Եվրամիության խորհրդի նախագահությունն անցնում է Կիպրոսին

Կիպրոսը կգլխավորի Եվրամիության խորհուրդը «միության համար նշանակալի և վճռորոշ պահի», ուստի հանրապետության կառավարությունը ձգտում է հնարավորինս շուտ հասնել իր աշխատանքի տեսանելի արդյունքների։

Այս մասին հայտարարել է Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդիսը։

Նա ընդգծել է. «Այս վեց ամիսների ընթացքում մեզ համար ամենակարևորը արդյունքներ տեսնելն է։ Ավարտելով նախապատրաստական աշխատանքները՝ մենք այժմ կենտրոնացած ենք արդյունքների և մեր նպատակների վրա՝ եվրոպական ինքնավարության հասնելը և ԵՄ-ի բաց լինելն աշխարհի համար։ Մենք լիովին պատրաստ ենք համագործակցել մեր մյուս գործընկերների՝ մնացած 26 անդամ պետությունների, Հանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդարանի հետ՝ կրկնում եմ, արդյունքների հասնելու համար»։

Քրիստոդուլիդիսը հերթական անգամ խոստացել է շարունակել աջակցել Ուկրաինային, որը դիմակայում է ռուսաստանյան ռազմական ներխուժմանը։

Նա նաև ասել է. «Կիպրոսը կատարելու է իր ինստիտուցիոնալ դերը (և հանրապետությունը շատ լավ գիտի՝ ինչպես դա անել) և Թուրքիային վերաբերվելու է որպես թեկնածու երկրի, ինչպիսին նա կա։ Ես ակնկալում եմ, որ Թուրքիան նույն կերպ կվարվի ԵՄ ինստիտուցիոնալ նախագահության նկատմամբ»։

