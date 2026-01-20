20/01/2026

ՀՀ-ում ԵՄ դիտորդներն իրենց գործունեությունը ներկայացրել են Ստրասբուրգից ժամանած ուսանողներին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 20/01/2026 1 min read

ԵՄ դիտորդներն իրենց առաքելության գործունեությունն են ներկայացրել Ստրասբուրգից ժամանած ուսանողներին։

«Ուրախ էինք ողջունել Ստրասբուրգի համալսարանի մագիստրանտներին և նրանց ներկայացնել ԵՎՄԱ-ի մանդատն ու գործունեությունը Հարավային Կովկաս ճանաչողական այցի շրջանակներում: Շնորհակալություն բովանդակալից հարցերի և մտքերի աշխույժ փոխանակման համար»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ:

