Եվրոպայի պարզեցման խառնաշփոթը հիասթափեցնում է բիզնեսներին

Որոշ ընկերություններ ասում են, որ պարզեցման օրակարգը Եվրոպան վերածում է անկանխատեսելի բիզնես գործընկերոջ։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի՝ որպես Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի երկրորդ ժամկետի սկզբից ի վեր, ԵՄ-ն չեղարկել է տասնյակ կանոններ՝ փորձելով հեշտացնել բիզնեսների համար գումար վաստակելը և աշխատատեղեր ստեղծելը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Երբ կակաոյի ֆերմեր Լետիսիա Յանկին անցյալ տարվա հոկտեմբերին այցելեց Բրյուսել, նա պարզ ուղերձ ուներ ԵՄ-ին. մտածեք այն խառնաշփոթի մասին, որը ձեր պարզեցման օրակարգը ստեղծում է ընկերությունների և համայնքների համար։
Դա ընդամենը մի քանի շաբաթ անց էր, երբ Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ կարող է երկրորդ անգամ հետաձգել ԵՄ անտառահատման դեմ օրենքի ընդունումը, որը պահանջում է, որ ընկերությունները ապացուցեն, որ տարածաշրջան ներմուծվող ապրանքները չեն արտադրվում անտառահատված հողերում։
Սակայն Յանկիի Գանայում կակաոյի ֆերմերները պատրաստ էին կանոնների, որոնք հայտնի են որպես ԵՄ անտառահատման կանոնակարգ կամ EUDR, ուժի մեջ մտնելուն: «Ինչպե՞ս են մեզ լուրջ ընդունելու հաջորդ անգամ, երբ տեղափոխվենք մեր համայնքներ, մեր ֆերմերներ և նույնիսկ [լիցենզավորված գնորդ ընկերություններ]՝ նրանց ասելու, որ EUDR-ն … վերադառնում է», – հարցրեց Յանկին:
Այդ ժամանակվանից ի վեր Հանձնաժողովը շարունակել է փոփոխություններ կատարել ծրագրում: Սկզբում՝ հետաձգումը ներկայացնելով, ապա հետ քաշվելով, բայց օրենքում փոփոխություններ առաջարկելով, սակայն ԵՄ կառավարություններն ու օրենսդիրները վերականգնել են հետաձգումը, ավելացրել լրացուցիչ բացառություններ, ապա բաց են թողել գարնանը հետագա փոփոխությունների դուռը: Այս ամենը երեք ամսվա ընթացքում:
ԵՄ-ի օրենսդրական գործունեության նկատմամբ «կամենո՞ւմ են, չեն անի՞» մոտեցումը դժգոհ է ոչ միայն փոքր ընկերություններից և հեռավոր համայնքներից:
Nestlé-ի կառավարության հետ կապերի և ESG ներգրավվածության փոխնախագահ Բարտ Վանդևատերեն ասում է, որ երբ նա ընկերության խորհրդին զեկուցում է եվրոպական օրենսդրական զարգացումների մասին, նրանք «[նայում են] ինձ մի փոքր այսպես. «Լավ, ի՞նչ է հաջորդը։ Հաջորդ շաբաթ կգա՞ք ինչ-որ այլ բանով, թե՞ մենք պետք է այն ներդնենք այս կերպ, թե՞ սպասենք»»։
ԵՄ առաջնորդների կողմից խրախուսվելով արագ և առանց աղմուկի վերանայել կանոնակարգերը, հանձնաժողովը անցյալ տարի ներկայացրեց 10 պարզեցման փաթեթ՝ անտառահատումների դեմ պայքարի օրենքի մեղմացման իր ծրագրից բացի՝ մեղմացնելու գյուղատնտեսության, շրջակա միջավայրի, տեխնոլոգիաների, պաշտպանության և ավտոմոբիլային ոլորտների, ինչպես նաև ԵՄ ֆինանսավորմանը հասանելիության կանոնները։
Բարդությունների օրակարգ
Բրյուսելը հայտարարում է, որ արձագանքում է բիզնեսի ցանկություններին՝ ավելի քիչ թղթաբանություն և ավելի քիչ օրենսդրական սահմանափակումներ ունենալու համար, որոնք ընկերությունները, պնդում են, խանգարում են նրանց մրցակցել իրենց ամերիկացի և չինական մրցակիցների հետ։ Արդյունքում այն նաև խոստանում է միլիարդավոր դոլարների խնայողություններ։
«Մենք կարագացնենք աշխատանքը, որպես գերակա խնդիր, պարզեցման և մրցունակության չափանիշով բոլոր առաջարկների վրա», – գրել են ԵՄ հաստատությունները այս ամիս՝ գալիք տարվա առաջնահերթությունների համատեղ հռչակագրում։
Սակայն շատ բիզնեսների համար ԵՄ կանոնների հաճախակի ներդրումը, դադարեցումը և վերաշարադրումը պարզապես ավելի են բարդացնում կյանքը։
«Մենք անընդհատ լսում ենք հաճախորդներից, որ կարգավորիչ անորոշությունը դժվարացնում է նախապես պլանավորելը», – ասել է Թոմաս Դելիլը՝ Squire Patton Boggs միջազգային իրավաբանական ընկերության գործընկերը, չնայած նրանք ընդհանուր առմամբ աջակցում են պարզեցման օրակարգին։
