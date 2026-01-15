15/01/2026

Մեր գործընկերությունը կայունություն և կանխատեսելիություն է ապահովում անկայուն աշխարհում․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 15/01/2026 1 min read

Մեր գործընկերությունը կայունություն և կանխատեսելիություն է ապահովում անկայուն աշխարհում։

Մենք քննարկեցինք մեր սերտ տնտեսական համագործակցությունը։ Եվ մենք նաև խոսեցինք Արկտիկայում և ամբողջ Հյուսիսատլանտյան օվկիանոսում անվտանգության մասին։

Ես անհամբեր սպասում եմ մեր ավելի ու ավելի սերտ բարեկամության ուղղությամբ մեր աշխատանքը շարունակելուն։

Image

Մենք բոլորս խաղաղություն ենք ուզում Ուկրաինայի համար։

Դրա համար Ուկրաինան պետք է լինի ուժեղ դիրքում։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք մեր առաջարկը՝ 90 միլիարդ եվրո վարկի վերաբերյալ 2026 և 2027 թվականների համար։

Հզոր Ուկրաինայի համար՝ թե՛ մարտադաշտում, թե՛ բանակցությունների սեղանի շուրջ։

https://x.com/i/broadcasts/1DXxyWArArgGM

Ցավով տեղեկացա Կիպրոսի նախկին նախագահ Գիորգոս Վասիլիուի մահվան մասին։

Տեսլական ունեցող մարդ լինելով՝ նա արդիականացրեց Կիպրոսը, առաջ մղեց նրա խաղաղության գործընթացը և հարթեց նրա ճանապարհը դեպի մեր Միություն։

Նա իսկական եվրոպացի էր։ Իմ խորին ցավակցություններն եմ հայտնում նրա ընտանիքին և ամբողջ Կիպրոսին։

Այս ամենի մասին X-ի իր էջում գրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ, մեր գործընկեր Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը

Բաց մի թողեք

1 min read

Զինծառայողի՝ հրազենային վնասվածքով, դին է հայտնաբերվել

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շատ իրանցիներ փախչում են դեպի Հայաստան, զոհերի թիվն անցնում է 2 հազարը

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ում Իրանի դեսպանը մեղադրում է Հայաստանին, ինչ է ակնկալում

14/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեր գործընկերությունը կայունություն և կանխատեսելիություն է ապահովում անկայուն աշխարհում․ Լուսանկար

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհի իրավիճակը հուշում է, որ սա կարող է լինել «լավ պահ» որոշումների համար

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մելոնին ծայրահեղ աջ պոպուլիստ է, որը պետք է բացառվի ԵՄ որոշումների կայացումից

15/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը ցանկանում է իր ոխերիմ թշնամի Մագյարին ներկայացնել որպես Բրյուսելի կողմից վերահսկվող խամաճիկ

15/01/2026 infomitk@gmail.com