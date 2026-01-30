ԵՄ-ն հայտարարում է, որ «հավերժական քիմիական նյութերը» մինչև 2050 թվականը Եվրոպային կարժենա կես տրիլիոն եվրո

Ավելի հավակնոտ մաքրման նպատակները կհանգեցնեն գնի կտրուկ աճի։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպան ճիշտ ուղու վրա է մինչև դարի կեսը վճարելու առնվազն 440 միլիարդ եվրո՝ թունավոր PFAS քիմիական նյութերի աղտոտվածության և առողջության վրա ազդեցության դեմ պայքարելու համար, ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից հինգշաբթի օրը հրապարակված ուսումնասիրության։
Վերլուծությունը զգուշացնում է, որ ավելի հավակնոտ մաքրման նպատակների դեպքում արժեքը կարող է հասնել գրեթե 2 տրիլիոն եվրոյի՝ մոտավորապես կես տրիլիոն եվրոյի գնահատականը նկարագրելով որպես Եվրոպական տնտեսական տարածքում PFAS աղտոտվածության դեմ պայքարի բազային։
PFAS-ները կամ «հավերժական քիմիական նյութերը»՝ արդյունաբերական գործընթացների և սպառողական ապրանքների լայն տեսականիում օգտագործվող մարդածին քիմիական նյութերը, կապված են եղել մի շարք առողջական խնդիրների հետ, այդ թվում՝ քաղցկեղի և պտղաբերության խնդիրների։
ԵՄ-ն պատրաստվում է այս տարվա վերջին առաջարկել դրանց օգտագործման արգելք՝ բացառություններով «կարևորագույն ոլորտների» համար, ինչը, հավանաբար, կարժանանա արդյունաբերության և որոշ քաղաքական խմբերի դիմադրությանը։
Սակայն զեկույցում զգուշացվում է, որ նույնիսկ լիակատար արգելքը Եվրոպային կթողնի 330 միլիարդ եվրոյի ծախսերի առջև մինչև 2050 թվականը։
«PFAS-ների վերաբերյալ պարզաբանում ապահովելը՝ սպառողների համար օգտագործման արգելքով, գերակա խնդիր է ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ բիզնեսի համար», – ասել է ԵՄ շրջակա միջավայրի հարցերով պատասխանատու Ջեսիկա Ռոսվոլը։ «Ահա թե ինչու ինձ համար բացարձակ առաջնահերթություն է աշխատել այս ուղղությամբ և համագործակցել բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ։ Սպառողները մտահոգված են, և ճիշտ էլ։ Այս ուսումնասիրությունը ընդգծում է գործելու անհրաժեշտությունը»։
WSP, Ricardo և Trinomics խորհրդատվական ընկերությունների կողմից անցկացված ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Եվրոպայի գործողությունները նույնքան կարևոր են, որքան այն, թե արդյոք այն գործում է։ Մի սցենարում, երբ արտանետումները շարունակվում են, և իշխանությունները հիմնականում ապավինում են կեղտաջրերի մաքրմանը՝ խիստ բնապահպանական չափանիշներին համապատասխանելու համար, ընդհանուր հաշիվը մինչև 2050 թվականը կհասնի մոտ 1.7 տրիլիոն եվրոյի, հիմնականում պայմանավորված մաքրման ծախսերով։
Եթե ԵՄ-ն ընդմիշտ արգելի քիմիական նյութերը, առողջապահության ծախսերը կնվազեն 2024 թվականի տարեկան մոտ 39.5 միլիարդ եվրոյից մինչև մոտավորապես 0.5 միլիարդ եվրո մինչև 2040 թվականը՝ լրիվ փուլային դուրսբերման սցենարի դեպքում։
«Հանձնաժողովի ուսումնասիրությունը բացահայտում է PFAS աղտոտման ապշեցուցիչ ծախսերը։ Անգործության յուրաքանչյուր օրը մեծացնում է հաշիվը», – ասաց Նոեմի Ժեգուն, Եվրոպական շրջակա միջավայրի բյուրոյի քիմիական նյութերի քաղաքականության պատասխանատուն։ «ԵՄ-ն պետք է փակի ծորակը՝ սպառողական արտադրանքում առկա և արդյունաբերական գործընթացներում օգտագործվող PFAS-ների ԵՄ հավակնոտ սահմանափակման միջոցով»։
