24/01/2026

ԵՄ – ԱՄՆ առաջարկը պատերազմից հետո Ուկրաինայի 800 միլիարդ դոլարի «բարգավաճման» ծրագրի վերաբերյալ

infomitk@gmail.com 24/01/2026 1 min read

Փաստաթուղթը բացահայտում է ԵՄ – ԱՄՆ առաջարկը պատերազմից հետո Ուկրաինայի 800 միլիարդ դոլարի «բարգավաճման» ծրագրի վերաբերյալ:

Առաջարկը հիմնված է հրադադարի վրա, որը մնում է անհասանելի, քանի դեռ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը շարունակում է իր լայնածավալ ներխուժումը։

POLITICO-ի կողմից ձեռք բերված փաստաթղթի համաձայն՝ ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն հույս ունեն ներգրավել 800 միլիարդ դոլար պետական ​​և մասնավոր միջոցներ՝ Ուկրաինայի վերակառուցմանը նպաստելու համար, երբ Ռուսաստանը ավարտի իր լայնածավալ ներխուժումը։

18 էջանոց փաստաթուղթը ուրվագծում է 10-ամյա ծրագիր՝ Ուկրաինայի վերականգնումը երաշխավորելու համար՝ ԵՄ անդամակցության արագացված ուղիով։ Եվրոպական հանձնաժողովը ծրագրերը տարածել է ԵՄ մայրաքաղաքներում՝ հինգշաբթի երեկոյան կայանալիք առաջնորդների գագաթնաժողովից առաջ, որտեղ քննարկվել է հունվարի 22-ին թվագրված փաստաթուղթը, ըստ ԵՄ երեք պաշտոնյաների և դիվանագետների, որոնց անանունությունը թույլատրվել է խոսել զգայուն թեմայի շուրջ։

Մինչ Բրյուսելը և Վաշինգտոնը հարյուրավոր միլիարդավոր դոլարներ են ներգրավում երկարաժամկետ ֆինանսավորման մեջ և Ուկրաինան ներկայացնում են որպես ԵՄ ապագա անդամ և ներդրումային ուղղություն, ռազմավարությունը հիմնված է հրադադարի վրա, որը մնում է անհասանելի՝ բարգավաճման ծրագիրը խոցելի թողնելով, քանի դեռ շարունակվում են մարտերը։

Ֆինանսավորման ռազմավարությունը տևում է մինչև 2040 թվականը՝ նախագծի մեկնարկի համար նախատեսված 100-օրյա անհապաղ գործառնական պլանի հետ միասին: Սակայն, աշխարհի ամենամեծ ֆինանսական կառավարիչ BlackRock-ի կարծիքով, որը վերակառուցման պլանի վերաբերյալ խորհրդատվություն է տրամադրում անվճար հիմունքներով, բարգավաճման պլանը դժվարություններ կունենա արտաքին ներդրումներ ներգրավելու հարցում, եթե հակամարտությունը շարունակվի։

«Մտածեք այդ մասին: Եթե դուք կենսաթոշակային ֆոնդ եք, ապա դուք ձեր հաճախորդների՝ ձեր թոշակառուների վստահորդն եք: Գրեթե անհնար է ներդրումներ կատարել պատերազմական գոտում», – չորեքշաբթի օրը Դավոսում կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում տված հարցազրույցում ասել է BlackRock-ի փոխնախագահ Ֆիլիպ Հիլդեբրանդը: «Կարծում եմ, որ դա պետք է հաջորդականացվի, և դա որոշ ժամանակ կպահանջի»:

Բարգավաճման պլանը 20 կետից բաղկացած խաղաղության պլանի մի մասն է, որը ԱՄՆ-ն փորձում է միջնորդել Կիևի և Մոսկվայի միջև: Այն հստակորեն ենթադրում է, որ անվտանգության երաշխիքներն արդեն իսկ առկա են և չի նախատեսված որպես ռազմական ճանապարհային քարտեզ: Փոխարենը, այն կենտրոնանում է այն բանի վրա, թե ինչպես կարող է Ուկրաինան անցում կատարել արտակարգ օգնությունից դեպի ինքնուրույն բարգավաճում:

