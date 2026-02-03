ԵՄ-ն պետք է դառնա «իսկական ֆեդերացիա»՝ ապաարդյունաբերականացումից և անկումից խուսափելու համար:
Մարիո Դրագին եղել է Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ և Իտալիայի վարչապետ։
Նախկին Իտալիայի վարչապետը նշել է, որ Եվրամիությունը վտանգում է միաժամանակ ենթարկվել, բաժանվել և ապաարդյունաբերականացում, եթե չմերձենա։
«Եվրոպան վտանգում է ենթարկվել, բաժանվել և ապաարդյունաբերականանալ», եթե չվերածվի «իսկական ֆեդերացիայի», երկուշաբթի օրը Բելգիայի Լյովենի Կու համալսարանում ունեցած ելույթում ասել է Իտալիայի նախկին վարչապետ և Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Մարիո Դրագին։
Դրագիի խոսքով՝ «ուժը պահանջում է, որ Եվրոպան անցնի կոնֆեդերացիայից դեպի ֆեդերացիա», քանի որ համաշխարհային կարգը «այժմ անգործունակ է»։
Համալսարանից պատվավոր աստիճան ստանալու կապակցությամբ արտասանած իր ելույթում Դրագին պատկերել է ձախողված համաշխարհային կարգը՝ դրա անկումը կապելով Չինաստանի՝ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը միանալու և արևմտյան երկրների՝ «առանձին բևեռ դառնալու հավակնություններ ունեցող» պետության հետ առևտուր անելու հետ։
Սա, նրա խոսքով, հիմք հանդիսացավ «այն քաղաքական հակազդեցության համար, որին մենք այժմ բախվում ենք» և, ի վերջո, ստեղծեց «աշխարհ՝ ավելի քիչ առևտրով և ավելի թույլ կանոններով», որը ցավոտ է, բայց ինքնին սպառնալիք չէ։
«Սպառնալիքն այն է, ինչը փոխարինում է դրան», – ասաց Դրագին՝ մատնանշելով Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող տեղաշարժը։ «ԱՄՆ-ն մաքսատուրքեր է սահմանում Եվրոպայի նկատմամբ՝ սպառնալով մեր տարածքային շահերին և առաջին անգամ հստակեցնելով, որ եվրոպական քաղաքական մասնատումը համարում է իր շահերին ծառայող»։
Մյուս կողմից, նրա խոսքով, Չինաստանը շարունակում է վերահսկել համաշխարհային մատակարարման շղթաների կարևորագույն հանգույցները և պատրաստ է շահագործել այդ լծակը՝ ողողելով շուկաները, զսպելով կարևորագույն մուտքերը և ստիպելով ուրիշներին կրել իր սեփական անհավասարակշռությունների արժեքը։
«Պրագմատիկ ֆեդերալիզմ»
Դրագին ասաց, որ բախվելով ԱՄՆ-ի ջանքերին՝ համատեղելու գործընկերությունը գերիշխանության հետ, և Չինաստանի կողմից իր աճի մոդելը պահպանելու ջանքերին՝ իր ծախսերը ուրիշներին արտահանելով, ԵՄ-ն պետք է զգալիորեն փոխի իր կառուցվածքը, զգուշացնելով, որ «փոքր երկրների խմբավորումը ավտոմատ կերպով չի ստեղծում հզոր դաշինք»։
Նա պնդում էր, որ այն ոլորտներում, որտեղ Եվրոպան «ֆեդերալացված» է՝ առևտուր, մրցակցություն, միասնական շուկա, դրամավարկային քաղաքականություն, այն «հարգվում է որպես ուժ և կարող է բանակցել որպես մեկ ամբողջություն»։
Որպես ապացույց՝ նա մատնանշեց Հնդկաստանի և Լատինական Ամերիկայի հետ վերջերս բանակցված «հաջող» առևտրային համաձայնագրերը։
«Այնտեղ, որտեղ մենք դա չենք արել՝ պաշտպանության, արդյունաբերական քաղաքականության, արտաքին գործերի հարցերում, մեզ վերաբերվում են որպես միջին չափի պետությունների ազատ հավաքույթի, որը պետք է բաժանվի և համապատասխանաբար վարվի», – ասաց Դրագին։
«Պետությունների խումբը, որը համակարգում է, մնում է պետությունների խումբ՝ յուրաքանչյուրն ունի վետոյի իրավունք, յուրաքանչյուրն ունի առանձին հաշվարկ, յուրաքանչյուրը խոցելի է մեկ առ մեկ խլվելու համար»։
Նա իր առաջարկը նկարագրեց որպես «պրագմատիկ ֆեդերալիզմ», որը «խզում է այսօրվա մեր առջև ծառացած փակուղին՝ առանց որևէ մեկին ենթարկելու»։
«Անդամ պետությունները համաձայնվում են միանալ։ Դուռը բաց է մնում մյուսների համար, բայց ոչ նրանց համար, ովքեր կխաթարեն ընդհանուր նպատակը։ Մենք պարտավոր չենք զոհաբերել մեր արժեքները՝ իշխանության հասնելու համար», – ասաց Դրագին՝ նշելով եվրոն որպես «ամենահաջող օրինակ», որտեղ որոշ ԵՄ երկրներ սկսում են, իսկ մյուսները միանում են ավելի ուշ փուլում։
«Բոլոր նրանցից, ովքեր այժմ հայտնվել են ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև, միայն եվրոպացիներն ունեն հնարավորություն դառնալու իրական տերություն։ Այսպիսով, մենք պետք է որոշենք. արդյո՞ք մենք մնում ենք պարզապես մեծ շուկա՝ ենթակա ուրիշների առաջնահերթություններին։ Կամ ձեռնարկում ենք անհրաժեշտ քայլերը՝ մեկ տերություն դառնալու համար»։
«Եվրոպան, որը չի կարող պաշտպանել իր շահերը, երկար չի պահպանի իր արժեքները»։
Բաց մի թողեք
Սոցիալիզմ, թե՞ պաշտպանություն «Կանաչ գործարքից», մենք բավարար բան չենք արել. Եվրախորհրդարան
Իտալիայում ընդդիմության առաջնորդները դատապարտել են բռնությունը, կառավարությունը պաշտպանվում է
ԱՄՆ ներկայացուցիչը «պետք է Աբու-Դաբիում նախապատրաստի փոխնախագահ Վենսի Հայաստան և Ադրբեջան այցը»