14/01/2026

Էստոնիան արգելում է Ուկրաինայում կռված ռուսների մուտքը երկիր

Նախարարությունը գնահատում է, որ մինչև 1.5 միլիոն ռուս է մասնակցել լայնածավալ ներխուժմանը, որոնցից մոտ կեսը ծառայել է առաջնագծում։

Էստոնիան երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ արգելել է Ուկրաինայում կռված 261 ռուսների մուտքը երկիր՝ խոստանալով, որ դա «միայն սկիզբն է»։

Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ Ուկրաինայում վայրագություններ կատարածները «տեղ չունեն ազատ աշխարհում»։

Էստոնիան, որը սահմանակից է Ռուսաստանին, ամիսներ շարունակ պաշտպանել է Ուկրաինական պատերազմի ռուս վետերանների համար Եվրոպայում վիզայի արգելքը և ստացել է Բալթյան և Սկանդինավյան երկրների աջակցությունը։

Ներքին գործերի նախարար Իգոր Տարոն ասել է, որ սպառնալիքը «տեսական չէ», հավելելով, որ ռուսներն ունեն «մարտական ​​փորձ և ռազմական պատրաստվածություն, և հաճախ կարող են ունենալ քրեական անցյալ»։

Արգելքը պաշտոնապես կիրառվել է անցյալ շաբաթ, ըստ նախարարության, և երկուշաբթի օրը պաշտոնյաների կողմից հայտարարվել է սոցիալական ցանցերում։

«Սա միայն սկիզբն է», – երկուշաբթի օրը X-ում գրել է արտգործնախարար Մարկուս Ցախկնան՝ հավելելով. «Մենք կոչ ենք անում մյուս երկրներին անել նույնը»։

«Պատերազմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ապահովումը՝ միաժամանակ պաշտպանելով Եվրոպայի անվտանգությունը, կարևոր է արդար և երկարատև խաղաղության համար», – X-ում գրել է վարչապետ Քրիստեն Միխալը։

Քայլը երկուշաբթի օրը գովաբանել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան, որը մուտքի արգելքը անվանել է «անհրաժեշտ անվտանգության միջոց» և «հստակ ազդանշան, որ անպատժելիությունը չի հանդուրժվի» X-ի նկատմամբ։

Ռուս զինծառայողների մուտքի արգելքը դրվել է նույն օրը, երբ ՄԱԿ-ի դիտորդը հայտարարել է, որ անցյալ տարին Ուկրաինայում քաղաքացիական բնակչության համար ամենամահացու տարին էր 2002 թվականից ի վեր, երբ Ռուսաստանը ներխուժեց երկիր։

Անցյալ տարի Ուկրաինայում պատերազմի հետ կապված բռնության հետևանքով զոհվել է առնվազն 2514 քաղաքացիական անձ և վիրավորվել 12142-ը, ինչը զոհերի թվի 31%-ով աճ է 2024 թվականի համեմատ և 70%-ով՝ 2023 թվականի համեմատ, հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների մոնիթորինգի առաքելությունը Ուկրաինայում (HRMMU):

Ըստ առաքելության՝ 2025 թվականին հաստատված զոհերի 97%-ը տեղի է ունեցել Ուկրաինայի կառավարության կողմից վերահսկվող տարածքում՝ Ռուսաստանի զինված ուժերի կողմից իրականացված հարձակումներից:

«Մեր մոնիթորինգը ցույց է տալիս, որ այս աճը պայմանավորված է ոչ միայն առաջնագծում ռազմական գործողությունների ուժգնացմամբ, այլև հեռահար զենքի ընդլայնված օգտագործմամբ, որը քաղաքացիներին ենթարկել է բարձրացված ռիսկի», – ասել է Դանիել Բելը:

