17/01/2026

Ինչպե՞ս են իրականում որոշվում ԵՄ պաշտոնյաների աշխատավարձերը

infomitk@gmail.com 17/01/2026 1 min read

Սոցիալական ցանցերում վերջերս շրջանառվող պնդումները պնդում են, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը «ինքնուրույն բարձրացնում» է իր աշխատավարձը։

Արդյո՞ք Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը «ինքնուրույն բարձրացնում» է իր աշխատավարձը:

The Cube-ը ուսումնասիրել է պնդումները՝ պարզաբանելու համար, թե իրականում ինչպես են որոշվում ԵՄ պաշտոնյաների աշխատավարձերը։

Instagram-ում վերջերս տարածված տեսանյութում պնդվում է, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը «ինքնուրույն բարձրացնում» է իր աշխատավարձը ամսական 2400 եվրոյով։

Պնդումը կրկին հայտնվել է սոցիալական ցանցերում, այն բանից հետո, երբ այն տարածվել է ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչների, այդ թվում՝ նախկին եվրապատգամավոր Ֆլորիան Ֆիլիպոտի կողմից, որը մեջբերել է գերմանական Bild թերթի հրապարակած հոդվածը։

Հոդվածում նշվում է, որ «ԵՄ պաշտոնյաները ստացել են իրենց աշխատավարձի յոթերորդ բարձրացումը երեք տարվա ընթացքում»։

EUR-Lex-ի՝ Եվրոպական Միության իրավական տեքստերի և հանրային փաստաթղթերի պաշտոնական տվյալների բազայի կողմից հրապարակված հրապարակային տվյալների համաձայն՝ ճիշտ է, որ ԵՄ պաշտոնյաների աշխատավարձերը աճել են 2020-2025 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում։

Այնուամենայնիվ, այս բարձրացումները Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից կայացված անձնական որոշման արդյունք չեն։

Ինչպե՞ս են իրականում որոշվում ԵՄ պաշտոնյաների աշխատավարձերը

ԵՄ պետական ​​ծառայողների աշխատավարձերը, սկզբունքորեն, ճշգրտվում են տարին մեկ անգամ։

2013 թվականից գործող աշխատավարձի ճշգրտման մեխանիզմը հաստատվել է ԵՄ անդամ պետությունների և Եվրոպական խորհրդարանի կողմից։ Այն հիմնված է ԵՄ աշխատակազմի կանոնակարգում սահմանված բանաձևի վրա։

ԵՄ վիճակագրական գրասենյակի՝ Եվրոստատի կողմից իրականացվող հաշվարկը չի հանդիսանում գնաճի հետ կապված ավտոմատ աշխատավարձի բարձրացում։ Այն նաև պարզ ինդեքսավորում չէ։

Փոխարենը, այն արտացոլում է ազգային պետական ​​ծառայողների գնողունակության փոփոխությունները ԵՄ անդամ պետություններում։

Գործնականում սա նշանակում է, որ Բրյուսելում աշխատող ԵՄ պաշտոնյայի աշխատավարձը կարող է բարձրանալ կամ նվազել՝ կախված նրանից, թե ինչպես է Բելգիայի կառավարությունը ճշգրտում իր սեփական պետական ​​ծառայողների աշխատավարձը և գնողունակությունը։

Կիրառելով ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար գործող կանոնները՝ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի ամսական աշխատավարձը 2020 թվականի մոտ 28,400 եվրոյից աճել է մինչև մոտ 35,800 եվրո այսօր։

Այնուամենայնիվ, ԵՄ աշխատավարձերի բարձրացումը հաճախ հետ է մնացել ազգային գնաճի մակարդակից։ Օրինակ՝ 2022 թվականին Բրյուսելում տեղակայված ԵՄ պաշտոնյաների աշխատավարձերը աճել են 4.4%-ով, մինչդեռ Բելգիայում գնաճը նույն թվականին հասել է 10.5%-ի։

