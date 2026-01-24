Դավոս 2026. Ո՞վ ինչ ասաց աշխարհի առաջատար քաղաքական և գործարար գագաթնաժողովում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զրուցում է լրատվամիջոցների հետ Դավոսում Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի տարեկան հանդիպման ժամանակ։
Շվեյցարական Ալպերի հանգստավայրում անցկացվող ամենամյա հավաքը գերիշխող էր ԱՄՆ-ի և նրա եվրոպացի դաշնակիցների միջև լարվածության սրմամբ, առաջնորդները զգուշացնում էին փլուզվող համաշխարհային կարգի, աճող միակողմանիության և արհեստական բանականության սպառնալիքի մասին աշխարհի աշխատուժի համար։
Այս տարվա Դավոսում անցկացվող Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը հիմնականում գերիշխող էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից, որը հինգշաբթի օրը ներկայացրեց իր «Խաղաղության խորհուրդ» նախաձեռնությունը՝ նախորդ օրը Գրենլանդիայի մասին հատուկ ելույթից հետո։
Շվեյցարական Ալպերի հանգստավայրի մասին խոսակցությունները կենտրոնացած էին ԱՄՆ-ի կողմից Գրենլանդիայի պատճառով եվրոպացի դաշնակիցների նկատմամբ մաքսատուրքեր սահմանելու սպառնալիքների շուրջ լարվածության սրման վրա, առաջնորդները զգուշացնում էին դաշինքների փլուզման և կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգի քայքայման մասին։
Թրամփի ժամանման հետ կապված անհանգստությունը տիրում էր միջոցառման առաջին մի քանի օրերի ընթացքում՝ նրա սոցիալական ցանցերի գրառումների և արտահոսած անձնական հաղորդագրությունների միջոցով, այդ թվում՝ Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորեն ուղղված նամակի միջոցով, որը կապում էր իր Գրենլանդիայի պահանջները Նոբելյան խաղաղության մրցանակը չստանալու հետ։
ԱՄՆ նախագահը, որը շաբաթվա կեսերին ժամանեց ամենամեծ պատվիրակությամբ՝ չնայած լճակի վրայով անցնելիս Air Force One-ի հետ կապված խնդիրներին, բացառեց Դանիայի Թագավորության մաս կազմող Արկտիկական կղզու թշնամական զավթման հնարավորությունը, չնայած դեռևս պնդում էր ձեռքբերման վրա։
Ահա աշխարհի առաջատար քաղաքական և բիզնես էլիտայի ամենամյա հավաքի ամենաշատ քննարկվող հայտարարությունները մինչ օրս.
Գրենլանդիայի և Եվրոպայի ձախողումների մասին
Թրամփը չորեքշաբթի օրը հանդես եկավ իր երկար սպասված ելույթով՝ նշելով, որ ԱՄՆ-ն ձգտում է անհապաղ բանակցություններ սկսել Գրենլանդիայի շուրջ՝ բացառելով ռազմական ուժի կիրառումը դանիական տարածքը ձեռք բերելու համար։
«Մենք, հավանաբար, ոչինչ չենք ստանա, եթե ես չորոշեմ չափազանց ուժ և բռնություն կիրառել այնտեղ, որտեղ մենք, անկեղծ ասած, անկասելի կլինենք։ Բայց ես դա չեմ անի», – ասաց Թրամփը։ «Ես չեմ ուզում ուժ կիրառել։ Ես ուժ չեմ կիրառի»։
Նա զգուշացրեց ՆԱՏՕ-ի անդամներին, որ նրանք ընտրության առաջ են կանգնած Գրենլանդիայի հարցում. «Դուք կարող եք ասել՝ այո, և մենք շատ երախտապարտ կլինենք։ Կամ կարող եք ասել՝ ոչ, և մենք կհիշենք»։
Թրամփը քննադատեց Եվրոպային՝ հայտարարելով, որ մայրցամաքի որոշ հատվածներ «այլևս ճանաչելի չեն» և պնդելով, որ այն «ճիշտ ուղղությամբ չի շարժվում»։
