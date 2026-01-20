20/01/2026

Դավոսում մեկնարկում է Գլոբալ տնտեսական ֆորումի 53-րդ նստաշրջանը, ովքեր են մասնակցում

infomitk@gmail.com 20/01/2026 1 min read

Հունվարի 19-ին, Շվեյցարիայի Դավոս լեռնադահուկային առողջարանում մեկնարկում է Գլոբալ տնտեսական ֆորումի 53-րդ նստաշրջանը։ Այն կտեւի մինչեւ հունվարի 23-ը։

Կմասնակցեն աշխարհի քաղաքական եւ գործարար վերնախավի ներկայացուցիչները։ Կքննարկվեն միջազգային անվտանգության ու գլոբալ տնտեսությանը վերաբերող հարցեր։ Հատուկ քննարկման առարկա կլինի արհեստական բանականությունը։

Միջոցառումների գլխավոր կարգախոսը կլինի «Երկխոսության ոգին»։ Ֆորումի աշխատանքներին կմասնակցեն՝ պետությունների եւ կառավարությունների թվով վաթսուն ղեկավարներ,, հիսունհինգ էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների նախարարներ, ավելի քան ուրթ հարյուր թոփ-մենեջերներ։

Դավոսի ֆորումին մասնակցելու են «Մեծ Յոթնյակի» առաջնորդները, Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը, ՄԱԿ Գլխավոր քարտուղարը, Առեւտրի Համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը, Չինաստանի փոխվարչապետը։ Սպասվում է, որ ամենամեծ թվաքանակով պատվիրակությունն ունենալու է Միացյալ Նահանգները։

Այսօր մեկնարկում է Դավոսի ֆորումը. ովքեր են մասնակցում 

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանում համացանցը մասամբ վերականգնվել է

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գրենլանդիայի հարցով գագաթնաժողով կանցկացնեն

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերձավոր Արևելքում ցանկացած «արտառոց քայլ» հղի է տարածաշրջանում սպառնալիքներով

19/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի Թրամփի կողմնակից առաջնորդները զգուշորեն են գործում, քանի որ Գրենլանդիայի ճգնաժամը սրվում է

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի Գրենլանդիայի սպառնալիքը Բրյուսելին մղում է դեպի իր տնտեսական «5-րդ հոդվածի» կիրառման

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիան եռօրյա սուգ է հայտարարել Ադամուզի ողբերգության հետևանքով 40 մարդու մահվան կապակցությամբ

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում համացանցը մասամբ վերականգնվել է

20/01/2026 infomitk@gmail.com