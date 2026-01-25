Դավոսը վերադարձել է, բայց այն աշխարհը, որը մի ժամանակ պաշտպանում էր, այլևս չկա

Այս տարվա Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում ներկայացված էին հայտնի անուններ և ուշադրության կտրուկ փոփոխություն։ Մասնավոր ինքնաթիռները մեկնում են։ Տաղավարները ապամոնտաժվում են։
Քանի որ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի քաղաքական և գործարար մրրիկը հավաքվում և լքում է Դավոսը, երկու բան պարզ է։ Այն ժամանակահատվածից հետո, երբ էլիտայի հավաքույթը տատանվում էր անտեղիության եզրին, ֆորումի ապագան այլևս կասկածի տակ չէ։ Եվ միջազգային և կանոնների վրա հիմնված կարգի աշխարհը, որում այն հայտնի դարձավ, լավագույն դեպքում վտանգված է, եթե ոչ արդեն անհետացած։
Վերջին չորս օրերի ընթացքում փոքրիկ Ալպյան քաղաքը հյուրընկալեց բարձր խաղադրույքներով աշխարհաքաղաքական քայլեր՝ սկսած Դոնալդ Թրամփի Գրենլանդիայի հարցում իր դիրքորոշումից, մինչև Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունները, մինչև Խաղաղության խորհրդի ստեղծումը, մի մարմին, որը, որոշ մարդիկ վախենում են, որ ԱՄՆ նախագահը ցանկանում է օգտագործել Միավորված Ազգերի Կազմակերպությունը մի կողմ դնելու համար։
Եվ այնուամենայնիվ, համաշխարհային համագործակցության չեզոք տարածք լինելու անցյալի կտրուկ հակադրությունով, Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը վերածվեց մարտադաշտի։ Թրամփի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նման առաջնորդները միմյանց վրա կրակեցին., ըստ լուրերի, բարձրաստիճան քաղաքական ընթրիքները վերածվեցին ծաղրերի և գործադուլների, իսկ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարեց կանոնների վրա հիմնված կարգի մահվան մասին։
Լեռը իջնում է երկրի վրա
«Սա COVID-ից հետո դարաշրջանի համաշխարհային ղեկավարության ամենամեծ հավաքն է», – միջոցառման մեկնարկին հավաքված պատվիրակներին ասաց Լարի Ֆինկը, գլոբալ ակտիվների կառավարման հսկա BlackRock-ի գործադիր տնօրենը։ «Բայց հիմա ավելի դժվար հարցի մասին. Արդյո՞ք այս սենյակից դուրս որևէ մեկը կհետաքրքրվի»։
Ֆինկը, որը հրավիրվել էր Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը ամրապնդելու համար՝ հիմնադիր Կլաուս Շվաբի քաոսային հեռանալուց հետո, հաջողությամբ Դավոս բերեց աստղային ուժեր՝ Թրամփից և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիից մինչև բիզնես մագնատներ, որոնք սովորաբար խուսափում են միջոցառմանը մասնակցելուց, ինչպիսիք են Nvidia-ի գործադիր տնօրեն Ջենսեն Հուանգը և Tesla-ի Էլոն Մասկը։
Այնուամենայնիվ, չնայած նրան հաջողվեց Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը հստակորեն ներառել համաշխարհային լրատվական օրակարգում, Ֆինկը մտահոգված էր միջոցառման իրական մարդկանց հետ կապով։ Նա Ֆորումին ասել է. «Եթե անկեղծ լինենք, շատերի համար այս հանդիպումը թվում է անհամապատասխան պահի հետ. էլիտաներ պոպուլիզմի դարաշրջանում, հաստատված հաստատություն՝ խորը ինստիտուցիոնալ անվստահության դարաշրջանում»։
ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը Դաշա Բըրնսի հետ «The Conversation» փոդքասթի համար տված հարցազրույցում քննադատել է Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի նախորդ տարիների «ուտոպիական կոնսենսուսի» և «կումբայայի» փաստը։ «Այդ պահին կալանավորներն էին կառավարում հոգեբուժարանը», – ասել է նա։
«Այս համաշխարհային էլիտան շատ լավ գործեց այս պայմաններում, և… մնացած աշխարհը զգալիորեն ճնշվեց իրենց հեռանկարների առումով», – պնդեց Բեսենթը՝ մատնանշելով ամբողջ աշխարհում պոպուլիստական շարժումների վերածնունդը՝ որպես նախորդ տարիների Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի մարմնավորած լիբերալ էլիտարիզմի դեմ հակազդեցություն։