Թրամփը նաև ծաղրեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի երեքշաբթի օրվա ելույթի ժամանակ կրած օդաչուական արևային ակնոցները։ «Ես երեկ Էմանուել Մակրոնին դիտում էի այդ գեղեցիկ արևային ակնոցներով», – ասաց Թրամփը՝ առաջացնելով հանդիսատեսի ծիծաղը։
Մինչ Գրենլանդիայի ձեռքբերման շուրջ ճգնաժամը դեռ շատ հեռու էր ավարտից, ոմանք Թրամփի ուղերձը դիմավորեցին թեթևության զգացումով, այն բանից հետո, երբ նա բացահայտորեն հայտարարեց, որ ուժի կիրառման մասին խոսք լինել չի կարող։
«Մենք անձամբ լսեցինք այն ամենը, ինչ նախագահը կարծում է, և օգտակար էր այստեղ լինել՝ դա լիովին հասկանալու համար, ուստի Գրենլանդիայի համար ուժի սպառնալիք չկա։ Սա լավ ուղերձ էր», – Euronews-ին ասել է Խորվաթիայի վարչապետ Անդրեյ Պլենկովիչը։
Ըստ Պլենկովիչի՝ փակուղուց դուրս գալու լուծումը «միմյանց հետ խոսելն» է։
«Այլ ճանապարհ չկա», – ասել է նա։ «Կարծում եմ՝ տրանսատլանտյան գործընկերությունը կարևոր է, պատմականորեն կարևոր է եղել, և մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի այն մնա կարևոր»։
ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ Ալ Գորը ելույթը անվանել է «Թրամփի դասական ելույթ»։
«Նշանակալից է, որ նա, կարծես, հետ կանգնեց Գրենլանդիայի վրա ռազմական ուժ կիրառելու իր սպառնալիքից», – ասել է Գորը Թրամփի ելույթից հետո դահլիճից դուրս հավաքված լրագրողներին։
«Կարծում եմ՝ դա մեծ մասամբ մի փոքր կողմնակի ներկայացում էր՝ փոխհատուցելու այն փաստը, որ նա հետ վերցրեց ձեր դեմ ռազմական գործողություններ ձեռնարկելու սպառնալիքը: Դուք ասացիք, թե Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի միջև ի՞նչ այլ հարաբերություններ կան, դրանք մշտական են, թե՞ խաթարված: Միայն ժամանակը ցույց կտա»:
Հինգշաբթի օրը երկար սպասված մեկ այլ հատուկ ուղերձում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խիստ քննադատության ենթարկեց Եվրոպայի անգործությունը՝ հայտարարելով, որ մայրցամաքը «կորած տեսք ունի» և մնում է անվերջ կրկնվող՝ իրեն չպաշտպանելու կամ Ուկրաինային վճռականորեն չաջակցելու հարցում:
«Բոլորը հիշում են ամերիկյան «Groundhog Day» հիանալի ֆիլմը, բայց ոչ ոք չէր ցանկանա այդպես ապրել», – ասաց Զելենսկին: «Նույն բանը կրկնելով շաբաթներ, ամիսներ և, իհարկե, տարիներ շարունակ: Եվ այնուամենայնիվ, մենք հենց այդպես ենք ապրում հիմա»:
Նա հիասթափություն հայտնեց Գրենլանդիայի ճգնաժամին Եվրոպայի արձագանքից՝ կասկածի տակ դնելով Արկտիկական կղզի մի քանի զորքերի տեղակայումը:
«Եթե դուք 14 կամ 40 զինվոր եք ուղարկում Գրենլանդիա, դա ինչի՞ համար է։ Ի՞նչ ուղերձ է դա հղում։ Ի՞նչ ուղերձ է դա Պուտինին, Չինաստանին։ Եվ ավելի կարևորը՝ ի՞նչ ուղերձ է դա հղում Դանիային՝ ձեր մտերիմ դաշնակցին։ Քառասուն զինվոր ոչինչ չի պաշտպանի»։
Զելենսկին շարունակեց իր կոշտ նկատողությունը մայրցամաքի հասցեին՝ ասելով, որ այն «դեռ ավելի շատ նման է աշխարհագրությանը, պատմությանը, ավանդույթին, այլ ոչ թե մեծ քաղաքական ուժի» և «մնում է փոքր և միջին տերությունների մասնատված կալեյդոսկոպ»։
«Եվրոպան, կարծես, կորած է՝ փորձելով համոզել ԱՄՆ նախագահին փոխվել։ Բայց նա չի փոխվի», – ասաց Զելենսկին։ «Նախագահ Թրամփը սիրում է իրեն։ Եվ նա ասում է, որ սիրում է Եվրոպան, բայց չի լսի այս Եվրոպային»։
Նա հարցրեց, թե ինչու կարող է Թրամփը բռնագրավել ստվերային նավատորմի տանկերներն ու նավթը, մինչդեռ Եվրոպան չի կարող, քանի որ Ռուսաստանի նավթի վաճառքը շարունակում է ֆինանսավորել Մոսկվայի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ։
«Եթե Պուտինը փող չունի, Եվրոպայի համար պատերազմ չկա», – ասաց Զելենսկին։
Փոփոխվող համաշխարհային կարգի մասին
Մակրոնը նախորդ օրը իր ելույթում ֆորումում ամենաշատ մեջբերված նախազգուշացումն արեց բազմակողմանիությունից հեռանալու մասին։
«Սա անցում է դեպի կանոններից զուրկ աշխարհ, որտեղ միջազգային իրավունքը ոտնահարվում է, և որտեղ միակ օրենքը, որը, կարծես, կարևոր է, ամենաուժեղի օրենքն է», – ասաց Մակրոնը՝ ամփոփելով եվրոպական մտահոգությունները միակողմանիության աճի վերաբերյալ։
Ֆրանսիայի առաջնորդը, որը Եվրոպային առևտրային պաշտպանության մեխանիզմները ակտիվացնելու կոչերի առաջատարն էր, ժողովրդավարությունների առջև ծառացած ընտրությունը ձևակերպեց խիստ ձևով։
«Մենք իսկապես նախընտրում ենք հարգանքը բռնարարներին… և մենք իսկապես նախընտրում ենք օրենքի գերակայությունը բռնությանը», – ասաց Մակրոնը։
Երեքշաբթի կեսօրին իր բազմիցս հիշատակված ելույթում Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին նույնպես խոսեց անդառնալի փոփոխությունների մասին։
Աշխարհը «գտնվում է խզման մեջ, այլ ոչ թե անցումային շրջանի», և հին աշխարհակարգը «չի վերադառնում», – ասաց Քարնին։
«Մեծ տերությունների մրցակցության աշխարհում, միջև ընկած երկրներն ունեն ընտրություն՝ մրցել միմյանց հետ՝ օգտի համար, թե միավորվել՝ ստեղծելու ազդեցիկ երրորդ ուղի», – ասաց նա։
«(Մենք) պնդում ենք, որ միջին տերությունները պետք է գործեն միասին, քանի որ եթե մենք սեղանի շուրջ չենք, ապա մենք ընտրացանկում ենք»։
Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյը չորեքշաբթի օրը Դավոսում ունեցած իր երրորդ անընդմեջ ելույթում գովաբանեց իր կառավարության տնտեսական վերափոխումը և հայտարարեց, որ Արևմուտքը պետք է վերադառնա իր հիմնարար արժեքներին։
«2023 թվականին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր մենք իրականացրել ենք 13,500 կառուցվածքային բարեփոխումներ», – ասաց Միլեյը՝ գործընթացը նկարագրելով որպես «Կրկին մեծացնենք Արգենտինան»։
Միլեյը եզրափակեց իր ելույթը ԱՄՆ-ին և արևմտյան քաղաքակրթությանը նվիրված կրակոտ օդայով, որը, նրա խոսքով, «վոկեիզմի» դեմ պայքար էր։
«Ինչ-որ տարօրինակ պատճառով Արևմուտքը սկսեց մեջք շրջել ազատության գաղափարներից», – ասաց նա։
«Հիմա ես ձեզ լավ լուր եմ բերում. աշխարհը սկսել է արթնանալ։ Դրա լավագույն ապացույցն այն է, ինչ տեղի է ունենում Ամերիկայում՝ ազատության գաղափարների վերածննդի հետ»։
«Ամերիկան կլինի լույսի փարոս, որը կվերակենդանացնի ամբողջ Արևմուտքը», – ասաց նա՝ հավելելով, որ սա կփոխհատուցի քաղաքակրթական պարտքը «հունական փիլիսոփայությանը, հռոմեական իրավունքին և հրեա-քրիստոնեական արժեքներին»։
Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը երեքշաբթի օրը ֆորումի ամենահակամարտական հռետորաբանություններից մեկն արտասանեց՝ կոչ անելով եվրոպացի առաջնորդներին «դադարել մեղսակից լինել» և «ունենալ ողնաշար»՝ դիմակայելու Գրենլանդիայի վերաբերյալ Թրամփի պահանջներին։
