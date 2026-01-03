Ո՞ր եվրոպական երկրներն են ամենաշատը օգտագործում հակաբիոտիկներ

Հակաբիոտիկների օգտագործումը մեծապես տարբերվում է Եվրոպայում, իսկ որոշ երկրներում այն նույնիսկ աճում է։
Առողջապահության մասնագետները կոչ են արել Եվրոպային զսպել հակաբիոտիկներից կախվածությունը, քանի որ դեղերի նկատմամբ դիմադրության սպառնալիքը մեծանում է, սակայն որոշ երկրներ այդ դեղամիջոցներն օգտագործում են շատ ավելի բարձր տեմպերով, քան մյուսները։
Հակամանրէային դիմադրողականությունը (ՀԴԴ) առաջանում է, երբ պաթոգենները, ինչպիսիք են մանրէները կամ վիրուսները, զարգանում են այնքան, որ կարող են խուսափել առկա դեղամիջոցներից, ինչը դժվարացնում է վարակների բուժումը։ Հակաբիոտիկների չարաշահումը կարող է արագացնել ՀԴԴ-ն, որը ամեն տարի ավելի քան 35,000 մահվան պատճառ է դառնում Եվրամիությունում, Իսլանդիայում, Լիխտենշտեյնում և Նորվեգիայում։
Արդյունքում, 2023 թվականին ԵՄ Խորհուրդը խնդրեց անդամ պետություններին կրճատել հակաբիոտիկների օգտագործումը և ապահովել, որ օգտագործվող հակաբիոտիկների առնվազն 65 տոկոսը լինեն առաջին գծի բուժումներ։
Այնուամենայնիվ, անցյալ ամիս Եվրոպական հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնը (ECDC) զգուշացրեց, որ դաշինքը չի հասել այս նպատակներից ոչ մեկին։
ԵՄ-ում մարդիկ 2024 թվականին յուրաքանչյուր 1000 բնակչի համար օրական միջինում ընդունել են հակաբիոտիկների 20.3 դեղաչափ։ Սա 2 տոկոսով ավելի է, քան 2019 թվականի համավարակից առաջ սահմանված բազային ցուցանիշը և զգալիորեն գերազանցում է ԵՄ-ի կողմից 2030 թվականին օրական 15.9 դեղաչափի նպատակը։
Հակաբիոտիկների օգտագործումը նույնպես մեծապես տարբերվում է Եվրոպայում։ Անցյալ տարի օրական դեղաչափերի մակարդակը տատանվում էր 9.8-ից Նիդեռլանդներում մինչև 29.9 Հունաստանում։
Դա պայմանավորված է նրանով, որ պաշտոնական առողջապահական ուղեցույցները հիվանդանոցներին, բժիշկներին, կլինիկաներին և հիվանդներին հասցնելու համար ժամանակ է պահանջվում, և որոշ երկրներ այս ջանքերում ավելի առաջ են գնացել, քան մյուսները, ասաց Էվելին Ժուվեն Մարշեն, որը համակարգում է հակաբիոտիկների նկատմամբ դիմադրության գիտական հետազոտությունները Ֆրանսիայի Առողջապահության և բժշկական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտում՝ Ինսերմում։
«Երկրների միջև տարածումը բոլորովին նույնը չէ», – ասաց նա Euronews Health-ին։
Շատ երկրներում այս միտումները սխալ ուղղությամբ են գնում։ 2020 թվականից ի վեր հակաբիոտիկների օգտագործումը աճել է Ավստրիայում, Բելգիայում, Խորվաթիայում, Էստոնիայում, Ֆինլանդիայում, Ֆրանսիայում, Իսլանդիայում, Լատվիայում, Լիտվայում, Լյուքսեմբուրգում, Նիդեռլանդներում, Նորվեգիայում, Պորտուգալիայում, Սլովենիայում և Իսպանիայում, ցույց են տալիս ECDC-ի տվյալները։
Դեղորայքակայուն արյան վարակների մակարդակը Եվրոպայում առաջիկա տարիներին կբարձրանա
«ԵՄ-ի հակամանրէային դեղամիջոցների սպառման վերաբերյալ նպատակների նկատմամբ թույլ առաջընթացը… ընդգծում է առողջապահության բոլոր մակարդակներում հակամանրէային դեղամիջոցների ավելորդ և անտեղի օգտագործման դեմ պայքարի ջանքերը ուժեղացնելու անհրաժեշտությունը», – ասվում է գործակալության նոյեմբերյան զեկույցում։
ECDC-ն նշել է, որ երկրները պետք է թարմացնեն իրենց ախտորոշիչ մեթոդները՝ հաշվի առնելով հակաբիոտիկների չարաշահումը և ձեռնարկեն ավելի շատ քայլեր վարակների կանխարգելման և վերահսկման համար։
AMR-ի դեմ պայքարը դժվարացնող այլ գործոններից են սահմաններից այն կողմ դեղորայքակայուն հարուցիչների տարածման ռիսկը և Եվրոպայի ծերացող բնակչությունը, ինչը նշանակում է, որ ավելի շատ մարդիկ են խոցելի վարակների նկատմամբ։
Միևնույն ժամանակ, մարդիկ կարող են օգնել պայքարել հակաբիոտիկակայունության դեմ՝ վարակի դեպքում օգտագործելով բոլոր նշանակված դեղամիջոցները, այլ ոչ թե դրանք դեն նետելով կամ հետագայի համար պահելով, ասել է Ժուվեն Մարշեն։
«Դուք ունեք հակաբիոտիկների ճիշտ այն դեղաչափը, որը ձեզ անհրաժեշտ է այն բուժելու համար», – ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Հաղթեց օլիգարխիայի շահը․ Хотели как лучше, получилось как всегда
Ահա 5 եղանակ․ Ինչպես վերափոխվեց առողջապահությունը Եվրոպայում 2025 թվականին
Եվրախորհրդարանը ԵՄ-ից միջոցներ է խնդրում արտասահմանում ֆինանսավորումների համար