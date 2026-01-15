Մեր գործընկերությունը կայունություն և կանխատեսելիություն է ապահովում անկայուն աշխարհում․ Լուսանկար

Մեր գործընկերությունը կայունություն և կանխատեսելիություն է ապահովում անկայուն աշխարհում։
Մենք քննարկեցինք մեր սերտ տնտեսական համագործակցությունը։ Եվ մենք նաև խոսեցինք Արկտիկայում և ամբողջ Հյուսիսատլանտյան օվկիանոսում անվտանգության մասին։
Ես անհամբեր սպասում եմ մեր ավելի ու ավելի սերտ բարեկամության ուղղությամբ մեր աշխատանքը շարունակելուն։
Մենք բոլորս խաղաղություն ենք ուզում Ուկրաինայի համար։
Դրա համար Ուկրաինան պետք է լինի ուժեղ դիրքում։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք մեր առաջարկը՝ 90 միլիարդ եվրո վարկի վերաբերյալ 2026 և 2027 թվականների համար։
Հզոր Ուկրաինայի համար՝ թե՛ մարտադաշտում, թե՛ բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Ցավով տեղեկացա Կիպրոսի նախկին նախագահ Գիորգոս Վասիլիուի մահվան մասին։
Տեսլական ունեցող մարդ լինելով՝ նա արդիականացրեց Կիպրոսը, առաջ մղեց նրա խաղաղության գործընթացը և հարթեց նրա ճանապարհը դեպի մեր Միություն։
Նա իսկական եվրոպացի էր։ Իմ խորին ցավակցություններն եմ հայտնում նրա ընտանիքին և ամբողջ Կիպրոսին։
Այս ամենի մասին X-ի իր էջում գրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ, մեր գործընկեր Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը
