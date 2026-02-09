Թուրքիան արագացնում է Հայաստանի հետ սահմանային անցակետի բացման աշխատանքները. Լուսանկար

Թուրքիան արագացրել է Հայաստանի հետ սահմանային անցակետի բացման աշխատանքները:
Այս մասին հայտնել է Yeşil Iğdır Gazetesi թուրքական պարբերականը՝ նշելով, որ Իգդիրի նահանգապետ Ֆըրաթ Թաշոլարը անձամբ է ծանոթացել Ալիջանի սահմանային անցակետում (Մարգարա սահմանային անցակետը հայկական կողմում-խմբագրի նշում) իրականացվող վերակառուցման և արդիականացման աշխատանքներին:
Նահանգապետը նշել է, որ գործընթացը, ինչպես սպասվում է, արագ կավարտվի:
