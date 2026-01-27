Արհեստական ​​բանականության ուժի խաղ. Կարո՞ղ է Եվրոպան հասնել ԱՄՆ-ին և Չինաստանին

ԵՄ-ն առաջատարն է արհեստական բանականության մրցավազքում՝ այնպիսի հիմնական քաղաքականությամբ, ինչպիսին է արհեստական բանականության մասին օրենքը, սակայն ԱՄՆ-ն և Չինաստանը առաջ են շարժվում նորարարություններով և ներդրումներով: Կարո՞ղ է ԵՄ-ն լրացնել բացը և հասնել։
Միացյալ Նահանգները ստեղծել է արհեստական բանականության 40 հիմքի մոդել: Չինաստանը մշակել է 15: Ամբողջ Եվրոպան միասին ստեղծել է ընդամենը երեքը։
Եվրամիությունը պարտվում է համաշխարհային «արհեստական բանականության մրցավազքում» գրեթե բոլոր հիմնական չափանիշներով, բացառությամբ կարգավորման: Մինչ Չինաստանը և Միացյալ Նահանգները միլիարդներ են ներդնում ենթակառուցվածքների, տաղանդների, ստարտափների, լաբորատորիաների և հետազոտությունների մեջ, Եվրոպան շարունակում է կենտրոնանալ կանոնների վրա: 27 անդամ պետությունների միջև քաղաքականության բեռը և մասնատվածությունը լուրջ խոչընդոտներ են ստեղծում. առաջընթացը անհամապատասխան է, տաղանդները հեռանում են, և կապիտալը գնում է այլուր:
Եվրոպական ստարտափների ցանցի ղեկավար Քլարկ Պարսոնսը անկեղծորեն է խոսում անհավասարակշռության մասին։ «ԵՄ-ն պետք է դադարի ինքն իրեն գովաբանել տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխարհի կարգավորող մարմինը լինելու համար։ Թվային շուկաների մասին օրենքի որոշ տարրեր մշակվել են մրցակցությունը խթանելու համար։ Ինձ դուր են գալիս դրանք, բայց ընդհանուր առմամբ մենք չափազանց երկար ժամանակ ենք ծախսել կարգավորման վրա կենտրոնանալու վրա, այլ ոչ թե ամեն օր արթնանալու և ասելու, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի Եվրոպան դառնա մոլորակի ամենամրցունակ վայրը, մոլորակի ամենաբարգավաճ վայրը»։
«Եթե ես ստիպված լինեի ասել. «Խնդրում եմ, դադարեցրեք մեկ բան անելը», ես կասեի. «Դադարեցրեք մտածել այն մասին, թե ինչպես կարգավորել և սկսեք մտածել այն մասին, թե ինչպես ապահովել անհավանական աճ»», – հավելում է նա։
Պարսոնսը նաև կասկածի տակ է դնում, թե արդյոք կարգավորումը արագ զարգացող տեխնոլոգիական ոլորտում վստահությունը երաշխավորելու լավագույն միջոցն է։ «Արհեստական բանականության աշխարհը շատ արագ է շարժվում։ Դժվար է տեսնել, թե ինչ է սպասվում։ Կարծում եմ՝ խելացի ձեռնարկատերերն ու տեխնոլոգները մեզ համար կառաջարկեն վստահություն հաստատելու և պաշտպանության միջոցներ ստեղծելու եղանակներ»։
Չնայած իր ներկայիս դիրքորոշմանը, ԵՄ-ն հրաժարվում է ընդունել պարտությունը։ 2025 թվականի արհեստական բանականության ռազմավարության շրջանակներում Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը խոստացավ, որ «այսուհետ «առաջինը արհեստական բանականությունն է»», խոստանալով «չխնայել ոչ մի ջանք՝ Եվրոպան արհեստական բանականության մայրցամաք դարձնելու համար»։
