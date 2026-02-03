Սոցիալիզմ, թե՞ պաշտպանություն «Կանաչ գործարքից», մենք բավարար բան չենք արել. Եվրախորհրդարան

Սոցիալիզմ, թե՞ պաշտպանություն «Կանաչ գործարքից»: Մենք բավարար բան չենք արել, ասում է Եվրախորհրդարանը։
Եվրոպական տնտեսության կանաչապատման և թվայնացման արդյունքում մեռնող արդյունաբերության աշխատատեղերը աստիճանաբար կանհետանան, իսկ նորերը կստեղծվեն մաքուր և նորարարական ոլորտներում: Սակայն, ըստ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների, ԵՄ-ն և անդամ պետությունները պետք է ավելի լավ հոգ տանեն, որ մարդիկ, մասնավորապես՝ խոցելի տարածաշրջանների բնակիչները, ինչպիսիք են Չեխիայի ածխահանքային տարածաշրջանները, չմնան առանց աշխատանքի։
Չեխիան նույնպես այսօր զգում է փոփոխությունների հետևանքները՝ լինի դա հանքերի, էլեկտրակայանների փակում, թե արդյունաբերական ձեռնարկությունների ճգնաժամ: Բացի այդ, արտադրությունը արդիականացնող ընկերություններում կան ավելի քիչ ակնառու փոփոխություններ։
Ութ ընկերություն մինչ օրս Աշխատանքի գրասենյակին հայտնել է այս տարվա խոշոր կրճատումների մասին. սա պետք է վերաբերի մոտ 1200 մարդու։
Գեներատիվ արհեստական բանականության ի հայտ գալը նույնպես էապես կփոխի աշխատաշուկան։ «Ըստ ներկայիս ուսումնասիրությունների՝ մինչև 2035 թվականը աշխատատեղերի ավելի քան 40 տոկոսը կազդվի, որից 600,000 աշխատատեղ զգալիորեն կազդվի», – խմբագիրներին ասել է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։
Եվրոպական խորհրդարանն այժմ պահանջում է, օրինակ, աշխատողների ավելի ուժեղ պաշտպանություն անհիմն ազատումներից կամ համարժեք փոխհատուցման, վերապատրաստման և նոր աշխատանք գտնելու աջակցության ապահովում։ 420 Եվրախորհրդարանի անդամներ ձեռք բարձրացրին զեկույցի օգտին, 207-ը՝ դեմ, իսկ 20-ը՝ ձեռնպահ։
«Այսօր ԵՄ-ում քամին չի փչում սոցիալական քաղաքականության ջրաղացներում, և դա սխալ է։ Մենք խոստացել ենք ոչ մեկին թույլ չտալ, որ ձախողվեն, բայց վերջին տարիներին մենք բավարար չափով չենք արել դա անելու համար, և մենք արդեն անցնում ենք այլ քաղաքական առաջնահերթությունների», – զգուշացրել է զեկույցի զեկուցող լիբերալ էստոնացի Եվրախորհրդարանի անդամ Յանա Տումը։
Զեկույցում սկզբնապես կոչ էր արվում Եվրոպական հանձնաժողովին, որը ԵՄ-ում միակն է, որը առաջարկում է օրենսդրություն, ապահովել դա հրահանգի միջոցով։ Սակայն սա, ի վերջո, ձախողվեց, և վերջնական տարբերակում Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նոր օրենսդրություն չեն պահանջում։
Հանձնաժողովը կարող է լսել կամ չանել Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կոչը։ Ինչպես լիագումար նիստում հիշեցրեց եվրահանձնակատար Հաջա Լահբիբը, եվրոպական օրենսդրության մեջ արդեն իսկ գոյություն ունեն մի շարք միջոցառումներ, և հանձնաժողովը պատրաստում է ավելին, օրինակ՝ «Որակյալ աշխատատեղերի մասին» օրենքը, որը թարմացնում է աշխատողների պաշտպանության վերաբերյալ ԵՄ կանոնները։
Չեխերը բաժանված են
Հենց հրահանգի «ջնջումն» էր պատճառը, որ Ժողովրդական կուսակցության որոշ չեխ պատգամավորներ (Լյուդեկ Նիդերմայերը և Օնդրեյ Կոլարժը TOP 09-ից և Յան Ֆարսկին և Դանուշե Ներուդովան Ստարոստուից) քվեարկեցին զեկույցի օգտին։
«Մենք համոզված ենք, որ առաջ շարժվելու ճանապարհը նոր կարգավորումը չէ, այլ գործնական միջոցառումները։ Մասնավորապես՝ որակյալ աշխատանքային պայմանների ապահովումը, աշխատաշուկայից մեկուսացված մարդկանց ինտեգրումը, աշխատողներին ավելի լավ տեղեկացնելը և նրանց ակտիվ մասնակցությունը խորհրդակցություններին, ինչպես նաև աշխատանքային միջավայրի բարելավումը», – խմբագրական խորհրդին գրել են Օնդրեյ Կոլարժը և Լյուդեկ Նիդերմայերը։
Ի տարբերություն դրա, Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Տոմաշ Զդեչովսկին (KDU-ČSL) կարծում է, որ կան ավելի արդյունավետ եղանակներ մարդկանց տարածաշրջաններում պահելու և փոփոխությունների սոցիալական հետևանքները մեղմելու համար, քան առաջարկվում է զեկույցում: «Զեկույցն ինձ թվում է չափազանց սոցիալիստական: Ես կարծում եմ, որ թվայնացման և արհեստական բանականության հետ կապված աշխատատեղերի պաշտպանության վերաբերյալ որոշ քննարկումներ փորձում են դանդաղեցնել տեխնոլոգիական փոփոխությունները, այլ ոչ թե իրատեսորեն լուծել դրանք», – բացատրեց նա:
Եվրոպական ինտեգրացիոն կուսակցությունների խմբակցության պահպանողականները, այսինքն՝ ODS-ի չեխ պատգամավորներ Վերոնիկա Վրեցիոնովան, Ալեքսանդր Վոնդրան և Օնդրեյ Կրուտիլեկը, նույնպես դեմ քվեարկեցին:
«Մենք դեմ քվեարկեցինք, քանի որ ԵՄ մակարդակով մեկ այլ օրենսդրական նախաձեռնություն չենք համարում անցումային շրջանի սոցիալական հետևանքները լուծելու ճիշտ միջոց: Խնդիրը կանոնների բացակայությունը չէ, այլ դրանց բարդությունը և այն փաստը, որ օգնությունը հաճախ խցանվում է բյուրոկրատիայի մեջ», – ասացին նրանք:
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն պետք է դառնա «իսկական ֆեդերացիա»՝ ապաարդյունաբերականացումից և անկումից խուսափելու համար
Bitcoin-ի գինը նվազել է 75,000 դոլարից ցածր. Տարադրամների փոխարժեքն՝ այսօր
Հարկային էլեկտրոնային համակարգերը որոշակի ժամանակ հնարավոր է լինեն անհասանելի. ՊԵԿ