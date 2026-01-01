Շնորհավորանքներ և շնորհավորանքներ, Իսպանիա և Պորտուգալիա. Ֆոն դեր Լեյեն

Շնորհավորանքներ և շնորհավորանքներ, Իսպանիա և Պորտուգալիա։
40 տարի շարունակ դուք մեր Միության մաս եք կազմել։
Չորս տասնամյակ՝ մեզ հետ կիսվելով ձեր բացառիկ մշակույթով և նորարարական ոգով։
Չորս տասնամյակ՝ ձեր երկրները ամրապնդվելով ԵՄ-ի ներսում։
Շնորհավորում եմ։
Այս մասին x-ի իր էջում գրել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի կողմից դիտավորյալ շեղող գործողություն է․ Կայա Կալլաս
Ֆինլանդիան կալանավորել է ռուս անձնակազմով նավ՝ ևս մեկ ստորջրյա մալուխի վնասվելուց հետո
Վրաստանը հեռանում է ԵՄ-ից, միևնույն ժամանակ արգելափակում է ՌԴ քաղաքացիների մուտքը