«Արհեստական բանականության մրցավազքը դեռ շատ հեռու է ավարտից։ Մենք դեռ սկզբում ենք, և համաշխարհային առաջատարությունը դեռևս մրցունակ է», – հայտարարեց նա 2025 թվականի փետրվարին Փարիզի արհեստական բանականության գործողությունների գագաթնաժողովում։
Պարադոքսը պարզ է։ Չնայած Եվրոպան արտադրում է լավագույն տաղանդներ, այն չի կարողանում պահպանել դրանք։ ԵՄ-ն մեկ շնչի հաշվով արհեստական բանականության մասնագետների թիվը մոտ 30%-ով ավելի է, քան ԱՄՆ-ում, բայց ավելի լավ ֆինանսավորումը, ավելի հստակ կարիերայի ուղիները և արտասահմանում ավելի մեղմ կարգավորումները գրավում են նրանց։ Ամերիկյան համալսարաններում արհեստական բանականության ոլորտում միջազգային ասպիրանտներից չորսից երեքը մնում են ԱՄՆ-ում առնվազն հինգ տարի։ Ընդհանուր առմամբ, ոչ ամերիկացի արհեստական բանականության մասնագետների մեկ երրորդը տեղափոխվում է Միացյալ Նահանգներ։
Տաղանդների այս արտահոսքը հիմնարար հարց է առաջացնում. արդյո՞ք Եվրոպան արդեն պարտվել է արհեստական բանականության ոլորտում համաշխարհային մրցավազքում։
«Երբ խոսքը վերաբերում է Եվրոպայում արհեստական բանականության ստարտափներին և մասշտաբային ընդլայնումներին, ակնհայտորեն կան որոշ խոչընդոտներ: Եվ եթե ես ստիպված լինեի դրանք կրճատել մեկի վրա, կասեի, որ դա ֆինանսներն ու ֆինանսավորումն են», – ասում է Պարսոնսը։
Միացյալ Նահանգները արհեստական բանականության մեջ չորսից տասը անգամ ավելի շատ է ներդնում, քան ԵՄ-ն: ԱՄՆ-ում արհեստական բանականության ոլորտում տարեկան ներդրումները կազմում են 60-70 միլիարդ դոլար, համեմատած ԵՄ-ում մոտ 7-8 միլիարդ դոլարի հետ: Վերջին տասնամյակում ԱՄՆ-ում արհեստական բանականության ոլորտում մասնավոր ներդրումները գերազանցել են 400 միլիարդ դոլարը, մինչդեռ ԵՄ բոլոր երկրները միասին ներգրավել են մոտ 50 միլիարդ դոլար։
Ըստ Պարսոնսի՝ «[ԱՄՆ]-ն նույնպես ունի չափազանց խորը կապիտալի պաշարներ: Դուք տեսնում եք, թե որքան համեմատաբար հեշտ է եղել OpenAI-ի համար հսկայական գումարներ հայթայթելը: Այլ նոր մասնակիցներ, ինչպիսին է Anthropic-ը, ստացել են անհավանական գնահատականներ և անհավանական քանակությամբ կապիտալ»:
Ենթակառուցվածքային բացեր և ուշացած լրացում
Այս ֆինանսավորման բացը անմիջականորեն ազդում է Եվրոպայի արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների վրա: Մայրցամաքն ունի ավելի քիչ տվյալների կենտրոններ և շատ ավելի քիչ արհեստական բանականության համար նախատեսված հաշվողական հզորություն: Այս խնդիրը լուծելու համար Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարել է նախաձեռնությունների մասին, այդ թվում՝ արհեստական ինտելեկտի «գործարաններ» և ապագա «գիգագործարաններ»՝ բազմաթիվ արագացուցիչներով, որոնք աջակցվում են պետական ֆինանսավորմամբ և սպասվող մասնավոր համաներդրումներով։
Իր InvestAI նախաձեռնության միջոցով ԵՄ-ն նպատակ ունի մոբիլիզացնել 200 միլիարդ եվրո, այդ թվում՝ 20 միլիարդ եվրո մինչև հինգ արհեստական ինտելեկտի գիգագործարանների կառուցման համար, որոնցից յուրաքանչյուրը, կանխատեսվում է, կարտադրի ավելի քան 100,000 առաջադեմ արհեստական ինտելեկտի չիպեր։ EuroHPC-ն արդեն ստացել է 76 առաջարկ 16 երկրներից՝ այս կառույցները տեղակայելու համար, իսկ Բրյուսելը նպատակ ունի հինգից յոթ տարվա ընթացքում եռապատկել Եվրոպայի տվյալների կենտրոնների հզորությունը։
Ենթակառուցվածքներից զատ, ԵՄ-ն անընդհատ ավելացրել է արհեստական ինտելեկտի ֆինանսավորումը։ «Հորիզոն Եվրոպա» և «Թվային Եվրոպա» ծրագրերի միջոցով հանձնաժողովն արդեն իսկ արհեստական ինտելեկտին հատկացնում է ավելի քան 1 միլիարդ եվրո։ Արհեստական ինտելեկտի մայրցամաքի գործողությունների ծրագիրը մոբիլիզացրել է 20 միլիարդ եվրո արհեստական ինտելեկտի մասշտաբավորման համար 2025 թվականի ապրիլին, որին հաջորդել է 1 միլիարդ եվրո «Արհեստական ինտելեկտի կիրառման ռազմավարության» շրջանակներում 2025 թվականի հոկտեմբերին։
Այս եվրոպական նախագծերը դեռևս կառուցման փուլում են, մինչդեռ ԱՄՆ ամպային մատակարարները արդեն իսկ շահագործում են հիպերմասշտաբային կլաստերներ արհեստական բանականության աշխատանքային բեռների համար: Նույնիսկ Եվրոպայի ամենահզոր գերհամակարգիչները ավելի հարմար են ավանդական բարձր արդյունավետության հաշվարկներին, քան մեծածավալ արհեստական բանականության ուսուցմանը՝ արհեստական բանականությանը հատուկ ենթակառուցվածքներում տարիներ շարունակ ներդրումների պակասից հետո։
Եվրոպական ռիսկային կապիտալը կառուցվածքային առումով ավելի զգույշ է, քան ԱՄՆ-ում: Եվրոպայում արհեստական բանականության ստարտափները իրենց առաջին ֆինանսավորման փուլերում հավաքում են մոտ 8.5 միլիոն դոլար, համեմատած ԱՄՆ-ում 13 միլիոն դոլարի հետ: ԱՄՆ ռիսկային կապիտալի ընկերությունները կառավարում են մոտավորապես 270 միլիարդ դոլար, ինչը վեց անգամ ավելի է, քան Եվրոպայում կառավարվող 44 միլիարդ դոլարը։
Այս տարբերությունները դժվարացնում են եվրոպական ստարտափների աճը, արհեստական բանականության լայնածավալ կիրառումը և տաղանդների պահպանումը: Դրանք նաև ազդում են այն վայրերի վրա, որտեղ ընկերությունները ընտրում են իրենց տեղակայել։
Փարսոնսը բերում է մի վառ օրինակ. «Եկեք նայենք Lovable-ին՝ Եվրոպայի ամենաարագ աճող արհեստական բանականության ընկերությանը, որը գտնվում է Ստոկհոլմում: Հիմնադիրը շվեդ է: Նրա թիմը շվեդ է: Հրեշտակ-ներդրողները շվեդներ են: Բայց ընկերությունը օրինականորեն գրանցված է Դելավերում: Եվ դա միայն այն պատճառով, որ ԱՄՆ-ում կապիտալի հասանելիությունը շատ ավելի հեշտ է»։
Եվրոպայում շարժունակությունը նույնպես սահմանափակ է: «Մեր ռիսկային կապիտալի միայն մոտ 18%-ն է այժմ հատում սահմանները Եվրոպայում», – բացատրում է Պարսոնսը: «Այսպիսով, եթե դուք գտնվում եք Փարիզում, Մյունխենում, Լոնդոնում կամ Ստոկհոլմում, ապա ունեք տեղական ներդրումային միջոցների բավականին լավ պաշար: Բայց եթե դուք գտնվում եք Բարսելոնայում, Լիսաբոնում, Միլանում կամ Բուխարեստում, ապա դա ավելի դժվար է… և դուք կարող է ստիպված լինեք հեռանալ կամ տեղափոխվել»:
