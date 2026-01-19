ԵՄ-ն ձգտում է Գրենլանդիայի լարվածության թուլացմանը՝ միաժամանակ պլանավորելով Թրամփի դեմ մաքսատուրքային պատասխան միջոցներ

Նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոսում է լրատվամիջոցների հետ՝ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ հանդիպման ժամանակ Թըրնբերիի Թրամփ Թըրնբերի գոլֆի դաշտում, Շոտլանդիա, 2026 թվականի հուլիս։
Եվրոպական Միության առաջնորդները բախվում են վճռորոշ շաբաթվա, քանի որ նրանք ձգտում են մեղմացնել լարվածությունը ԱՄՆ-ի հետ՝ միաժամանակ պատրաստվելով հակադարձել Թրամփին, եթե նա գործի իր մաքսատուրքային սպառնալիքների հիման վրա: Euronews-ի կողմից խորհրդակցված պաշտոնյաներն ու դիվանագետները նշում են, որ դաշինքի հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը ծրագրի մի մասն է, բայց ոչ կախարդական փամփուշտ:
Եվրոպական Միության առաջնորդները պատրաստվում են Դավոսի և Բրյուսելի միջև մեկշաբաթյա մաքոքային դիվանագիտության՝ միաժամանակ ձգտելով թուլացնել լարվածությունը Գրենլանդիայի շուրջ՝ միաժամանակ նախապատրաստելով լայնածավալ պատասխան միջոցառումներ, այդ թվում՝ դաշինքի այսպես կոչված «առևտրային բազուկա»:
Եվրոպական կառավարությունները կարծում են, որ երկկողմանի ռազմավարությունը տարածքի շուրջ լարվածությունը մեղմելու լավագույն միջոցն է, և որ դիվանագիտական լուծումը դեռևս հնարավոր է, քանի որ նրանք պատրաստվում են Դավոսում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ կայանալիք վճռորոշ դեմ առ դեմ բանակցություններին:
Կիրակի օրը կայացած դեսպանների արտակարգ հանդիպումը հստակեցրեց ԵՄ ռազմավարությունը և թելադրում է Եվրոպական հանձնաժողովի արձագանքը: Հանդիպման ժամանակ անդամ պետությունները համերաշխություն ցուցաբերեցին Դանիայի հետ՝ կոչ անելով սպառել բոլոր դիվանագիտական ուղիները՝ նախքան պատժիչ միջոցների դիմելը, ըստ թեմային ծանոթ դիվանագետի։
Մոտեցումը երկուշաբթի օրը հաստատել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, ով ասել է, որ եվրոպացիները ցանկանում են «հնարավորության դեպքում խուսափել այս վեճի ցանկացած սրացումից», միաժամանակ հիշեցնելով ԱՄՆ վարչակազմին, որ ԵՄ երկրները «կարող են նաև հակադարձել»։
Եվրոպական հանձնաժողովին նաև հանձնարարվել է ուսումնասիրել մի շարք պատասխան միջոցառումներ, որոնք կարող են կիրառվել դիվանագիտական ջանքերի ձախողման դեպքում, այդ թվում՝ Հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը (ACI), որը կարող է փակել ամերիկյան ընկերությունների մուտքը եվրոպական միասնական շուկա։
Դիվանագետի խոսքով՝ ԵՄ-ն կարող է նաև թույլ տալ, որ ԱՄՆ ապրանքների վրա 93 միլիարդ եվրոյի պատասխան մաքսատուրքերի սառեցումը լրանա՝ որպես «պասիվ հակադարձման քայլ»։
«Հակազդելու ամենահեշտ ձևը հակադարձ մաքսատուրքերի դադարեցումը թողնելն է։ ԵՄ-ն շատ բան չի անելու, և փաթեթը զգալի է», – հավելեց դիվանագետը։ «Սա անհամատեղելի չէ երկխոսության հետ, որը մնում է նախընտրելի տարբերակը»։
Հանձնաժողովի խոսնակը երկուշաբթի օրը հաստատեց, որ փաթեթի սառեցումը ավտոմատ կերպով լրանում է փետրվարի 6-ին, ինչը նշանակում է, որ հակամաքսատուրքերը ավտոմատ կերպով կսկսեն գործել հաջորդ օրը, եթե ԵՄ-ն չերկարաձգի կասեցումը։
