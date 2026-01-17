Սոցիալական ցանցերում վերջերս շրջանառվող պնդումները պնդում են, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը «ինքնուրույն բարձրացնում» է իր աշխատավարձը։
Արդյո՞ք Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը «ինքնուրույն բարձրացնում» է իր աշխատավարձը:
The Cube-ը ուսումնասիրել է պնդումները՝ պարզաբանելու համար, թե իրականում ինչպես են որոշվում ԵՄ պաշտոնյաների աշխատավարձերը։
Instagram-ում վերջերս տարածված տեսանյութում պնդվում է, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը «ինքնուրույն բարձրացնում» է իր աշխատավարձը ամսական 2400 եվրոյով։
Պնդումը կրկին հայտնվել է սոցիալական ցանցերում, այն բանից հետո, երբ այն տարածվել է ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչների, այդ թվում՝ նախկին եվրապատգամավոր Ֆլորիան Ֆիլիպոտի կողմից, որը մեջբերել է գերմանական Bild թերթի հրապարակած հոդվածը։
Հոդվածում նշվում է, որ «ԵՄ պաշտոնյաները ստացել են իրենց աշխատավարձի յոթերորդ բարձրացումը երեք տարվա ընթացքում»։
EUR-Lex-ի՝ Եվրոպական Միության իրավական տեքստերի և հանրային փաստաթղթերի պաշտոնական տվյալների բազայի կողմից հրապարակված հրապարակային տվյալների համաձայն՝ ճիշտ է, որ ԵՄ պաշտոնյաների աշխատավարձերը աճել են 2020-2025 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում։
Այնուամենայնիվ, այս բարձրացումները Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից կայացված անձնական որոշման արդյունք չեն։
Ինչպե՞ս են իրականում որոշվում ԵՄ պաշտոնյաների աշխատավարձերը
ԵՄ պետական ծառայողների աշխատավարձերը, սկզբունքորեն, ճշգրտվում են տարին մեկ անգամ։
2013 թվականից գործող աշխատավարձի ճշգրտման մեխանիզմը հաստատվել է ԵՄ անդամ պետությունների և Եվրոպական խորհրդարանի կողմից։ Այն հիմնված է ԵՄ աշխատակազմի կանոնակարգում սահմանված բանաձևի վրա։
ԵՄ վիճակագրական գրասենյակի՝ Եվրոստատի կողմից իրականացվող հաշվարկը չի հանդիսանում գնաճի հետ կապված ավտոմատ աշխատավարձի բարձրացում։ Այն նաև պարզ ինդեքսավորում չէ։
Փոխարենը, այն արտացոլում է ազգային պետական ծառայողների գնողունակության փոփոխությունները ԵՄ անդամ պետություններում։
Գործնականում սա նշանակում է, որ Բրյուսելում աշխատող ԵՄ պաշտոնյայի աշխատավարձը կարող է բարձրանալ կամ նվազել՝ կախված նրանից, թե ինչպես է Բելգիայի կառավարությունը ճշգրտում իր սեփական պետական ծառայողների աշխատավարձը և գնողունակությունը։
Կիրառելով ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար գործող կանոնները՝ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի ամսական աշխատավարձը 2020 թվականի մոտ 28,400 եվրոյից աճել է մինչև մոտ 35,800 եվրո այսօր։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ աշխատավարձերի բարձրացումը հաճախ հետ է մնացել ազգային գնաճի մակարդակից։ Օրինակ՝ 2022 թվականին Բրյուսելում տեղակայված ԵՄ պաշտոնյաների աշխատավարձերը աճել են 4.4%-ով, մինչդեռ Բելգիայում գնաճը նույն թվականին հասել է 10.5%-ի։
Եվրահանձնաժողովի խոսնակը Euronews-ի փաստերի ստուգման թիմին՝ The Cube-ին, ասել է, որ «Եվրահանձնաժողովում բացարձակապես «ինքնաբարձրացող աշխատավարձեր» հասկացություն չկա»։
«2025 թվականի աշխատավարձերի թարմացման ընդհանուր իրավիճակը անդամ պետություններում անվանական աճի մակարդակից ցածր է», – ասել է խոսնակը։
Համեմատության համար՝ Ավստրիայում անվանական աշխատավարձերի աճը կազմել է մոտ 3.4%, Շվեդիայում՝ 6.7%, իսկ Լեհաստանում՝ 18%։
Խոսնակը նաև ասել է, որ «2004-2025 թվականների ընթացքում ԵՄ աշխատակիցները զգալի կորուստ են կրել իրական գնողունակության մեջ»։
Հանձնաժողովի տվյալների համաձայն՝ ԵՄ աշխատակիցները կորցրել են իրենց գնողունակության մոտ 11.9%-ը՝ անձնակազմի կանոնակարգի հաջորդական բարեփոխումների և աշխատավարձի ճշգրտումների բազմակի սահմանափակումների արդյունքում։
Արդյո՞ք ԵՄ պաշտոնյաները հարկեր են վճարում
Հանրային քննարկումներում հաճախ պնդվում է, որ ԵՄ պաշտոնյաները հարկեր չեն վճարում։ Այդ պնդումը մոլորեցնող է։
Միջազգային կազմակերպությունները, ինչպիսին է Եվրամիությունը, չեն ընկնում որևէ անդամ պետության հարկային իրավասության տակ։ Արդյունքում, ԵՄ պաշտոնյաները ազգային եկամտային հարկեր չեն վճարում այն երկրներում, որտեղ աշխատում են։
Այնուամենայնիվ, նրանք ենթակա են ԵՄ մակարդակի հարկման։
ԵՄ պաշտոնյաները վճարում են ԵՄ եկամտային հարկի պրոգրեսիվ դրույքաչափ, որը կարող է հասնել մինչև 45%, ինչպես նաև մինչև 7% լրացուցիչ համերաշխության հարկ՝ սոցիալական ապահովագրության վճարների հետ մեկտեղ։ Այս հարկերը վճարվում են անմիջապես ԵՄ բյուջե։
Բացի այդ, ԵՄ աշխատակիցները վճարում են ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ), տեղական հարկեր և տարածաշրջանային հարկեր, ինչպես մյուս բնակիչները։
ԵՄ պաշտոնյաները կարող են նաև ստանալ իրենց անձնական հանգամանքներից բխող նպաստներ, ինչպիսիք են արտագաղթի կամ ընտանեկան նպաստները: Իրավիճակից կախված՝ դրանք կարող են տատանվել ամսական մոտ 2,300-ից մինչև 18,000 եվրո:
