Ի՞նչ է նախատեսվում Եվրոպայի թվային քաղաքականության օրակարգում 2026 թվականին

2026 թվականը ԵՄ թվային «կազմակերպման» տարի է. կանոնների պարզեցման, առաջնահերթություններ սահմանելու և տրանսատլանտյան հետևանքների նախապատրաստման ժամանակ, քանի որ խոշոր օրենսդրական նախաձեռնությունները մոտենում են 2027 թվականին։
«2025 թվականը դժվար տարի էր մեզ բոլորիս համար, բայց մի անհանգստացեք… 2026 թվականն ավելի դժվար կլինի», – կատակեց Իտալիայի վարչապետը իր թիմի հետ 2025 թվականի վերջին։
Ոչ ոք չի սպասում, որ 2026 թվականն ավելի հեշտ կլինի, քան նախորդ տարին։ Եվրոպացիները, կարծես, սովոր են (և որոշ չափով՝ անզգայուն) շարունակվող աշխարհաքաղաքական անկայունություններին, դաշինքների քայքայմանը և ներքին պայքարին։
2026 թվականը նաև կարևոր նախապատրաստական տարի է լինելու ԵՄ թվային քաղաքականության համար, որտեղ բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնություններ կավարտվեն կամ տարեվերջին, կամ 2027 թվականին: Հաջողություն Լիտվայի նախագահությանը 2027 թվականի առաջին կիսամյակում և Հունաստանի նախագահությանը 2027 թվականի երկրորդ կիսամյակում։
Հիմնական ճնշման կետերը մնում են նույնը՝ գտնել հավասարակշռություն շատ տարբեր քաղաքական գաղափարների միջև, որպեսզի եվրոպական բիզնեսները հնարավորություն ունենան մնալ մրցունակ, կենտրոնանալով ամենակարևորի վրա, այլ ոչ թե պարզապես հաճելիի վրա, և կառավարել տրանսատլանտյան լարվածությունը, քանի որ ԱՄՆ վարչակազմը ուշադիր հետևում է տեխնոլոգիաներին, և ԵՄ նոր նախաձեռնությունները կարող են անկանխատեսելի, փոխադարձ հետևանքներ առաջացնել եվրոպական տնտեսության այլ մասերի համար։
#1 Պարզեցում. Թվային համալիր
Մինչև 2026 թվականի կեսերը, կանխատեսվում է, որ Եվրոպական խորհրդարանը և Խորհուրդը ընդհանուր դիրքորոշում կընդունեն թվային համալիրի վերաբերյալ՝ եվրոպական (թվային) մրցունակության խթանմանն ուղղված հիմնական նախաձեռնության: Լավատեսորեն, համալիրը կիրականացվի մինչև 2027 թվականի կեսերը: Իրատեսորեն, ծրագրերը միշտ փոխվում են։
Ինչպես արդեն գրել ենք, քանի որ որոշ եվրոպացիներ կարծում են, որ «Օմնիբուսը» բավականաչափ հավակնոտ չէ, իսկ մյուսները որևէ պատճառ են փնտրում այն դադարեցնելու համար, քննարկումները հեշտ չեն լինի։ Եվրոպական հիմնադիրների ավելի հստակ և բարձրաձայն ուղերձները կօգնեն հավասարակշռել զրույցը, բայց մենք նրանց չենք մեղադրում. դժվար է հետևել բոլոր խորհրդակցություններին և նախաձեռնություններին։
#2 «Թվային ցանցերի մասին» օրենք
Հունվարի 20-ին մենք սպասում ենք, որ Հանձնաժողովը կներկայացնի երկար սպասված «Թվային ցանցերի մասին» օրենքի (ԴՑՕ) նախնական տարբերակը։ Սկզբում ԴՑՕ-ն նախատեսված էր մշակել մինչև 2025 թվականի չորրորդ եռամսյակի վերջը, բայց Կարգավորող վերահսկողության խորհրդից բացասական կարծիք ստանալուց հետո Հանձնաժողովը ստիպված էր փոփոխություններ կատարել։ Այժմ, երբ խնդիրները (կարծես թե) լուծվել են, մենք սպասում ենք տեքստին։
ԴՑՕ-ի հիմքում ընկած սկզբնական գաղափարները նույնպես հանդիպել են դիմադրության։ ԵՄ անդամ պետությունները բացարձակապես պատրաստ չեն հրաժարվել իրենց ազգային լիազորություններից (վերջին դիմադրության մասին մենք գրել ենք այստեղ)։ Որոշ սպառողներ և քաղաքացիական հասարակության խմբեր բացահայտորեն դեմ են ցանցային վճարների ներդրմանը, նույնիսկ եթե դրանք շրջանակված են ավելի բարդ IP փոխկապակցման վեճերի լուծման մեխանիզմի շրջանակներում (2025 թվականի հուլիսի բաց նամակը կարող եք գտնել այստեղ): Վերջապես, բայց ոչ պակաս կարևորը, ԵՄ-ն խոստացել է ԱՄՆ-ին չներդնել ցանցային վճարներ (և, շատ անորոշ կերպով, համատեղ աշխատել «ոչ սակագնային խոչընդոտները» վերացնելու համար) ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի շրջանակներում (մանրամասները կարող եք գտնել այստեղ): Արդյո՞ք համաձայնագիրը դեռևս արդիական է, շատ բաց և շատ հռետորական հարց է։
#3 Անհատականացված գովազդներ, սոցիալական մեդիա UX. Թվային արդարության մասին օրենք