Եվրահանձնաժողովի խոսնակը Euronews-ի փաստերի ստուգման թիմին՝ The Cube-ին, ասել է, որ «Եվրահանձնաժողովում բացարձակապես «ինքնաբարձրացող աշխատավարձեր» հասկացություն չկա»։

«2025 թվականի աշխատավարձերի թարմացման ընդհանուր իրավիճակը անդամ պետություններում անվանական աճի մակարդակից ցածր է», – ասել է խոսնակը։

Համեմատության համար՝ Ավստրիայում անվանական աշխատավարձերի աճը կազմել է մոտ 3.4%, Շվեդիայում՝ 6.7%, իսկ Լեհաստանում՝ 18%։

Խոսնակը նաև ասել է, որ «2004-2025 թվականների ընթացքում ԵՄ աշխատակիցները զգալի կորուստ են կրել իրական գնողունակության մեջ»։

Հանձնաժողովի տվյալների համաձայն՝ ԵՄ աշխատակիցները կորցրել են իրենց գնողունակության մոտ 11.9%-ը՝ անձնակազմի կանոնակարգի հաջորդական բարեփոխումների և աշխատավարձի ճշգրտումների բազմակի սահմանափակումների արդյունքում։

Արդյո՞ք ԵՄ պաշտոնյաները հարկեր են վճարում

Հանրային քննարկումներում հաճախ պնդվում է, որ ԵՄ պաշտոնյաները հարկեր չեն վճարում։ Այդ պնդումը մոլորեցնող է։

Միջազգային կազմակերպությունները, ինչպիսին է Եվրամիությունը, չեն ընկնում որևէ անդամ պետության հարկային իրավասության տակ։ Արդյունքում, ԵՄ պաշտոնյաները ազգային եկամտային հարկեր չեն վճարում այն ​​երկրներում, որտեղ աշխատում են։

Այնուամենայնիվ, նրանք ենթակա են ԵՄ մակարդակի հարկման։

ԵՄ պաշտոնյաները վճարում են ԵՄ եկամտային հարկի պրոգրեսիվ դրույքաչափ, որը կարող է հասնել մինչև 45%, ինչպես նաև մինչև 7% լրացուցիչ համերաշխության հարկ՝ սոցիալական ապահովագրության վճարների հետ մեկտեղ։ Այս հարկերը վճարվում են անմիջապես ԵՄ բյուջե։

Բացի այդ, ԵՄ աշխատակիցները վճարում են ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ), տեղական հարկեր և տարածաշրջանային հարկեր, ինչպես մյուս բնակիչները։

ԵՄ պաշտոնյաները կարող են նաև ստանալ իրենց անձնական հանգամանքներից բխող նպաստներ, ինչպիսիք են արտագաղթի կամ ընտանեկան նպաստները: Իրավիճակից կախված՝ դրանք կարող են տատանվել ամսական մոտ 2,300-ից մինչև 18,000 եվրո:

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական հանձնաժողովը կոչ է անում ծանր արդյունաբերությանը աջակցել «Արտադրված է Եվրոպայում» արտադրությանը

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարո՞ղ են Եվրոպայի ռազմական ծախսերը վերականգնել տնտեսական աճը

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ հանրությանը և օտարերկրյա այցելուներին կներկայացվի քանդակագործ Ֆրիդ Սողոյանի մշակութային ժառանգությունը

16/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատրաստվեք ԵՄ-ում այս տարվա ամենահետևանքային ընտրություններին. Որո՞նք են հիմնական մարտադաշտերը

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպե՞ս են իրականում որոշվում ԵՄ պաշտոնյաների աշխատավարձերը

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լիտվան 6 անձի մեղադրում է ահաբեկչության մեջ՝ Ուկրաինայի ռազմական մատակարարումների վրա անհաջող հրկիզման համար

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանի նախագահը զգուշացնում է ռուսական իմպերիալիզմի մասին

17/01/2026 infomitk@gmail.com