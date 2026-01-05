05/01/2026

Չիլիական սաղմոնի դեպքը․ հակաբիոտիկներով մշակված շատ ձուկ է սպառվում ԵՄ-ում, իսկ Հայաստանում

Չիլիական սաղմոնի փայլուն արտահանման թվերի հետևում թաքնված է շրջակա միջավայրի աղետի, վտանգավոր աշխատանքային պայմանների և այնքան ողողված հակաբիոտիկներով ձկան հետք, որ կարող են սպառնալ սպառողների առողջությանը։

Սաղմոնը Չիլիի երկրորդ ամենաշատ արտահանվող ապրանքն է, և երկիրը աշխարհում երկրորդ խոշորագույն արտադրողն է՝ Նորվեգիայից հետո։ Այնուամենայնիվ, սաղմոնը Չիլիի բնիկ չէ։ Առաջին նմուշները ներմուծվել են 1980-ականներին, և մի քանի տարվա ընթացքում արտահանումը կտրուկ աճ է գրանցել. 1990-ից 2017 թվականներին երկրի սաղմոնի բուծման արդյունաբերությունը արտադրությունը մեծացրել է գրեթե 3000%-ով։

Այսօր Չիլին կազմում է համաշխարհային սաղմոնի շուկայի 38%-ը, և ամեն տարի երկրում բուծվում է ավելի քան 1 միլիոն տոննա ձուկ՝ հասնելով աշխարհի ավելի քան 80 երկրների։ 2024 թվականին չիլիական սաղմոնի արտահանումը ապահովել է ավելի քան 6.3 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ 2024 թվականի ապրիլին Միավորված Ազգերի Կազմակերպության համար կազմված զեկույցում նշվում էր, որ սաղմոնի ֆերմաները «Պատագոնիայի շրջակա միջավայրի հիմնական սպառնալիքներից մեկն են», և որ սաղմոնի արդյունաբերությունը տարիներ շարունակ լուրջ բնապահպանական և սոցիալական վնաս է պատճառել, ակտիվիստները մահվան սպառնալիքներ են ստանում, բնիկ ժողովուրդները, որոնց հողերը աղտոտվում են, իսկ ջրասուզակները սպանվում են աշխատանքի վայրում։

Բայց դա դեռ ամենը չէ. այդքան շատ հակաբիոտիկներով մշակված ձուկ ուտելը կարող է լուրջ առողջական բարդություններ առաջացնել սպառողների համար, նույնիսկ հանգեցնելով հակաբիոտիկների նկատմամբ դիմադրության զարգացմանը, որը հեշտությամբ կարող է հանգեցնել մահվան։ Դրան չնայած, Եվրամիությունը նոր համաձայնագիր է ստորագրել (որը ուժի մեջ է մտել 2025 թվականի փետրվարին) առաջադեմ Գաբրիել Բորիկի գլխավորած Չիլիի կառավարության հետ, որը չիլիական սաղմոնի ներմուծման մաքսատուրքերը Եվրոպայում 11.5%-ից իջեցրել է մինչև 0։ 2003-ից 2024 թվականներին չիլիական սաղմոնի ներմուծումը եվրոպական շուկա 56 միլիոն դոլարից աճել է մինչև 204 միլիոն դոլար։ Այսօր չիլիական սաղմոն կարելի է գտնել եվրոպական սուպերմարկետներում և ռեստորաններում, մասնավորապես Իտալիայում, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում, Շվեյցարիայում և Ֆրանսիայում, որոնք եվրոպական երկրներն են, որոնք ամենաշատ ձուկն են ներմուծում Չիլիից։

Հիմնական եզրակացություններ՝

2025 թվականի փետրվարին ուժի մեջ մտավ Եվրոպական Միության և Չիլիի կառավարության միջև նոր համաձայնագիրը, որը չիլիական սաղմոնի ներմուծման մաքսատուրքերը 11.5%-ից իջեցրեց մինչև 0%:

Չիլիական սաղմոնի ներմուծումը եվրոպական շուկա 2003-2024 թվականների ընթացքում աճել է 56 միլիոն դոլարից մինչև 204 միլիոն դոլար:

Չիլիական սաղմոն, որը կարելի է գտնել եվրոպական սուպերմարկետներում և շուկաներում, վաճառվել է խոշորագույն ցանցերից մի քանիսում:

Տասնյակ ջրասուզակներ են մահացել չիլիական «սալմոներաներում», քանի որ չեն պահպանվում աշխատանքի անվտանգության նվազագույն չափանիշները:

Բնիկ համայնքներ, որոնց հողերն ու ջրերը աղտոտվել են, և որոնց բնակչությունը թունավորվել է աղտոտված ջուր խմելով:

Հակաբիոտիկների և քիմիական նյութերի չափազանց բարձր օգտագործումը աղտոտում է Պատագոնիայի ծովը, սպանելով նաև վայրի բնությանը (ներառյալ կետերին և այլ վտանգված տեսակներին):

Fish farms in Chile