Կիրակի օրը ԵՄ դեսպանների արտակարգ հանդիպումը տեղի ունեցավ ի պատասխան Թրամփի սպառնալիքի՝ 10% մաքսատուրք սահմանել ութ եվրոպական երկրների, այդ թվում՝ ԵՄ անդամ Դանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի վրա, որոնք նպատակ ունեին ճնշում գործադրել Կոպենհագենի վրա՝ Գրենլանդիան ԱՄՆ-ին վաճառելու համար։
Այն նաև ծառայեց «ջերմաստիճանը չափելու» համար ACI-ի ակտիվացման շուրջ, որը համարվում է դաշինքի նկատմամբ գիշատիչ վարքագծի դեմ վերջնական առևտրային զենք։ Չնայած գործիքը հիշատակվեց անցյալ տարի, երբ ԱՄՆ-ն եռապատկեց ԵՄ ապրանքների մաքսատուրքերը, դրա կիրառումը երբեք լրջորեն չի քննարկվել։ Այս անգամ տոնը տարբեր է։
«Դանիային հարկադրո՞ւմ են վաճառել։ Իհարկե։ Այս անգամ մենք կհասնենք այն (ACI) գործարկելու համար անհրաժեշտ որակյալ մեծամասնությանը», – ասաց ԵՄ առանձին դիվանագետ՝ միաժամանակ նշելով, որ գործիքը արծաթե փամփուշտ չէ, և դրա ազդեցությունը ավտոմատ չէ։
Հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքն ինքնին ներառում է միջոցառումների լայն շրջանակ։ Այժմ նպատակն այն է, որ Եվրոպական հանձնաժողովը սահմանի, թե ինչպես այն կկիրառվի և ինչ տեսք կունենա։
ԵՄ-ն քայլ կանի միայն այն բանից հետո, երբ ուժի մեջ կմտնի Թրամփի կողմից նոր մաքսատուրքերի համար սահմանված փետրվարի 1-ի վերջնաժամկետը։
Բարձր խաղադրույքներով դիվանագիտություն Դավոսից մինչև Բրյուսել
Առայժմ ԵՄ-ն կենտրոնացած է մի շարք հանդիպումների վրա, որոնք թեմային ծանոթ մարդիկ որակում են որպես կարևոր։
Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը երեքշաբթի օրը Դավոսում կայանալիք Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում ելույթ կունենա, որին չորեքշաբթի օրը կհաջորդի Թրամփը։ Մինչ այդ, ԵՄ-ն հույս ունի ամրագրել անհատական հանդիպում։
Հանդիպումը կարող է ծառայել լարվածության թուլացմանը՝ ընդգծելով դաշինքի հանձնառությունը Գրենլանդիան և ավելի լայն Արկտիկան չարամիտ գործիչներից պաշտպանելու հարցում։
Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ ԵՄ-ն չունի Արկտիկան պաշտպանելու համար անհրաժեշտ կոշտ ուժը, և որ միայն ԱՄՆ-ի սեփականությունը կարող է պաշտպանել Գրենլանդիան և Հյուսիսային Ամերիկայի Արկտիկայի սահմանը։
Շաբաթավերջին Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հայտարարեց, որ Թրամփի մաքսատուրքերը «սխալ» են, բայց ենթադրեց, որ Գրենլանդիայի շուրջ կարող է «թյուրըմբռնում» լինել։ Եվրոպացի զինվորների գլխավորած համատեղ հետախուզական առաքելությունը շաբաթավերջին առաջացրեց Թրամփի զայրույթը, ինչը նրան ստիպեց ենթադրել, որ ներգրավված ութ երկրները խաղեր են խաղում։
Դիվանագետը մեր թղթակցին ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն կարող է կարևոր դեր խաղալ Թրամփին համոզելու «Արկտիկական դիմացկունություն» անվանումով զորքերի տեղակայման ոչ սպառնալից բնույթի մեջ, երբ նա այս շաբաթ մասնակցի Դավոսին։
ԵՄ առաջնորդները հինգշաբթի օրը կհավաքվեն Բրյուսելում՝ Շվեյցարիայում կայանալիք ֆորումի իրադարձությունների վերաբերյալ զեկույց կազմելու համար։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական առաջնորդները խոստացան միասնական մնալ. Ֆոն դեր Լեյենն ասում է, որ ԵՄ-ն կպաշտպանի իր ինքնիշխանությունը
Պատրաստվեք ԵՄ-ում այս տարվա ամենահետևանքային ընտրություններին. Որո՞նք են հիմնական մարտադաշտերը
Արևելյան Եվրոպայի և Արևմտյան Բալկանների մի քանի երկրների հնարավորություն կտան դառնալ ԵՄ անդամ