Չժիբսկայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ Պրահայի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, չորսը՝ վիրավորվել։
Կրակոցը տեղի է ունեցել Չժիբսկայի քաղաքապետարանում, և ոստիկանությունը հայտնել է, որ կասկածյալը մահացու կրակոցից մահացել է, և հանրության համար այլևս վտանգ չկա։
Երկուշաբթի օրը Չեխիայի հյուսիսում քաղաքապետարանում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, իսկ առնվազն վեցը՝ վիրավորվել, ասվում է ոստիկանության հայտարարության մեջ։
Կրակոցը տեղի է ունեցել Պրահայից 110 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Չժիբսկայի քաղաքապետարանում, հայտնել է ոստիկանությունը։
Ոստիկանությունը հայտնել է, որ կասկածյալը մահացու կրակոցից մահացել է, և հանրության համար այլևս վտանգ չկա։
Վիրավորների թվում է նաև մեկ ոստիկան։
Կրակոցի դրդապատճառը դեռևս պարզ չէ, բայց ոստիկանությունը հայտնել է, որ քաղաք են ուղարկվել հոգեբաններ՝ տուժածներին օգնելու համար։