Ուրբաթ և շաբաթ օրերին Աբու Դաբիում տեղի կունենա Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև եռակողմ հանդիպում, քանի որ լայնածավալ հակամարտությունը մոտենում է իր չորրորդ տարեդարձին։ ԱՄՆ-ն պատրաստվում է կարևոր դեր խաղալ Ուկրաինայի վերականգնման գործում։ Փաստաթղթում Վաշինգտոնին հիմնականում որպես դոնոր ներկայացնելու փոխարեն, ԱՄՆ-ն դիրքավորվել է որպես ռազմավարական տնտեսական գործընկեր, ներդրող և վստահելիության խարիսխ Ուկրաինայի վերականգնման համար։

Նամակը նախատեսում է ամերիկյան ընկերությունների և տեղում փորձագիտության անմիջական մասնակցություն և ընդգծում է Ամերիկայի դերը որպես մասնավոր կապիտալի մոբիլիզատոր։ BlackRock-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Լարի Ֆինկը մասնակցել է Կիևի հետ խաղաղության բանակցություններին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսայի՝ Ջարեդ Քուշների և նրա հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Վիտկոֆի հետ միասին։

Ցույց տվեք ինձ գումարը

Հաջորդ 10 տարիների ընթացքում ԵՄ-ն, ԱՄՆ-ն և միջազգային ֆինանսական մարմինները, այդ թվում՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը և Համաշխարհային բանկը, պարտավորվել են ծախսել 500 միլիարդ դոլար պետական ​​և մասնավոր կապիտալ, ասվում է փաստաթղթում։

Հանձնաժողովը մտադիր է Կիևի վրա ծախսել ևս 100 միլիարդ եվրո՝ բյուջետային աջակցության և ներդրումային երաշխիքների միջոցով, որպես 2028 թվականից ի վեր դաշինքի հաջորդ յոթամյա բյուջեի մաս: Այս ֆինանսավորումը, ինչպես սպասվում է, կբացի 207 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ Ուկրաինայի համար: ԱՄՆ-ն խոստացել է մոբիլիզացնել կապիտալը ԱՄՆ-Ուկրաինա վերակառուցման ներդրումային հիմնադրամի միջոցով, բայց չի կցել գումարի չափը։

Չնայած Թրամփը կրճատել է Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական և մարդասիրական աջակցությունը պատերազմի ժամանակ, այն պատրաստակամություն է հայտնել ներդրումներ կատարել երկրում հակամարտության ավարտից հետո: Վաշինգտոնը փաստաթղթում նշել է, որ ներդրումներ կկատարի Ուկրաինայում կարևորագույն հանքանյութերի, ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի և տեխնոլոգիական նախագծերում։

Սակայն բիզնեսը, հավանաբար, չի զարգանա մինչև արևելյան ճակատի լռությունը։

«Շատ դժվար է պատկերացնել, որ դա տեղի կունենա մասշտաբով, քանի դեռ թռչող անօդաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ կան», – ասել է BlackRock-ի Հիլդեբրանդը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մերցը մեկնում է Իտալիա՝ Մելոնիի հետ գագաթնաժողովին՝ ԵՄ բյուրոկրատիան ցնցելու նոր գաղափարներով

24/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ն և Դանիան համաձայնել են ուժեղացնել Արկտիկայի անվտանգությունը

24/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ խորհրդարանը աջակցում է Թիերի Բրետոնին Վաշինգտոնի հետ խոսքի ազատության վերաբերյալ վեճում

24/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծովը, որ ծափ էր տալիս՝ Ֆեդերիկո Ֆելինիին․ Էսսե

24/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերցը մեկնում է Իտալիա՝ Մելոնիի հետ գագաթնաժողովին՝ ԵՄ բյուրոկրատիան ցնցելու նոր գաղափարներով

24/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծաղրանկար․ Շուտով ձեր մոտ գտնվող ուրվականներով լի ամրոցում … Դոնալդ Թրամփի սին անունով Խաղաղության խորհուրդը

24/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դավոս 2026. Ո՞վ ինչ ասաց աշխարհի առաջատար քաղաքական և գործարար գագաթնաժողովում

24/01/2026 infomitk@gmail.com