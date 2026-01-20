ՀՀ-ում ԵՄ դիտորդներն իրենց գործունեությունը ներկայացրել են Ստրասբուրգից ժամանած ուսանողներին. Լուսանկար

ԵՄ դիտորդներն իրենց առաքելության գործունեությունն են ներկայացրել Ստրասբուրգից ժամանած ուսանողներին։
«Ուրախ էինք ողջունել Ստրասբուրգի համալսարանի մագիստրանտներին և նրանց ներկայացնել ԵՎՄԱ-ի մանդատն ու գործունեությունը Հարավային Կովկաս ճանաչողական այցի շրջանակներում: Շնորհակալություն բովանդակալից հարցերի և մտքերի աշխույժ փոխանակման համար»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ:
Եվրոպան ցանկանում է «խուսափել Գրենլանդիայի շուրջ ցանկացած սրացումից» ԱՄՆ-ի հետ, ասում է Ֆրիդրիխ Մերցը
Հազարավոր մարդիկ մասնակցում են Դանիայում անցկացվող «Ձեռքերը հեռու Գրենլանդիայից» բողոքի ցույցերին
Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը մտահոգված են Իրանում տեղի ունեցող զարգացումներով․ Զեկույց