Նրանք, ովքեր պատրաստվել են օրենքները կիրառել, նույնիսկ այնքան հեռու են գնացել, որ ասում են, որ ԵՄ-ն կորցնում է իր հիմնական գրավչություններից մեկը՝ լինել կարգավորիչ ուժ՝ այնպիսի քաղաքականությամբ, որը խրախուսում է ընկերություններին անցում կատարել ավելի կայուն բիզնես մոդելների։
«Եվրամիությունը, ցավոք, կորցրել է որոշակի վստահություն խորհրդի անդամների նկատմամբ՝ կատարելով պարզեցումներ, որոնք, հնարավոր է, խաթարում են կանխատեսելիությունը», – ասել է Nestlé-ի Վանդևատերեն։
Ռիսկն այն է, որ ԵՄ-ն կհարվածի ինքն իրեն՝ դժվարացնելով ընկերությունների համար տարածաշրջանում ներդրումներ կատարելը, ինչը կարևոր է մրցունակության համար։
«Այս մոտեցումը խրախուսում է հետ մնացածներին», – ասաց Ցվետելինա Կուզմանովան, Քեմբրիջի կայունության առաջնորդության ինստիտուտի ավագ նախագծի ղեկավարը, հավելելով, որ այն «նվազեցնում է սպասումները հենց այն պահին, երբ ընկերություններին անհրաժեշտ է պարզություն և քաղաքականության կայունություն ներդրումներ կատարելու համար»։
Անխուսափելի անկայունություն
Եվրոպայի որոշում կայացնողներից շատերը համոզված են, որ բիզնեսի կանոնների չեղարկումը անհրաժեշտ քայլ է տնտեսական աճը խթանելու համար։
Պարզեցման միջոցառումները «անհրաժեշտ էին և անհրաժեշտ են», – ասաց Դանիայի շրջակա միջավայրի նախարար Մագնուս Հյունիկեն՝ հաստատելով, որ իր կարծիքով ԵՄ կարգավորող միջավայրն այժմ ավելի պարզ է բիզնեսի համար, քան մեկ տարի առաջ էր։ Դանիան, որը վերջին վեց ամիսների ընթացքում նախագահել է ԵՄ Խորհրդում, ղեկավարել է պարզեցման փաթեթների, կամ Բրյուսելի լեզվով ասած՝ «համալիր փաթեթների» շուրջ բանակցությունների մեծ մասը։
Բրյուսելը նաև բիզնեսներից նույնքան շատ կոչեր է ստանում՝ արագացնելու իր ապակարգավորման գործընթացը, որքան զգուշության կոչ անողները։
Օրինակ, եվրոպական գյուղատնտեսության և սննդի շղթայի լոբբիները, ինչպիսիք են Copa-Cogeca-ն և FoodDrink Europe-ը, համատեղ կոչով հայտարարել են, որ ԵՄ-ն պետք է «լուծի կարգավորող, վարչական, իրավական, գործնական և հաշվետվողական բեռը, որի առջև կանգնած են գյուղատնտեսական սննդի օպերատորները»։
Սրանք, հավելեցին նրանք, կայունության և արտադրողականության մեջ ներդրումներ կատարելու հիմնական խոչընդոտներն են։ Մինչդեռ, հաջորդական համալիր փաթեթները պետք է «առաջարկվեն անհրաժեշտության դեպքում»։
Սակայն օրենքների չեղարկումը պահանջում է նույնքան աշխատանք և ժամանակ, որքան դրանց մշակումը: Անցած տարվա ընթացքում օրենսդիրներն ու ԵՄ կառավարությունները խորապես քաղաքական բանակցությունների մեջ են եղել այս փաթեթների շուրջ։
Դիվանագետների, ընտրված պաշտոնյաների, օգնականների, թարգմանիչների և իրավաբանական փորձագետների ամբողջական թիմեր են մոբիլիզացվել՝ վիճելու տեխնիկական մանրամասների շուրջ, որոնց մշակման մեջ շատերը ներգրավված էին ընդամենը մի քանի տարի առաջ։
10 համալիր առաջարկներից երեքն արդեն վերջնականապես հաստատվել են։ ԵՄ-ն նաև դադարեցրել է ներկայումս վերանայվող կանոնների կիրառումը, որպեսզի ընկերությունները չպարտավորվեն պահպանել գործընթացը։
«Եթե դրան նայեք արդյունաբերական տեսանկյունից, պարզեցումից առաջ որոշակի անկայունություն կլինի, դա անխուսափելի է», – ասել է Ջերարդ ՄաքԷլվին, Squire Patton Boggs-ի մեկ այլ գործընկեր։
Հեգնական է, որ ԵՄ-ն նույնպես քննադատության է ենթարկվել չափազանց արագ կրճատումներ կատարելու համար, մասնավորապես՝ շրջակա միջավայրի պաշտպանության կանոններում, և առանց պատշաճ կերպով ուսումնասիրելու դրանց ազդեցությունը Եվրոպայի տնտեսության և համայնքների վրա։
Կակաոյի ֆերմեր Յանկին ասել է, որ հասկանում է Հանձնաժողովի դժվարին վիճակը։ «Նրանք պարզապես ուզում են լսել երկու կողմերին էլ», – ասաց նա։ «Մեկը պատրաստ է, մեկը՝ ոչ»։ Սակայն նրա համայնքը կարիք կունենա ԵՄ-ի ավելի շատ աջակցության՝ իրենց վրա ազդող օրենսդրական փոփոխություններին հասկանալու և դրանց հարմարվելու համար։
Անընդհատ փոփոխությունները «չեն օգնում մեզ վստահություն ձևավորել մեր խաղի կանոնների կամ կանոնների նկատմամբ», – ասաց նա։