«Ես չեմ կարող հանդուրժել այս մեղսակիցությունը։ Մարդիկ շրջվում են», – ասաց Նյուսոմը։ «Ես պետք է մի փունջ ծնկակալներ բերեի բոլոր համաշխարհային առաջնորդների համար։ Հուսով եմ՝ մարդիկ կհասկանան, թե որքան խղճուկ տեսք ունեն նրանք համաշխարհային ասպարեզում»։
Նյուսոմը լայնորեն համարվում է Թրամփի վարչակազմի այլընտրանքային դեմոկրատական ձայն՝ 2028 թվականի նախագահական ընտրություններում իր հնարավոր թեկնածության առջև։
Տրանսատլանտյան անվտանգության և առևտրային ռիսկերի վերաբերյալ
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կոչ արեց երկու կողմերին խուսափել սրացումից՝ միաժամանակ զգուշացնելով Արևմուտքի համախմբվածությանը սպառնացող ռիսկերի մասին։
«Մեզ ներքևի պարույրի մեջ գցելը միայն կօգնի այն հակառակորդներին, որոնց մենք երկուսս էլ այդքան ձգտում ենք դուրս պահել ռազմավարական լանդշաֆտից», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը՝ արձագանքելով այն մտահոգություններին, որ ԱՄՆ-Եվրոպա առևտրային հակամարտությունը օգուտ է բերում այնպիսի երկրների, ինչպիսին է Ռուսաստանը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն ասել է, որ ներկայիս խառնաշփոթը շեղել է աշխարհի ուշադրությունը Մոսկվայի կողմից Ուկրաինայում շարունակվող լայնածավալ պատերազմից։
«Հիմա գլխավոր խնդիրը Գրենլանդիան չէ, գլխավոր խնդիրը Ուկրաինան է», – ասել է Ռյուտեն՝ հավելելով, որ «մի փոքր անհանգստացած է, որ մենք կարող ենք կորցնել գնդակը՝ այդքան շատ կենտրոնանալով այս մյուս հարցերի վրա»։
«Նրանց մեր աջակցությունն է պետք հիմա, վաղը և մյուս օրը», – նշել է նա։ «Ես կարիք ունեմ, որ եվրոպացի դաշնակիցները կենտրոնանան այս հարցի վրա»։
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի նախագահ Բյորգե Բրենդեն արտահայտեց ֆորումում տիրող տնտեսական անհանգստությունը, քանի որ աշխարհաքաղաքական լարվածությունը ստվերում էր նորարարության և աճի վերաբերյալ քննարկումները։
«Մենք ամենից շատ մտահոգված ենք պատերազմների խոշոր սրացումներից։ Դա կարող է կործանել համաշխարհային աճը», – ասաց Բրենդեն։
ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը պաշտպանեց Թրամփի վարչակազմի մոտեցումը երեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսի ժամանակ՝ ներկայացնելով սակագները որպես օրինական աշխարհաքաղաքական գործիք։
«Նախագահի տեսակետը միշտ էլ այն է եղել, որ նա շատ ավելի կնախընտրեր կարգավորել խնդիրները մարդկանց հետ, ուստի սակագինը ավելի քիչ կարևոր միջոց է», – Euronews-ին ասաց Գրիրը՝ ազգային անվտանգության գործիքակազմում առևտրային տուրքերը դասելով պատժամիջոցների և արտահանման վերահսկողության կողքին։
Գրիրը զգուշացրեց եվրոպացի դաշնակիցներին հակադարձ քայլերի մասին՝ նշելով, որ դա «անխոհեմ» կլինի: «Երբ օտարերկրյա երկրները հետևում են իմ խորհրդին, նրանք սովորաբար լավ են վարվում», – ասաց նա։
Նա նաև ազդարարեց ԱՄՆ քաղաքականության հիմնարար փոփոխությունը շուկա մուտք գործելու հարցում: «ԱՄՆ շուկան երբեք չի լինի մշտապես բոլորի համար հասանելի, ինչպես եղել է վերջին 25 տարիների ընթացքում: Մենք պարզեցինք, որ դա սխալ էր»։
Արհեստական բանականության, աշխատուժի և նրա ապագայի համար սպառնալիքների մասին
BlackRock-ի գործադիր տնօրեն Լարի Ֆինկը, որը ստանձնեց Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի համանախագահի պաշտոնը, հավաքը բացեց ինքնաքննադատական տոնով։
