է իր տնտեսական ուժին՝ կարգապահ կառավարում, աշխարհի առաջատար համալսարաններ, անսահման նորարարություններ և համաշխարհային մշակույթների բաց ընդունում»։
Կալիֆոռնիայի նահանգապետը նախատեսված է ելույթ ունենալ հինգշաբթի օրը՝ Թրամփի նախատեսված ելույթից մեկ օր անց, և իր եռօրյա այցի ընթացքում կմասնակցի նաև արտասահմանյան առաջնորդների և բիզնես ղեկավարների հետ մասնավոր հանդիպումների։
Նյուսոմը նպատակ ունի օգտագործել համաժողովի ֆոնը՝ որպես համաշխարհային կապիտալիզմի խորհրդանիշ, նախագահի տնտեսական կառավարումը քննադատելու համար՝ որպես «ազատ շուկայի վրա հարձակում», ըստ իր գրասենյակի։
Նա պլանավորում է Թրամփին ներկայացնել որպես «ընկերական կապիտալիստ», որը հետապնդում է անձնական հարստացում՝ միաժամանակ ահաբեկելով մասնավոր բիզնեսներին և հրահանգելով իր վարչակազմին ձեռք բերել բաժնետոմսեր հինգ ամերիկյան ընկերություններում։
Սակայն զայրույթը միայն նախագահի դեմ չի ուղղված լինի։ Նյուսոմը մտադիր է մեղադրել հարուստ լսարանին Թրամփի հետ «համագործակցելու» համար՝ շարունակելով անցյալ ամիս New York Times DealBook գագաթնաժողովում գործարար համայնքի նկատմամբ ցուցաբերած բախման գիծը։
Նյուսոմը ծաղրականորեն առաջարկել է, որ վարչակազմի հետ գործարքներ կնքած կորպորացիաները, իրավաբանական ընկերությունները և համալսարանները պետք է ծնկի պաշտպանիչներ կրեն նախագահի հետ համաձայնության գալու համար. նրա քաղաքական կայքը վաճառում է 100 դոլար արժողությամբ կարմիր ծնկի պաշտպանիչներ՝ Թրամփի ստորագրությամբ։
«Նա ծնկի պաշտպանիչների լրացուցիչ ճամպրուկ կբերի Դոնալդ Թրամփի առջև ծնկի իջնելու հերթ կանգնած յուրաքանչյուրի համար», – ասել է Նյուսոմի խոսնակը։
Արտասահմանյան ուղևորությունը նաև Նյուսոմին հնարավորություն է տալիս Կալիֆոռնիան ներկայացնել որպես կիսաազգ-պետություն, որն առաջարկում է Թրամփի տնտեսական մոդելի այլընտրանքային տարբերակ՝ շարունակելով նահանգապետի հայրենի նահանգային ծափահարությունները անցյալ տարի Բրազիլիայում կայացած միջազգային կլիմայի վերաբերյալ բանակցություններում և անցյալ շաբաթ նահանգի վիճակի մասին իր ելույթում։
«Քանի որ Թրամփը խաթարում է երկարատև դաշինքները, Կալիֆոռնիան կմնա կայունության և հավատարմության փարոս», – ասել է Նյուսոմը։ «Նման անօրինական գործողությունների առջև լռելը չեզոքություն չէ, այլ մեղսակիցություն»։
Բաց մի թողեք
Ինչպե՞ս են իրականում որոշվում ԵՄ պաշտոնյաների աշխատավարձերը
Եվրոպական հանձնաժողովը կոչ է անում ծանր արդյունաբերությանը աջակցել «Արտադրված է Եվրոպայում» արտադրությանը
Կարո՞ղ են Եվրոպայի ռազմական ծախսերը վերականգնել տնտեսական աճը