Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կմեկնի Ավստրալիա՝ ԵՄ անվտանգության և առևտրի համաձայնագիրը կնքելու համար, հաջորդը Չինաստա՞նն է

Կանբերրան և Բրյուսելը վերականգնում են առևտրային բանակցությունները, որոնք ձախողվել էին 2023 թվականի վերջին՝ տավարի և գառան մսի քվոտաների շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ելույթ է ունենում անցյալ ամիս Հնդկաստան կատարած իր այցի ժամանակ։ Ավստրալիայի հետ համաձայնագիրը կստորագրվի Հնդկաստանի, Մեծ Բրիտանիայի և Կանադայի հետ անվտանգության և պաշտպանության գործընկերությունների ստորագրումից հետո։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պլանավորում է այս ամիս մեկնել Ավստրալիա՝ անվտանգության և առևտրի համաձայնագիր կնքելու համար, ըստ բանակցություններին ծանոթ անձի։
Նրա ուղևորությունը կհետևի հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կայանալիք Եվրոպական առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչի և նրա ավստրալիացի գործընկեր Դոն Ֆարելի հանդիպումին, հայտնել է երկրորդ աղբյուրը։ Երկու անձանց էլ անանունությունը պահպանվել է, քանի որ ժամանակացույցը դեռևս անորոշ է։
ԵՄ-ն և Կանբերրան քայլեր են ձեռնարկում առևտրային բանակցությունները վերականգնելու համար, որոնք ձախողվել էին 2023 թվականի վերջին՝ տավարի և գառան մսի քվոտաների շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։
Քվոտաների շուրջ դեռևս բանակցություններ են ընթանում Կանբերայի և Բրյուսելի միջև, ասել է բանակցություններին ծանոթ առաջին անձը։
Ավստրալիական The Nightly թվային թերթի փոխանցմամբ՝ ֆոն դեր Լեյենը 20 ժամից ավելի տևողությամբ չվերթով կմեկնի Ավստրալիա՝ Մյունխենի անվտանգության համաժողովին մասնակցելուց անմիջապես հետո, որը տեղի կունենա գերմանական քաղաքում փետրվարի 13-15-ը, հաղորդում է ավստրալիական The Nightly թվային թերթը, որը հրապարակել է հանձնաժողովի ղեկավարի չորսօրյա այցի մասին լուրը։
ԵՄ երկրները անցյալ տարվա դեկտեմբերին թույլ տվեցին հանձնաժողովին բանակցություններ վարել Ավստրալիայի հետ պաշտպանական համաձայնագրի շուրջ։ Նման համաձայնագրի կնքումը կհետևի Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի և վերջերս Հնդկաստանի հետ ստորագրված անվտանգության և պաշտպանության գործընկերություններին։
Ավստրալիայի հետ համաձայնագիրը հաղթանակ կլինի ԵՄ-ի համար, քանի որ այն կբացի երկրի ռազմավարական հանքանյութերի հսկայական պաշարների հասանելիությունը։ Ավստրալիան աշխարհում լիթիումի ամենամեծ արտադրողն է և նաև աշխարհում երկրորդ ամենամեծ պղնձի պաշարներն ունի։
Հարավային Ամերիկայի երկրների հետ ԵՄ-ի լարված Մերկոսուրի համաձայնագրից հետո, որը քննադատվել է ֆերմերների, Ֆրանսիայի և սկեպտիկ օրենսդիրների կողմից, Կանբերայի հետ համաձայնագիրը, ինչպես սպասվում է, նույնպես կառաջացնի դիմադրություն՝ իր զգալի գյուղատնտեսական բաղադրիչի պատճառով։
