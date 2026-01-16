Կարո՞ղ են Եվրոպայի ռազմական ծախսերը վերականգնել տնտեսական աճը

Եվրոպան, Գերմանիայի գլխավորությամբ, ավելացնում է պաշտպանական ծախսերը, իսկ տնտեսագետները սպասում են աճի չափավոր խթանման։ Մինչդեռ պատվերների աճը նպաստում է ակտիվությանը, արտադրության երկարատև հետընթացը և կառուցվածքային խոչընդոտները կարող են սահմանափակել տնտեսական օգուտը։
Եվրոպական կառավարությունները պատրաստվում են պաշտպանական ծախսերի կայուն աճին, ինչը բարձրացնում է տնտեսական հիմնական հարց։ Կարո՞ղ է վերազինումը նույնպես աջակցել աճին այն ժամանակ, երբ եվրոգոտու տնտեսությունը դժվարանում է թափ հավաքել։
Գերմանիան այս տեղաշարժի կենտրոնում է։ Բեռլինը նախատեսում է մինչև 2029 թվականը պաշտպանության ծախսերը հասցնել ՀՆԱ-ի գրեթե 3.5%-ի՝ 2024 թվականի 2.1%-ի համեմատ, ինչը նշանավորում է հետպատերազմյան Եվրոպայի ամենանշանակալի ռազմական ներդրումային ծրագրերից մեկը:
Մինչև 2029 թվականը կառավարությունը նպատակ ունի տարեկան ավելի քան 100 միլիարդ եվրո ծախսել պաշտպանական սարքավորումների և սպասարկման վրա։
Goldman Sachs-ի տնտեսագետ Նիկլաս Գարնադտի խոսքով՝ աճի վրա ազդեցությունը կարող է նշանակալի լինել։
«Մենք ակնկալում ենք, որ պաշտպանական ծախսերը Գերմանիայի ՀՆԱ-ի 2029 թվականի մակարդակը կբարձրացնեն մոտ 0.8%-ով, իսկ պաշտպանական պատվերները զգալիորեն աճել են չորրորդ եռամսյակում՝ սեպտեմբերին 2025 թվականի բյուջեի ընդունումից հետո», – ասել է նա։
Խորհրդարանի կողմից հաստատվելուց հետո խոշոր պաշտպանական պայմանագրերը շնորհվում են արտադրողներին և գրանցվում գործարանային պատվերների պաշտոնական տվյալներում:
Պաշտպանական արդյունաբերության հետ կապված գերմանական ներքին պատվերները 2025 թվականի վերջին աճել են ավելի քան 50%-ով՝ համեմատած Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո արդեն բարձրացած մակարդակների հետ։
Ազգային հաշվառման առումով պաշտպանական ծախսերը ՀՆԱ-ն աջակցում են բազմաթիվ ուղիներով։
Արտադրության կողմից, պաշտպանական արտադրության և դրա մատակարարման շղթաների ավելացված արժեքն աճում է։
Ծախսերի կողմից, զենքի համակարգերի ձեռքբերումը խթանում է պետական ներդրումները սեփականության փոխանցման պահից, մինչդեռ զինամթերքի և անավարտ սարքավորումների գնումները հայտնվում են որպես պաշարների փոփոխություններ։
«Մենք ակնկալում ենք, որ պաշտպանական ծախսերը կխթանեն պետական սարքավորումների ներդրումների ավելի ուժեղ աճը առաջիկայում», – ասաց Գարնադտը։
Եվրոգոտու տնտեսական հեռանկար. ավելի լավ ցիկլային աճ
Goldman Sachs-ի տնտեսագիտական թիմը 2026 թվականը տեսնում է որպես եվրոգոտու համար չափավոր վերականգնման տարի։
Բանկը կանխատեսում է դաշինքի ՀՆԱ-ի 1.3% աճ, որը մի փոքր գերազանցում է Եվրոպական կենտրոնական բանկի կանխատեսումները, որը պայմանավորված է հարկաբյուջետային աջակցությամբ, դիմացկուն սպառողական ծախսերով և առևտրային լարվածության մեղմացմամբ։
Կանխատեսվում է, որ Գերմանիայի հարկաբյուջետային խթանը, որը հիմնականում պայմանավորված է պաշտպանական գործոնով, կչեզոքացնի կծկման ուժերը այլուր՝ օգնելով կայունացնել եվրոգոտու ընդհանուր քաղաքական դիրքորոշումը։
Էներգիայի գների անկումը և աշխատավարձերի աճը, որը գերազանցում է գնաճը, պետք է խթանեն տնային տնտեսությունների պահանջարկը։ Ուկրաինայում հնարավոր հրադադարը կարող է լրացուցիչ խթան ապահովել էներգիայի ծախսերի դինամիկայի բարելավման միջոցով։
Այնուամենայնիվ, տնտեսագետները զգուշացնում են, որ պաշտպանական արտադրությունն ունի անսովոր երկար մատակարարման ցիկլեր: Քանի որ պատվերների գրքերը ներառում են արտադրանքի չորսից հինգ տարի, իրական արտադրության և ՀՆԱ-ի վրա ազդեցությունը աստիճանական է, այլ ոչ թե անմիջական:
Բացի այդ, փորձագետները շեշտում են, որ միայն պաշտպանության ոլորտում ծախսերի աճը չի լուծի Եվրոպայի ավելի խորը կառուցվածքային մարտահրավերները: Չինաստանի կողմից աճող մրցակցությունը, էներգիայի բարձր ծախսերը, բարձր տեխնոլոգիական ոլորտներում ներդրումների թերակատարումը, կարգավորող բեռը և ծերացող բնակչությունը շարունակում են ծանրաբեռնել տարածաշրջանի երկարաժամկետ աճի ներուժը:
«Մենք սպասում ենք, որ Չինաստանի արտահանման վերսկսված խթանը ծանրաբեռնի եվրոպական առևտուրը՝ ներմուծման աճի և արտահանման մրցակցության բարձրացման միջոցով, մասնավորապես Գերմանիայում և Իտալիայում», – ասել է Goldman Sachs-ը:
Պաշտպանական ծախսերը աճում են, բայց ոչ լուծում
Ռազմական ծախսերը դառնում են ոչ միայն ռազմավարական հրամայական, այլև մակրոտնտեսական լծակ Եվրոպայի համար:
Չնայած միայն պաշտպանական ներդրումները քիչ հավանական է, որ փոխեն Եվրոպայի երկարաժամկետ աճի հետագիծը, դրանք կարող են նշանակալի աջակցող դեր խաղալ:
Գերմանիայի նման երկրների համար, որտեղ ֆինանսական հնարավորությունները ուղղվում են վերազինմանը, խթանման ազդեցությունը կարող է զգալի լինել, հատկապես արտադրական հզորությամբ տնտեսությունում, որը պայքարում է արդյունաբերական մրցունակության դեմ։
Թե այս տեղաշարժը կայուն կլինի, թե ոչ, դեռ պարզ չէ, բայց առայժմ պաշտպանությունը, կարծես, անսպասելի շարժիչ ուժ է Եվրոպայի անհավասար վերականգնման գործում։