Կարգավորում, մասնատում և արհեստական բանականության մասին օրենք
Կարգավորումը մնում է կենտրոնական մարտահրավեր: Եվրոպան ցանկանում է լինել համաշխարհային առաջատար էթիկական, մարդակենտրոն արհեստական բանականության ոլորտում: Մինչև 2027 թվականի օգոստոսը Եվրոպական հանձնաժողովը նախատեսում է ներդնել այն, ինչը նա անվանում է աշխարհի առաջին համապարփակ արհեստական բանականության մասին կարգավորում:
Այս ջանքերի կենտրոնում է արհեստական բանականության մասին օրենքը, որը հիմնված է ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցման վրա. որքան մեծ է արհեստական բանականության համակարգի պոտենցիալ ազդեցությունը մարդկանց վրա, այնքան ավելի խիստ են այն կարգավորող կանոնները: Օրենքը սահմանում է պահանջներ արհեստական բանականության մատակարարների և տեղակայողների համար՝ կանխելու այնպիսի վնասներ, ինչպիսիք են մանիպուլյացիան, խտրականությունը, ներխուժող կենսաչափական պրոֆիլավորումը, խորը կեղծիքները և սոցիալական գնահատականները՝ արհեստական բանականության համակարգերի նկատմամբ վստահությունն ապահովելու նպատակով:
Կիրառումը անհամապատասխան է և անբավարար։ Մինչ որոշ անդամ պետություններ, ինչպիսիք են Իտալիան, Իսպանիան, Դանիան և Իռլանդիան, զգալի առաջընթաց են գրանցում արհեստական բանականության մասին օրենքի կիրառման գործում, մյուսները դեռևս չունեն լիովին գործունակ իրավապահ մարմիններ, ինչը վտանգի տակ է դնում արհեստական բանականության մասին օրենքի անմիջական ազդեցությունը և բաց է թողնում Բրյուսելի մտադրությունները։
Քննադատները պնդում են, որ ԵՄ խիստ կանոնները և բյուրոկրատական բարդությունը դանդաղեցրել են նորարարությունը։ Միջազգային ընկերությունները նաև խնդրել են Հանձնաժողովին մեղմացնել շրջանակի որոշ կողմեր։ Քանի որ արհեստական բանականության մասին օրենքը ներմուծում է իրավական անորոշություն, դրա շրջանակը պետք է լինի «համաչափ և աջակցի նորարարությանը և զարգացմանը», զգուշացրել է տնտեսագետ Մարիո Դրագին։
Ստարտափների համար հետևանքները շոշափելի են։ Եվրոպական արհեստական բանականության ընկերությունները բախվում են ձեռնարկությունների վաճառքի ցիկլերի, որոնք 30%-ով ավելի երկար են, քան ԱՄՆ-ում, գործարքների չափերի, որոնք 50%-ով ավելի փոքր են, և ավելի բարձր ընդլայնման ծախսերի, որոնք հիմնականում պայմանավորված են 27 ազգային շուկաներում կարգավորիչ մասնատմամբ։ ԱՄՆ-ի կամ Չինաստանից տարբերվող ԵՄ-ում արհեստական բանականության տեղակայման համար չկա միասնական, միասնական շուկա։
Մասնատումը նաև ազդում է տվյալների վրա։ Գաղտնիության պահպանման, ոլորտային կանոնների և հանրային հատվածի տվյալների փոխանակման պրակտիկայի տարբերությունները դժվարացնում են մայրցամաքային տվյալների հավաքածուների ստեղծումը: Որոշ անդամ պետությունների մշակողները նշում են, որ GDPR-ի և հեղինակային իրավունքի մասին օրենքի տարբեր մեկնաբանությունները սահմանափակում են, թե որ տվյալների հավաքածուները կարող են օգտագործել: Արդյունքում, ընկերությունները հաճախ հիմնվում են ԵՄ-ից դուրս տվյալների կամ այլուր պատրաստված օտարերկրյա արհեստական ինտելեկտի մոդելների վրա։
Այս միտումը անհերքելի է: Շվեդական արհեստական ինտելեկտի ընկերությունները, ինչպիսին է Sana Labs-ը, ձեռք են բերվում ամերիկյան ընկերությունների կողմից: Ստոկհոլմը մեկ շնչի հաշվով արտադրում է բազմաթիվ միաեղջյուրներ, բայց հիմնադիրները մշտապես դիմում են ամերիկացի ներդրողներին՝ մասշտաբավորման համար։
«Այժմ դժվար է մասշտաբավորել ամբողջ Եվրոպան: Մենք ունենք շատ տարբեր շուկաներ, որտեղ չկա ստարտափների կամ մասշտաբավորման միասնական շուկա: Եթե սկսեք այստեղից, սովորաբար ավելի դժվար ժամանակներ կունենաք, քան Չինաստանի կամ Միացյալ Նահանգների նման մեկ հսկա շուկայում», – ասում է Պարսոնսը։
Կախվածություն ԱՄՆ-ից և Չինաստանից
Առայժմ Եվրոպան մեծապես կախված է արտաքին խաղացողներից արհեստական ինտելեկտի հիմնական բաղադրիչների համար: Աշխարհի առաջատար խոշոր լեզվական մոդելները ամերիկյան կամ չինական են: Եվրոպական ընկերությունները հիմնվում են այն հարթակների վրա, որոնք նրանք չեն վերահսկում։
ԱՄՆ հիպերսկալյատորները գերիշխում են ամպային և հաշվարկային տեխնոլոգիաների ոլորտում Եվրոպայում։ Amazon Web Services-ը (32%), Microsoft Azure-ը (23%) և Google Cloud-ը (10%) միասին զբաղեցնում են եվրոպական ամպային շուկայի 65%-ը: Ընդհանուր առմամբ, ԱՄՆ մատակարարները վերահսկում են մոտ 72%-ը, մինչդեռ ԵՄ-ում գործող ընկերությունները կազմում են 20%-ից պակաս: ԱՄՆ-ն ունի Եվրոպայից 17 անգամ ավելի մեծ արհեստական ինտելեկտի գերհաշվարկային հզորություն և վերահսկում է համաշխարհային բարձրակարգ արհեստական ինտելեկտի հաշվարկային համակարգի 74%-ը:
Առաջադեմ արհեստական ինտելեկտի չիպերի մեծ մասը նախագծվում և արտադրվում է Եվրոպայից դուրս, հիմնականում ԱՄՆ-ում և Արևելյան Ասիայում: Չինաստանը առաջատարն է արհեստական ինտելեկտի արտոնագրերի ոլորտում և արագորեն առաջ է շարժվում գեներատիվ արհեստական ինտելեկտի ոլորտում՝ ձևավորելով համաշխարհային չափանիշներ և մրցակցություն:
Մրցավազքը դեռևս բաց է, բայց նեղանում է
Քննադատություններին բախվելով՝ Եվրոպական հանձնաժողովը սկսել է ազդարարել տեղաշարժի մասին: Անցյալ տարվա նոյեմբերին այն մեկնարկեց թվային նորարարությունը կարգավորող կանոնների վերանայումը՝ թվային կանոնագրքի ամբողջական վերանայումը: Նպատակն է պարզեցնել արհեստական բանականության մասին օրենքի որոշ մասեր և դրանց հետ կապված օրենսդրություն՝ մրցունակությունը խթանելու և արհեստական բանականության զարգացումը արագացնելու համար:
Մինչ Եվրոպական խորհրդարանը և Խորհուրդը շարունակում են քննարկումները, Հանձնաժողովն արդեն առաջարկել է ավելի պարզեցում: Դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք սա կհանգեցնի ավելի արագ մասշտաբավորման և ավելի շատ ներդրումների: Մրցավազքը դեռ չի ավարտվել, բայց ԵՄ-ի համար հնարավորությունը՝ հասնելու հետ հասնելու, արագ փակվում է:
