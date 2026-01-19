19/01/2026

Պրահայի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, չորսը՝ վիրավորվել

19/01/2026

Չժիբսկայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ Պրահայի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, չորսը՝ վիրավորվել։

Կրակոցը տեղի է ունեցել Չժիբսկայի քաղաքապետարանում, և ոստիկանությունը հայտնել է, որ կասկածյալը մահացու կրակոցից մահացել է, և հանրության համար այլևս վտանգ չկա։

Երկուշաբթի օրը Չեխիայի հյուսիսում քաղաքապետարանում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, իսկ առնվազն վեցը՝ վիրավորվել, ասվում է ոստիկանության հայտարարության մեջ։

Կրակոցը տեղի է ունեցել Պրահայից 110 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Չժիբսկայի քաղաքապետարանում, հայտնել է ոստիկանությունը։

Ոստիկանությունը հայտնել է, որ կասկածյալը մահացու կրակոցից մահացել է, և հանրության համար այլևս վտանգ չկա։

Վիրավորների թվում է նաև մեկ ոստիկան։

Կրակոցի դրդապատճառը դեռևս պարզ չէ, բայց ոստիկանությունը հայտնել է, որ քաղաք են ուղարկվել հոգեբաններ՝ տուժածներին օգնելու համար։

Մեր լրագրողները աշխատում են այս պատմության վրա և կթարմացնեն այն, հենց որ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանան։

A police officer stands in front of the town hall in Chřibská, 19 January, 2026

