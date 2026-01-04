ԵՄ-ն ու ԱՄՆ Դեմոկրատները զայրացած են Վենեսուելայի վերաբերյալ Դոնալդ Թրամփի ծրագրերից

ԵՄ-ն կոչ է անում հարգել միջազգային իրավունքը Մադուրոյի ԱՄՆ-ի կողմից ձերբակալվելուց հետո: «Մենք կոչ ենք անում զսպվածության», – ասել է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը Մադուրոյին Վենեսուելայից դուրս բերելու ԱՄՆ-ի գործողությունից հետո:
Եվրամիությունը կոչ արեց պահպանել միջազգային իրավունքը, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շաբաթ օրը վաղ առավոտյան հայտարարեց Վենեսուելայի առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալման մասին։
ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Փեմ Բոնդին ասել է, որ Մադուրոն և նրա կինը «շուտով կբախվեն ամերիկյան արդարադատության ողջ զայրույթին», այն բանից հետո, երբ նրանք Վենեսուելայից դուրս բերվեցին ԱՄՆ-ի հարձակումից հետո, որը Թրամփը անվանեց «լայնածավալ հարված»։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը ասել է, որ ԵՄ-ն «ուշադիր հետևում է Վենեսուելայում տիրող իրավիճակին» Մադուրոյի և առաջին տիկին Սիլիա Ֆլորեսի ձերբակալությունից հետո։
«ԵՄ-ն բազմիցս հայտարարել է, որ պարոն Մադուրոն զուրկ է լեգիտիմությունից և պաշտպանել է խաղաղ անցումը», – շաբաթ օրը X-ում գրառման մեջ ասել է Կալասը։
«Բոլոր հանգամանքներում պետք է հարգվեն միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքները։ Մենք կոչ ենք անում զսպվածության», – ասել է նա։
Կալլասը նշել է, որ խոսել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Կարակասում ԵՄ դեսպանի հետ։
Ռուբիոն մի քանի ամերիկացի օրենսդիրների հայտնել է, որ Մադուրոն և նրա կինը «ձերբակալվել են ԱՄՆ աշխատակիցների կողմից՝ Միացյալ Նահանգներում քրեական մեղադրանքներով դատվելու համար»։ X-ում գրառման մեջ Բոնդին ասել է, որ «երկու ենթադրյալ միջազգային թմրավաճառներ» կկանգնեն արդարադատության առջև՝ Նյու Յորքի Հարավային շրջանում մեղադրանքի հիման վրա։
Երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խնդրել է արձագանքել Վենեսուելայի գործողությանը, նա չարաճճիորեն ծիծաղել է։ «Եթե դուք կարող եք դա անել բռնապետերի հետ, ԱՄՆ-ն գիտի, թե ով կարող է լինել հաջորդը», – շաբաթ երեկոյան Կիևում լրագրողներին ասել է Զելենսկին։
Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան ողջունել է Մադուրոյի հեռացումը։
«Վենեսուելայի ժողովուրդը արժանի է ազատ ապրել տարիների ճնշումներից հետո։ Ինչպես Եվրախորհրդարանը մշտապես հաստատել է, մենք Նիկոլաս Մադուրոյին չենք համարում Վենեսուելայի օրինական, ընտրված առաջնորդ», – X-ում ասել է Մետսոլան։
«Առաջիկա ժամերն ու օրերը կարևոր կլինեն», – ասել է Մետսոլան։
Եվրոպական խորհրդարանը «մշտապես կոչ է արել միջազգային իրավունքի լիակատար հարգմանը, ժողովրդավարության աջակցությանը և Վենեսուելայի ժողովրդի օրինական կամքի ճանաչմանը», – ասել է Մետսոլան։
Իտալիայի և Իսպանիայի վարչապետները այն եվրոպացի առաջնորդների թվում էին, ովքեր ասացին, որ ուշադիր հետևում են Վենեսուելայում տեղի ունեցող զարգացումներին։
«Մենք կոչ ենք անում բոլորին թուլացնել իրավիճակը և պատասխանատու գործել։ Միջազգային իրավունքը և ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքները պետք է հարգվեն», – X-ում գրառման մեջ ասել է Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը։
Գործողությունը արագորեն համախմբեց օրենսդիրներին այն ուղերձի շուրջ, որ նախագահը անօրինական կերպով շրջանցել է Կոնգրեսը և չունի հետևանքների համար որևէ ծրագիր։
Դեմոկրատները զայրացած են նախագահ Դոնալդ Թրամփի Վենեսուելայի վերաբերյալ ծրագրերի պատճառով։
Նախագահի վերջին ուժի ցուցադրությունը համաշխարհային ասպարեզում, որի ընթացքում, ըստ Թրամփի, ԱՄՆ զինվորականները գերի են վերցրել Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին և նրա կնոջը, արագորեն համախմբեց ինչպես կուսակցական առաջնորդներին, այնպես էլ շարքային օրենսդիրներին մեկ ուղերձի շուրջ. Սպիտակ տունը անօրինական կերպով շրջանցել է Կոնգրեսը և, կարծես, ցավալիորեն թերպատրաստված է անակնկալ ռազմական գործողության հետևանքների համար։
Կոնգրեսի դեմոկրատական առաջատար առաջնորդները հայտարարություններ հրապարակեցին՝ քննադատելով Թրամփին, այն բանից հետո, երբ նա շաբաթ օրը Մար-ա-Լագոյում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտնեց, որ վարչակազմը պլանավորում է կառավարել Վենեսուելան անորոշ ժամանակով։
«Վարչակազմը երեք անգամ ինձ վստահեցրել է, որ չի ձգտում ռեժիմի փոփոխության կամ ռազմական գործողություններ չի ձեռնարկում Վենեսուելայում», – ասել է Սենատի փոքրամասնության առաջնորդ Չակ Շումերը։ «Ակնհայտ է, որ նրանք անկեղծ չեն ամերիկացիների հետ։ Այն միտքը, որ Թրամփը պլանավորում է այժմ կառավարել Վենեսուելան, պետք է վախ ներշնչի բոլոր ամերիկացիների սրտերում։ Ամերիկացի ժողովուրդը սա տեսել է նախկինում և վճարել է ավերիչ գինը»։
Ներկայացուցիչների պալատի փոքրամասնության առաջնորդ Հակիմ Ջեֆրիսն ավելի բացահայտ էր՝ զուգահեռներ անցկացնելով ԱՄՆ-ի վերջին ռեժիմի փոփոխության ջանքերի հետ, որոնք թանկ էին ինչպես հարկատուների դոլարների, այնպես էլ ամերիկացիների կյանքի համար։
«Տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության խթանումը պահանջում է ոչ միայն ռազմական ուժ, ինչպես մենք ցավալիորեն հայտնաբերեցինք Իրաքում և Աֆղանստանում», – ասաց նա։
Թրամփը հայտարարեց հարվածի մասին Truth Social Saturday-ի վաղ առավոտյան գրառման մեջ՝ առաջացնելով գովասանքի ալիք իր կուսակցության գաղափարախոսականորեն կապված անդամների կողմից։ Սակայն, չնայած դեմոկրատները մեծ մասամբ զգույշ էին Մադուրոյին չպաշտպանելու հարցում, նրանք արագ քննադատության արժանացան այն բանի համար, թե ինչպես է Թրամփը գաղտնի կազմակերպել հարվածը։
Ությակի խումբը, որը ներառում է Կոնգրեսի բարձրաստիճան ղեկավարներ և Ներկայացուցիչների պալատի և Սենատի հետախուզական հանձնաժողովների բարձրաստիճան անդամներ, տեղեկացվել է գործողության մասին միայն դրա մեկնարկից հետո, ըստ անմիջականորեն տեղյակ անձի, որը գաղտնիության իրավունք է ստացել մասնավոր շփումները քննարկելու համար։
Մինչդեռ մի քանի հանրապետական օրենսդիրներ շաբաթ օրը հայտարարել են, որ իրենք անձամբ տեղեկացվել են պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի կողմից, քչերը, եթե ոչ բոլորը, կարծես թե ստացել են այդ հարգանքը։
Շումերը շաբաթ օրը կեսօրին լրագրողներին ասել է, որ ինքը դեռևս չի տեղեկացվել վարչակազմի կողմից։ Առանձին համատեղ հայտարարության մեջ Շումերը և Ջեֆրիսը խնդրել են շաբաթ օրը անցկացնել «Ությակի խմբակի» ճեպազրույց, ինչպես նաև հաջորդ շաբաթվա սկզբին՝ օրենսդիրների ավելի լայն խմբի համար։
Թրամփը իր մամուլի ասուլիսում պաշտպանել է վարչակազմի լռակյաց խոսքերը՝ լրագրողներին ասելով, որ «Կոնգրեսը հակված է արտահոսքի»։
«Սա լավ չէր լինի», – հավելեց նա։ «Եթե նրանք արտահոսեին… կարծում եմ, որ սա շատ տարբեր արդյունք կլիներ»։
Սակայն Շումերը դա անվանել է «գաղտնիության պատրվակ», որը «անընդունելի» և «վտանգավոր» է։ Շումերը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ արդեն ռազմավարություն է մշակում բարձրագույն կոմիտեի դեմոկրատների հետ այն մասին, թե ինչ քայլեր կարող են ձեռնարկել «վարչակազմին պատասխանատվության ենթարկելու» համար։ Ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատները նախատեսում են կիրակի օրը անցկացնել արտակարգ խմբակցության նիստ, ըստ անդամներին ուղարկված հրավերի։
«Հանրապետական որոշ նախագահներ, գոնե հեռախոսով անձնական զրույցի ժամանակ… բազմաթիվ անհանգստացնող մեկնաբանություններ են արել Թրամփի գործողությունների և դրա իրականացման եղանակի վերաբերյալ, և այդ քննարկումները կշարունակվեն», – ասել է Շումերը՝ փոխանցելով իր հետ խոսած դեմոկրատների և Հանրապետական կուսակցության նախագահների միջև անձնական զրույցները։
Դեռևս նախքան դեմոկրատ կոնգրեսի առաջատար առաջնորդների ելույթը, շարքային օրենսդիրները զայրույթով դատապարտեցին Թրամփի որոշումը՝ ռազմական ուժով տապալել օտարերկրյա առաջնորդին՝ առանց օրենսդիրներից նախապես թույլտվություն հարցնելու։
«Կոնգրեսը չի թույլատրել այս պատերազմը», – X-ում գրել է ներկայացուցիչ Սեթ Մուլթոնը (դեմոկրատ, Մասաչուսեթս): «Վենեսուելան անմիջական սպառնալիք չէր ներկայացնում Միացյալ Նահանգների համար: Սա անխոհեմ, ընտրովի ռեժիմի փոփոխություն է, որը վտանգում է ամերիկացիների կյանքը (Իրաք 2.0)՝ առանց հաջորդ օրվա համար որևէ ծրագրի: Պատերազմները ավելի թանկ են, քան գավաթները»:
Կոնգրեսը չի թույլատրել ռազմական գործողություններ Վենեսուելայի դեմ, և օրենսդիրները ամիսներ շարունակ բաժանվել են Թրամփի վարչակազմի կողմից Լատինական Ամերիկայի ջրերում թմրանյութերի մաքսանենգության կասկածելի նավերի դեմ հարվածների օրինականության և Մադուրոյին պաշտոնանկ անելու հնարավոր քայլի վերաբերյալ: Հանրապետականները հետ են մղել դեմոկրատների կողմից ղեկավարվող մի քանի ջանքեր՝ պահանջելու, որ Թրամփը Վենեսուելային հարձակվելուց առաջ ստանա Կոնգրեսի հաստատումը:
Սենատոր Թիմ Քեյնը (դեմոկրատ, Վիրջինիա), որը Սենատի զինված ուժերի հանձնաժողովի անդամ է, շաբաթ օրը հայտարարեց, որ կրկին կստիպի պալատին քվեարկել իր օգտին:
Սենատոր Թիմ Քեյնը (դեմոկրատ, Վիրջինիա), որը Սենատի զինված ուժերի հանձնաժողովի անդամ է, շաբաթ օրը հայտարարեց, որ հաջորդ շաբաթ կրկին կստիպի պալատին քվեարկել Թրամփի ռազմական լիազորությունները սահմանափակելու իր ջանքերի վերաբերյալ։
«Ժամանակն է, որ Կոնգրեսը վեր կենա բազմոցից և անի այն, ինչ մեզ պարտադրում է Սահմանադրությունը», – շաբաթ օրը լրագրողների հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ասաց Քեյնը։ «Մենք տեսել ենք Կոնգրեսի անդամների, որոնք, անկեղծ ասած, չունեն համարձակություն, չունեն ողնաշար, չունեն քաջություն այդ բանավեճը վարելու համար, և նրանք պատրաստ են եղել թույլ տալ, որ ավելի ու ավելի անկում ապրող և անկայուն նախագահը կայացնի այդ որոշումները առանց իրենց»։
Պատերազմական լիազորությունների վերաբերյալ քվեարկությունից բացի, Քեյնը բարձրացրեց այն հնարավորությունը, որ կառավարության ֆինանսավորման առաջիկա վերջնաժամկետը կարող է լրացուցիչ լծակներ առաջարկել: Դեմոկրատները, նրա խոսքով, «կպնդեն քվեարկության վրա»՝ Վենեսուելայի վերաբերյալ ռազմական գործողությունների վրա ծախսերը արգելելու համար՝ առանց Կոնգրեսի հաստատման:
Այնուամենայնիվ, Շումերը կարմիր գիծ չի քաշել ծախսերի վերաբերյալ պայքարի վրա՝ ասելով, որ անմիջական ուշադրության կենտրոնում են ճեպազրույցներ և պատերազմական լիազորությունների քվեարկություն. «Եկեք նախ պարզենք բոլոր փաստերը», – ասաց նա:
Գործողության մշուշոտ իրավական հիմնավորումը քննադատելուց բացի, մի քանի դեմոկրատներ ասել են, որ այս քայլը շրջադարձային քայլ է վարչակազմի պաշտոնյաների համար, ովքեր, նրանց խոսքով, պնդում էին, որ ռեժիմի փոփոխությունը վարչակազմի ագրեսիվ ռազմական արշավի վերջնական նպատակը չէր Լատինական Ամերիկայում:
«Քարտուղարներ Ռուբիոն և [Փիթ] Հեգսեթը մի քանի շաբաթ առաջ նայեցին բոլոր սենատորների աչքերի մեջ և ասացին, որ սա ռեժիմի փոփոխության մասին չէ։ Ես այն ժամանակ չէի վստահում նրանց, և հիմա մենք տեսնում ենք, որ նրանք բացահայտորեն ստեցին Կոնգրեսին», – X-ում ասել է սենատոր Էնդի Քիմը (դեմոկրատ, Նյու Ջերսի): «Թրամփը մերժեց զինված հակամարտության մեր սահմանադրությամբ պահանջվող հաստատման գործընթացը, քանի որ վարչակազմը գիտի, որ ամերիկացի ժողովուրդը ճնշող մեծամասնությամբ մերժում է մեր երկիրը մեկ այլ պատերազմի մեջ ներքաշելու ռիսկերը»։
Միևնույն ժամանակ, սենատոր Ռուբեն Գալեգոն (դեմոկրատ, Արիզոնա), մարտական վետերան, որը 2005 թվականին ծառայել է Իրաքում որպես հետևակային, շաբաթ օրը X-ում գրել է, որ «ամերիկացի ժողովուրդը դա չի խնդրել»։
Եվ նա բարձրաձայն մտածում էր, թե ինչ է սպասվում հարավամերիկյան երկրին՝ X-ում հարցնելով. «Այսպիսով, ո՞վ է այժմ պատասխանատու Վենեսուելայի համար»։
Դեկտեմբերին Quinnipiac-ի հարցումը ցույց է տվել, որ ամերիկացիները ճնշող մեծամասնությամբ դեմ են Վենեսուելայի դեմ ռազմական գործողություններին, հարցվածների միայն 25 տոկոսն է ասել, որ կողմ է երկրի ներսում միջամտությանը։ Նույնիսկ Սպիտակ տան՝ ենթադրյալ թմրանյութերի առևտրով զբաղվող նավակներին թիրախավորելու ռազմավարությունը լայնորեն ժողովրդականություն չի վայելում։