«Շատերի համար այս հանդիպումը թվում է անհամապատասխան պահի հետ. էլիտաներ պոպուլիզմի դարաշրջանում, հաստատված ինստիտուտ՝ խորը ինստիտուցիոնալ անվստահության դարաշրջանում», – ասաց Ֆինկը: «Եվ այդ քննադատության մեջ կա ճշմարտություն»։
Նա զգուշացրեց, որ արհեստական բանականությունը սպառնում է կրկնել կապիտալիզմի վերջին երեք տասնամյակների ձախողումները՝ վաղ շրջանի շահույթը «հոսելով մոդելների սեփականատերերի, տվյալների սեփականատերերի և ենթակառուցվածքների սեփականատերերի մոտ», միաժամանակ հնարավոր է ավերածություններ պատճառելով սպիտակ օձիքավոր աշխատողներին, ինչպես գլոբալիզացիան արեց արտադրական աշխատատեղերի հետ։
Palantir-ի գործադիր տնօրեն Ալեքս Կարպը, Ֆինկի հետ զրույցում, խիստ կանխատեսում արեց արհեստական բանականության ազդեցության մասին զբաղվածության վրա: «Դա կոչնչացնի հումանիտար աշխատատեղերը», – ասաց Կարպը:
«Դուք սովորել եք էլիտար դպրոցում և ուսումնասիրել եք փիլիսոփայություն, ես ինձ կբերեմ որպես օրինակ, հուսով եմ, որ ունեք որևէ այլ հմտություն, որը դժվար կլինի շուկայացնել»:
Նա ավելացրեց, որ «ձեր երկրի քաղաքացիների համար, հատկապես մասնագիտական ուսուցում ունեցողների համար, կլինեն ավելի քան բավարար աշխատատեղեր», միաժամանակ զգուշացնելով, որ Եվրոպան հետ է մնում ԱՄՆ-ից և Չինաստանից արհեստական բանականության ներդրման հարցում:
Նշանակալից է, որ աշխարհի ամենահարուստ մարդը՝ Էլոն Մասկը, հինգշաբթի օրը առաջին անգամ ելույթ ունեցավ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում՝ կանխատեսելով, որ ռոբոտները, ի վերջո, կգերազանցեն մարդկանց, և արհեստական բանականությունը կգերազանցի կոլեկտիվ մարդկային ինտելեկտը հինգ տարվա ընթացքում:
«Իմ կանխատեսումն այն է, որ ավելի շատ ռոբոտներ կլինեն, քան մարդիկ», – ասաց Մասկը Ֆինկի հետ զրույցում՝ հավելելով, որ մարդակերպ ռոբոտները կարող են օգնել տարեցների խնամք ապահովել այն աշխարհում, որտեղ բավարար երիտասարդներ չկան տարեց քաղաքացիներին խնամելու համար:
Մասկն ասել է, որ արհեստական բանականությունը մինչև 2026 թվականի վերջը կդառնա «ավելի խելացի, քան ցանկացած անհատ մարդ» և, հավանաբար, կգերազանցի «ամբողջ մարդկությանը միասին» հինգ տարվա ընթացքում: Նա հայտարարել է, որ Tesla-ն մինչև 2027 թվականը կսկսի հանրությանը վաճառել մարդակերպ ռոբոտներ։
«Կարծում եմ՝ մինչև այս տարվա վերջը նրանք կկատարեն ավելի բարդ առաջադրանքներ, և, հավանաբար, մինչև հաջորդ տարվա վերջը մենք հանրությանը կվաճառենք մարդակերպ ռոբոտներ», – ասել է Մասկը։
Էլոն Մասկը Դավոսում իր առաջին ելույթում կանխատեսում է ռոբոտների մեծամասնությամբ ապագա
«Այդ ժամանակ մենք վստահ կլինենք, որ այն կունենա շատ բարձր հուսալիություն. դուք կարող եք հիմնականում խնդրել նրան անել այն, ինչ ցանկանում եք»։
Երբ Մասկին հարցրել են, թե արդյոք նա ցանկանում է մահանալ Մարսի վրա, նա ծիծաղ է առաջացրել իր պատասխանով. «Մարդիկ հարցնում են՝ արդյոք ես ուզում եմ մահանալ Մարսի վրա: Ես ասում եմ՝ այո, միայն թե ոչ՝ բախման պահին»։
Մասկը բազմիցս Դավոսում հավաքը որակել է որպես էլիտար: 2023 թվականին նա այն անվանել է «ավելի ու ավելի է դառնում չընտրված համաշխարհային կառավարություն, որը ժողովուրդը երբեք չի խնդրել և չի ուզում»։
