Փաստաթուղթը բացահայտում է ԵՄ – ԱՄՆ առաջարկը պատերազմից հետո Ուկրաինայի 800 միլիարդ դոլարի «բարգավաճման» ծրագրի վերաբերյալ:
Առաջարկը հիմնված է հրադադարի վրա, որը մնում է անհասանելի, քանի դեռ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը շարունակում է իր լայնածավալ ներխուժումը։
POLITICO-ի կողմից ձեռք բերված փաստաթղթի համաձայն՝ ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն հույս ունեն ներգրավել 800 միլիարդ դոլար պետական և մասնավոր միջոցներ՝ Ուկրաինայի վերակառուցմանը նպաստելու համար, երբ Ռուսաստանը ավարտի իր լայնածավալ ներխուժումը։
18 էջանոց փաստաթուղթը ուրվագծում է 10-ամյա ծրագիր՝ Ուկրաինայի վերականգնումը երաշխավորելու համար՝ ԵՄ անդամակցության արագացված ուղիով։ Եվրոպական հանձնաժողովը ծրագրերը տարածել է ԵՄ մայրաքաղաքներում՝ հինգշաբթի երեկոյան կայանալիք առաջնորդների գագաթնաժողովից առաջ, որտեղ քննարկվել է հունվարի 22-ին թվագրված փաստաթուղթը, ըստ ԵՄ երեք պաշտոնյաների և դիվանագետների, որոնց անանունությունը թույլատրվել է խոսել զգայուն թեմայի շուրջ։
Մինչ Բրյուսելը և Վաշինգտոնը հարյուրավոր միլիարդավոր դոլարներ են ներգրավում երկարաժամկետ ֆինանսավորման մեջ և Ուկրաինան ներկայացնում են որպես ԵՄ ապագա անդամ և ներդրումային ուղղություն, ռազմավարությունը հիմնված է հրադադարի վրա, որը մնում է անհասանելի՝ բարգավաճման ծրագիրը խոցելի թողնելով, քանի դեռ շարունակվում են մարտերը։
Ֆինանսավորման ռազմավարությունը տևում է մինչև 2040 թվականը՝ նախագծի մեկնարկի համար նախատեսված 100-օրյա անհապաղ գործառնական պլանի հետ միասին: Սակայն, աշխարհի ամենամեծ ֆինանսական կառավարիչ BlackRock-ի կարծիքով, որը վերակառուցման պլանի վերաբերյալ խորհրդատվություն է տրամադրում անվճար հիմունքներով, բարգավաճման պլանը դժվարություններ կունենա արտաքին ներդրումներ ներգրավելու հարցում, եթե հակամարտությունը շարունակվի։
«Մտածեք այդ մասին: Եթե դուք կենսաթոշակային ֆոնդ եք, ապա դուք ձեր հաճախորդների՝ ձեր թոշակառուների վստահորդն եք: Գրեթե անհնար է ներդրումներ կատարել պատերազմական գոտում», – չորեքշաբթի օրը Դավոսում կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում տված հարցազրույցում ասել է BlackRock-ի փոխնախագահ Ֆիլիպ Հիլդեբրանդը: «Կարծում եմ, որ դա պետք է հաջորդականացվի, և դա որոշ ժամանակ կպահանջի»:
Բարգավաճման պլանը 20 կետից բաղկացած խաղաղության պլանի մի մասն է, որը ԱՄՆ-ն փորձում է միջնորդել Կիևի և Մոսկվայի միջև: Այն հստակորեն ենթադրում է, որ անվտանգության երաշխիքներն արդեն իսկ առկա են և չի նախատեսված որպես ռազմական ճանապարհային քարտեզ: Փոխարենը, այն կենտրոնանում է այն բանի վրա, թե ինչպես կարող է Ուկրաինան անցում կատարել արտակարգ օգնությունից դեպի ինքնուրույն բարգավաճում:
Ուրբաթ և շաբաթ օրերին Աբու Դաբիում տեղի կունենա Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև եռակողմ հանդիպում, քանի որ լայնածավալ հակամարտությունը մոտենում է իր չորրորդ տարեդարձին։ ԱՄՆ-ն պատրաստվում է կարևոր դեր խաղալ Ուկրաինայի վերականգնման գործում։ Փաստաթղթում Վաշինգտոնին հիմնականում որպես դոնոր ներկայացնելու փոխարեն, ԱՄՆ-ն դիրքավորվել է որպես ռազմավարական տնտեսական գործընկեր, ներդրող և վստահելիության խարիսխ Ուկրաինայի վերականգնման համար։
Նամակը նախատեսում է ամերիկյան ընկերությունների և տեղում փորձագիտության անմիջական մասնակցություն և ընդգծում է Ամերիկայի դերը որպես մասնավոր կապիտալի մոբիլիզատոր։ BlackRock-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Լարի Ֆինկը մասնակցել է Կիևի հետ խաղաղության բանակցություններին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսայի՝ Ջարեդ Քուշների և նրա հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Վիտկոֆի հետ միասին։
Ցույց տվեք ինձ գումարը
Հաջորդ 10 տարիների ընթացքում ԵՄ-ն, ԱՄՆ-ն և միջազգային ֆինանսական մարմինները, այդ թվում՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը և Համաշխարհային բանկը, պարտավորվել են ծախսել 500 միլիարդ դոլար պետական և մասնավոր կապիտալ, ասվում է փաստաթղթում։
Հանձնաժողովը մտադիր է Կիևի վրա ծախսել ևս 100 միլիարդ եվրո՝ բյուջետային աջակցության և ներդրումային երաշխիքների միջոցով, որպես 2028 թվականից ի վեր դաշինքի հաջորդ յոթամյա բյուջեի մաս: Այս ֆինանսավորումը, ինչպես սպասվում է, կբացի 207 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ Ուկրաինայի համար: ԱՄՆ-ն խոստացել է մոբիլիզացնել կապիտալը ԱՄՆ-Ուկրաինա վերակառուցման ներդրումային հիմնադրամի միջոցով, բայց չի կցել գումարի չափը։
Չնայած Թրամփը կրճատել է Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական և մարդասիրական աջակցությունը պատերազմի ժամանակ, այն պատրաստակամություն է հայտնել ներդրումներ կատարել երկրում հակամարտության ավարտից հետո: Վաշինգտոնը փաստաթղթում նշել է, որ ներդրումներ կկատարի Ուկրաինայում կարևորագույն հանքանյութերի, ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի և տեխնոլոգիական նախագծերում։
Սակայն բիզնեսը, հավանաբար, չի զարգանա մինչև արևելյան ճակատի լռությունը։
«Շատ դժվար է պատկերացնել, որ դա տեղի կունենա մասշտաբով, քանի դեռ թռչող անօդաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ կան», – ասել է BlackRock-ի Հիլդեբրանդը։
Բաց մի թողեք
Մերցը մեկնում է Իտալիա՝ Մելոնիի հետ գագաթնաժողովին՝ ԵՄ բյուրոկրատիան ցնցելու նոր գաղափարներով
ՆԱՏՕ-ն և Դանիան համաձայնել են ուժեղացնել Արկտիկայի անվտանգությունը
ԵՄ խորհրդարանը աջակցում է Թիերի Բրետոնին Վաշինգտոնի հետ խոսքի ազատության վերաբերյալ վեճում