«Ես մասնակցել եմ Իրաքյան պատերազմի ամենադժվարին մարտերից մի քանիսին», – գրել է Գալեգոն: «Տեսա, թե ինչպես են մահանում եղբայրներս, ինչպես են քաղաքացիական անձինք հայտնվում խաչաձև կրակի տակ՝ անարդարացի պատերազմի համար: Անկախ արդյունքից՝ մենք սխալվում ենք Վենեսուելայում այս պատերազմը սկսելու համար»:
Պատգամավոր Դեբի Վասերման Շուլցը (դեմոկրատ, Ֆլորիդա), որը Վենեսուելայի դեմոկրատական կոնգրեսի համանախագահ է և ներկայացնում է Հարավային Ֆլորիդայում վենեսուելացի ներգաղթյալների զգալի թվին, համաձայնություն է հայտնել Մադուրոյին պաշտոնանկ անելու քայլի հետ: Նա նրա ձերբակալությունը անվանել է «ողջունելի լուր» Վենեսուելայի համար, բայց պնդել է, որ Թրամփը պետք է ներգրավեր Կոնգրեսին նախքան հարձակումը կատարելը:
«Այս գործողությունից առաջ Կոնգրեսի ներգրավվածության բացակայությունը վտանգում է Վենեսուելայի անօրինական ռեժիմի շարունակությունը», – հայտարարության մեջ ասել է Վասերման Շուլցը:
Մյուս դեմոկրատները ավելի ուժեղ դեմ են արտահայտվել վարչակազմի ռազմական քայլերին:
«Միլիոնավոր ամերիկացիներ քվեարկել են վերջին նախագահական ընտրություններում՝ վերջ դնելու անլուրջ հակամարտություններին և ավելորդ արտաքին պատերազմներին», – հայտարարության մեջ ասել է Զինված ուժերի կոմիտեի անդամ, ներկայացուցիչ Գեյբ Վասկեսը (դեմոկրատ, Նոր Մեքսիկա): «Վենեսուելայի դեմ ռազմական գործողությունների այս սրացումը և Կոնգրեսի թույլտվության բացակայության դեպքում օտարերկրյա առաջնորդի գերեվարումը հակասում են այն ամերիկացիների կամքին, ովքեր նախագահին իշխանության են բերել»։
Սենատոր Մարկ Քելլին (դեմոկրատ, Արիզոնա), որը նոյեմբերին Թրամփի կողմից մեղադրվեց խռովության մեջ՝ ամերիկյան զորքերին անօրինական հրամանները անտեսելու կոչ անելուց հետո, կոչ արեց Կոնգրեսին վերականգնել իր ռազմական լիազորությունները այս շաբաթվա քվեարկության ժամանակ։
«Ես ուզում եմ, որ Վենեսուելայի ժողովուրդը ազատ լինի ընտրելու իր ապագան, բայց եթե մենք ինչ-որ բան սովորեցինք Իրաքի պատերազմից, դա այն է, որ ռումբեր նետելը կամ առաջնորդի տապալումը չի երաշխավորում ժողովրդավարություն, կայունություն կամ ամերիկացիներին ավելի անվտանգ չի դարձնում», – գրել է նա հայտարարության մեջ։ «Ավելի հաճախ դա հանգեցնում է քաոսի կամ ներքաշում է ԱՄՆ-ն պատերազմի և երկարատև օկուպացիայի մեջ։ Ես չեմ վստահում, որ այս վարչակազմն ունի ծրագիր, ժամանակացույց կամ գին այն բանի համար, թե ինչ է լինելու հաջորդը»։
Սակայն Հարավային Կարոլինայից կռվարար հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմը X-ի վերաբերյալ պատասխան առաջարկեց գործողության քննադատներին, որոնք «կենտրոնանում են աբսուրդ «իրավական» տեսությունների վրա» և «գործնականում լքված են ազատության գործի համար»։
«Անհամեմատ թույլ և ճնշող լիբերալ դեմոկրատներին, ովքեր, կարծես, համաձայն են մեր բակում թմրամիջոցների հավերժական խալիֆայության հետ, որի կենտրոնական մասը Վենեսուելան է», – գրել է նա, – «Գերազանցե՛ք իրավիճակը»։
