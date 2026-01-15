ԵՄ-ն դիմադրում է, Սպիտակ տունը պնդում է, որ կղզու վերահսկողությունը կվերցնի «հեշտ կամ դժվար ճանապարհով»

Դանիայի արտաքին գործերի նախարարի, նրա Գրենլանդիայի գործընկերոջ և Թրամփի վարչակազմի միջև բարձր մակարդակի հանդիպումը որևէ լուծում չտվեց ԱՄՆ-ի պահանջներին՝ տարածքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վերաբերյալ։
Եվրոպացի դաշնակիցները կմասնակցեն Գրենլանդիա կատարվող համատեղ զորքերի առաքելությանը՝ Դանիային աջակցելու համար։
Դանիայի և նրա Գրենլանդիայի գործընկերոջ հանդիպումը Թրամփի պաշտոնյաների հետ որևէ լուծում չտվեց տարածքի սեփականության իրավունքի շուրջ լարվածության սրմանը, որը, ըստ Վաշինգտոնի, պետք է վերահսկվի ազգային անվտանգության համար։
Բանակցությունները չկարողացան համոզել Թրամփի վարչակազմին հրաժարվել Դանիայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքի շուրջ իր ռազմատենչ հռետորաբանությունից, որը, ըստ Սպիտակ տան, պետք է «այս կամ այն կերպ» ենթարկվի ԱՄՆ վերահսկողությանը, այդ թվում՝ ռազմական միջոցներով։
Հանդիպմանը մասնակցել են Դանիայի արտաքին գործերի նախարար Լարս Լյոկե Ռասմուսենը, Գրենլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Վիվիան Մոտցֆելդտը և ԱՄՆ պաշտոնյաներ, այդ թվում՝ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը և պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Ռասմուսենն ասել է, որ տոնը անկեղծ և կառուցողական էր, բայց ընդունել է երկուսի միջև «հիմնարար անհամաձայնություն»։
«Մեզ չհաջողվեց փոխել ամերիկյան դիրքորոշումը», – Վաշինգտոնում լրագրողներին ասել է նա։ «Ակնհայտ է, որ նախագահը ցանկանում է նվաճել Գրենլանդիան»։
Ռասմուսենը մերժեց Թրամփի պնդումները, որ Գրենլանդիայի կիսաինքնավար կղզին կունենա «չինական ականակիրներ և սուզանավեր ամենուրեք», եթե ԱՄՆ-ն չվերահսկի տարածքը, և ենթադրեց, որ անձնական բանակցությունները իջեցրել են լարվածությունը։
Նա նաև ասաց, որ հանդիպումը թույլ է տվել Դանիային ցրել այն, ինչը նա անվանել է կեղծ պատմություն Գրենլանդիայի և Արկտիկայի նկատմամբ իր անվտանգության պարտավորությունների վերաբերյալ։
«Մենք հնարավորություն ունեցանք մարտահրավեր նետել նախագահի պատմությանը», – ասաց նա՝ հավելելով, որ «այն պատմությունը, որ մենք ամենուրեք ունենք չինական ռազմական նավեր», ճիշտ չէ։ «Մոտ մեկ տասնամյակ (չինական նավ) չի եղել», – ասաց նա՝ հղում անելով դանիական հետախուզությանը։
Այնուամենայնիվ, դանիացի պաշտոնյաների կողմից հանդիպման ամենադրական արդյունքը այն է, որ Գրենլանդիայի, Դանիայի և ԱՄՆ-ի կառավարությունները համաձայնեցին ստեղծել բարձր մակարդակի «աշխատանքային խումբ՝ բանակցություններից հետո «համատեղ առաջ շարժվելու ուղի» գտնելու համար։
Նա ասաց, որ երկուսն էլ «կուսումնասիրեն, թե արդյոք կա նախագահի մտահոգությունները հաշվի առնելու հնարավորություն՝ հարգելով Դանիայի Թագավորության կարմիր գծերը»։ Դանիայի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ Գրենլանդիան վաճառքի համար չէ։ Հարցումները նաև ցույց են տալիս, որ Գրենլանդիայի բնակչության մեծամասնությունը չի ցանկանում միանալ ԱՄՆ-ին։
Ռասմուսենն ասաց, որ պարզ չէ, թե արդյոք հնարավոր է փոխզիջում գտնել։ Հանդիպումը տևեց երկու ժամից պակաս։
Համաձայնվելով իր գործընկերոջ հետ՝ արտաքին գործերի նախարար Վիվիան Մոտցֆելդտը նշեց, որ ԱՄՆ-ն և Գրենլանդիան պետք է վերադառնան այնպիսի շրջանակի, որը կարող է հանգեցնել «կարգավորված հարաբերությունների»։
Միևնույն ժամանակ, Դանիան և Շվեդիան չորեքշաբթի օրը հայտարարեցին զինվորների տեղակայման և ռազմական վարժանքների մասին Գրենլանդիայում՝ աճող անկայունության պայմաններում։ Փարիզը և Բեռլինը նույնպես պատրաստվում են մասնակցել համատեղ զորքերի առաքելությանը՝ Արկտիկայի անվտանգությունն ապահովելու համար։
«Դանիայի պաշտպանական ուժերը, մի քանի արկտիկական և եվրոպական ուժերի հետ միասին… «Դաշնակիցները, առաջիկա շաբաթներին կուսումնասիրեն, թե ինչպես կարելի է իրականացնել Արկտիկայում ներկայության և զորավարժությունների ավելացում», – ասաց Դանիայի պաշտպանության նախարար Տրոելս Լունդ Պոուլսենը։
Գրենլանդիան սեփականացնելու իր պահանջը արդարացնելու համար Թրամփի վարչակազմը բազմիցս հայտարարել է, որ եվրոպացիները, և մասնավորապես Դանիան, չեն կարող երաշխավորել ո՛չ տարածքի, ո՛չ էլ Արկտիկայի անվտանգությունը Ռուսաստանից և Չինաստանից եկող չարամիտ գործիչներից, ենթադրելով, որ միայն ԱՄՆ-ն կարող է։
Սպիտակ տունը պնդում է, որ կղզու վերահսկողությունը կվերցնի «հեշտ կամ դժվար ճանապարհով»։
