ԵՄ-ն ու Հնդկաստանը պատրաստում են առևտրային մեգահամաձայնագիր․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն

Եվրոպական հանձնաժողովը մտադիր է ազատ առևտրի համաձայնագիր ստորագրել Հնդկաստանի հետ, որը, ինչպես կանխատեսվում է, կստեղծի մոտավորապես 2 միլիարդ բնակչություն ունեցող շուկա և կծածկի համաշխարհային ՀՆԱ-ի մինչև մեկ քառորդը, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը՝ ելույթ ունենալով Դավոսում կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում։
«Դավոսից անմիջապես հետո ես կմեկնեմ Հնդկաստան… Մենք մոտենում ենք պատմական առևտրային համաձայնագրի, ոմանք այն անվանում են «բոլոր գործարքների մայրը»», – նշել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