Թվային դարաշրջանին համապատասխան թարմացված սպառողական օրակարգ՝ Թվային արդարության մասին օրենքը (DFA), նախատեսվում է ներկայացնել 2026 թվականի չորրորդ եռամսյակում: DFA-ի ճարտարապետներն ու կողմնակիցները խոսում են անհատականացված/նպատակային գովազդի համար անձնական տվյալների օգտագործումը դադարեցնելու (սահմանափակելու), սոցիալական մեդիա UX-ի վրա սահմանափակումներ մտցնելու և այլնի մասին։
Քննադատները նշել են, որ այս գաղափարները համընկնում են արդեն իսկ գործող կանոնակարգերի հետ, և երբ փոքր և միջին ձեռնարկությունները (ինչպես նաև թվային մարքեթինգի մասնագետները) տեղյակ լինեն, թե ինչ է սպասվում իրենց բիզնեսներին սահմանափակ անհատականացված գովազդի առումով, մենք, հավանաբար, կտեսնենք, որ զրույցը կթեժանա։
#4 Զրույցի վերահսկողություն. երեխաների նկատմամբ առցանց սեռական բռնության դեմ պայքար
Դանիական նախագահությունը կարողացել է համոզել Խորհրդին՝ 2025 թվականի նոյեմբերին զրույցի վերահսկողության վերաբերյալ փոխզիջումային համաձայնագրի շուրջ համաձայնության գալու համար, որի շրջանակներում եռակողմ հանդիպումը կսկսվի Եվրոպական խորհրդարանի հետ։
Առաջարկը Պանդորայի արկղ է, քանի որ այն ոչ միայն դե ֆակտո ստիպում է տեխնոլոգիական ընկերություններին սկանավորել (դե յուրե կամավոր) հաղորդագրությունները՝ վնասակար բովանդակություն փնտրելու համար, այլև ներմուծում է պահանջներ, որոնք հանգեցնում են թվային նույնականացման և այլնի։
Եռակողմ հանդիպումները հեշտ չեն լինի, և հավանական է, որ ընդհանուր դիրքորոշման չեն հասնի մինչև գարուն, երբ ժամանակավոր կանոնները լրանան։ Սուրբ Ծննդից անմիջապես առաջ Եվրոպական հանձնաժողովը խնդրեց ժամանակավոր կանոնների երկարաձգում երկու տարով՝ մինչև 2028 թվականի ապրիլը։
#5 Նոր վճարային համակարգ. թվային եվրո
Վերջին երկու տարիների ընթացքում Եվրոպական կենտրոնական բանկը համագործակցել է ԵՄ անդամ պետությունների հետ՝ թվային եվրոյի ճարտարապետությունը ուրվագծելու համար։ Քանի որ աշխարհաքաղաքական առումով ամեն ինչ այդքան էլ լավ չէր թվում, անցյալ տարի եվրոպական առաջնորդները խնդրեցին արագացնել նախագիծը, և այժմ սպասվում է, որ թվային եվրոն աջակցող օրենսդրությունը կընդունվի 2026 թվականին։
Գործնականում թվային եվրոն կլինի եվրոպական վճարային համակարգ՝ արդեն իսկ գոյություն ունեցողների այլընտրանք։
Դրական կողմեր և հնարավորություններ՝ ավելի մեծ մրցակցություն ներդնելու փորձ, ԵՄ երկրների միջև վճարային համակարգերի մասնատման նվազեցում, վճարումների ոլորտում նորարարության խթանում, ավելի էժան գործարքներ (միջնորդական վճարները վերացնելու միջոցով) և ծաղկող եվրոպական ֆինտեխ միջավայր, որը, հավանաբար, պատրաստ կլինի համագործակցել ԵԿԲ-ի հետ։
Բացասական կողմեր՝ եվրոպացի քաղաքացին կկարողանա իր թվային եվրո դրամապանակում պահել միայն սահմանափակ քանակությամբ եվրո (սահմանաչափը դեռևս որոշված չէ, բայց այն, հավանաբար, փոքր կլինի՝ հավանաբար, եվրոպական գործող ընկերությունների հարգանք), դրանից բացի, նրանք դեռ պետք է կապվեն իրենց բանկային հաշիվների հետ։ Բացի այդ, և՛ եվրոպական բանկերը, և՛ ամերիկյան վճարային ընկերությունները, հավանաբար, շատ դեմ կլինեն դրան։
#6 Ավելի քիչ գումար բարձր ռիսկի մատակարարների համար. Կիբերանվտանգության մասին օրենք
Մի քանի օրվա ընթացքում՝ հունվարի 14-ին, Եվրոպական հանձնաժողովը, ինչպես սպասվում է, կհրապարակի Կիբերանվտանգության մասին օրենքի վերանայված նախագիծը (մենք գրել ենք այս հարցի վերաբերյալ Եվրոպական խորհրդարանում վերջին քննարկման մասին այստեղ)։
Այլ բաների շարքում, Հանձնաժողովը նախկինում քննարկել է Կիբերանվտանգության մասին օրենքի օգտագործումը՝ 5G կիբերանվտանգության գործիքակազմը ամրապնդելու և դրա միջոցառումները պարտադիր դարձնելու համար։
Բացի այդ, քննարկվում են նաև բարձր ռիսկի մատակարարների հայեցակարգի ընդլայնումը և պարտադիր միջոցառումների տարածումը հեռահաղորդակցությունից դուրս՝ այլ ռազմավարական ոլորտների վրա։