Զարթոնքի կոչ
Սոցիալական ցանցերում գրառումները, երկկողմ հանդիպումները և ելույթի ժամանակ մի քանի խոսքը փոխակերպեցին ԱՄՆ-ի գործընկերների հետ հարաբերությունների բնույթը, կա զգացողություն, որ Եվրոպան և նման մտածողությամբ երկրները արթնանում են նոր իրականության առջև, որի վրա նրանք չեն կարող հարմարավետորեն հույս դնել տրանսատլանտյան հարաբերությունների կամ ՆԱՏՕ-ի վրա։
Քարնին օգտագործեց իր լավագույն դիրքը Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի բեմում՝ զգուշացնելու «աշխարհակարգի խզման, հաճելի հորինվածքի ավարտի և «մեծ տերությունների» և «հեգեմոնների» դաժան իրականության սկզբի մասին։
«Միջին տերությունները պետք է միասին գործեն, քանի որ եթե մենք սեղանի շուրջ չենք, ապա մենք ճաշացանկում ենք», – ասաց Քարնին։
Զելենսկին քննադատեց Եվրոպայի անգործությունը՝ պնդելով, որ «Եվրոպան կորած է թվում՝ փորձելով համոզել ԱՄՆ նախագահին փոխվել» և «ավելի շատ նման է աշխարհագրության, պատմության, ավանդույթի, այլ ոչ թե իրական քաղաքական ուժի, ոչ թե մեծ տերության»։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կոչ արեց «նոր անկախ Եվրոպայի», մինչդեռ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն ասաց, որ «մեծ տերությունների նոր աշխարհը կառուցվում է ուժի, ուժի և, երբ խոսքը վերաբերում է դրան, ուժի վրա»։
Մակրոնը զգուշացրեց «կանոններից զուրկ աշխարհի» շրջադարձի մասին։ Ֆրանսիայի նախագահը պնդեց, որ չնայած Եվրոպան «չափազանց միամիտ է», այն «նախընտրում է հարգանքը բռնարարների նկատմամբ»։
Նոր իմպուլսի նշանով շատ առաջնորդներ կամ խուսափեցին Թրամփից Դավոսում, կամ ուղիղ մեկնեցին Բրյուսել՝ ԵՄ առաջնորդների արտակարգ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Հունգարիայից և Բուլղարիայից բացի բոլորը անտեսեցին Թրամփի «խաղաղության խորհրդի» մեկնարկի միջոցառումը։
Ղեկավարության հարցեր
Այս շաբաթ Դավոսում պատվիրակների շրջանում գերակշռող կարծիքն այն էր, որ Ֆինկը փրկել է Ֆորումը ղեկավարության խնդիրներից և հայտնի խոսնակներին ներգրավելու նրա անկման կարողությունից հետո։
Ֆինկն ասել է, որ նախատեսում է ղեկավարել երկու տարի կամ ավելի քիչ, մինչև գտնվի մշտական նախագահ։ Թե ով կարող է լինել այդ պաշտոնը, դեռևս պարզ չէ։
Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Քրիստին Լագարդը լայնորեն համարվում էր առաջատար, երբ Շվաբը հրաժարական տվեց, և հիմնադիրն ինքը հրապարակավ նրան նշանակեց իր իրավահաջորդը։ Սակայն Ֆինկի խզումը Շվաբի դարաշրջանից կասկածի տակ է դրել դա։
Լագարդը, որը, ըստ լուրերի, չորեքշաբթի օրը դուրս եկավ ընթրիքից ԱՄՆ առևտրի նախարար Հովարդ Լուտնիկի կողմից Եվրոպային քննադատական ելույթի ժամանակ, այս շաբաթ Դավոսի մշտական մասնակից էր, բայց նա հերքել է, որ վաղաժամ կհեռանա ԵԿԲ-ից՝ պաշտոնը ստանձնելու համար։
Մինչդեռ, Ֆինկը, կարծես, ավելի մեծ ծրագրեր ունի Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի համար։ Հավաքի սկզբում իր ելույթում նա Դավոսից այն կողմ առաջ շարժվելու ուղի առաջարկեց՝ կոչ անելով ընդլայնել միջոցառումը «այն վայրերում, որտեղ իրականում կառուցվում է ժամանակակից աշխարհը»։
«Դավոս, այո», – ասաց նա։ «Բայց նաև Դետրոյթի և Դուբլինի նման վայրեր, ինչպես նաև Ջակարտայի և Բուենոս Այրեսի նման քաղաքներ»։
«Լեռը կիջնի երկրի վրա», – ավելացրեց նա։
Բաց մի թողեք
Գրենլանդիան ուժով բռնակցելու գաղափարից հրաժարվելու մասին Դավոսում ասել է ԱՄՆ նախագահը
Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի Աբու Դաբիի հանդիպումից հետո սպասվում են նոր բանակցություններ
Մակրոնի փայտը՝ Պուտին – Թրամփ սիրախաղի անիվների արանքում