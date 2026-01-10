Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան գովաբանել է «Իրանի քաջարի ժողովրդին», որ դիմադրել են իշխանություններին

Իրանի ցուցարարներին աջակցելով՝ Եվրախորհրդարանի նախագահը առաջացրել է իրանական ռեժիմի զայրույթը։
ԵՄ գագաթնաժողով Բրյուսելում, որովհետև Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան գովաբանել է «Իրանի քաջարի ժողովրդին», որը դիմադրել են իշխանություններին։
Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան դիվանագիտական վեճի մեջ է հայտնվել Իրանում հակակառավարական բողոքի ցույցերին հրապարակավ աջակցելուց հետո, ինչը հանգեցրել է ԵՄ-ում Իրանի առաքելության կտրուկ քննադատությանը։
Հինգշաբթի օրը Բրյուսելից հրապարակված տեսաուղերձում Մետսոլան գովաբանել է «Իրանի քաջարի ժողովրդին», որը դիմադրել է իշխանությունների դեմ՝ ցուցարարներին ասելով, որ Եվրոպան ամուր կանգնած է իրենց կողքին։
Իրանում բողոքի ցույցերը բռնկվել են 2025 թվականի վերջին շաբաթում՝ երկրի տնտեսական իրավիճակի նկատմամբ հանրային զայրույթի պատճառով։ Սակայն մի քանի օրվա ընթացքում դրանք վերածվել են երկրի ղեկավարության նկատմամբ բացահայտ ընդդիմության։
Մետսոլայի դիտարկումները կրկնեցին նաև այլ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, այդ թվում՝ գերմանացի կանաչ Հաննա Նոյմանը, որը գլխավորում է Թեհրանի հետ հարաբերությունների հարցերով խորհրդարանի պատվիրակությունը: Նա բողոքի ցույցերը որակեց որպես «բեկումնային կետ» Իրանի համար։
Մեկնաբանությունները արագ արձագանք առաջացրին ԵՄ-ում Իրանի առաքելության կողմից, որը մեղադրեց եվրոպացի օրենսդիրներին Իրանի ներքին գործերին միջամտելու մեջ: X-ում մի շարք գրառումներում առաքելությունը հայտարարեց, որ «միանշանակ մերժում է» այն, ինչն անվանում է «միջամտական հայտարարություններ», առանձնացնելով Մետսոլայի ելույթը։
Իրանական հայտարարությունը շարունակեց մեղադրել եվրոպացի քաղաքական գործիչներին երեսպաշտության և մարդու իրավունքների հարցում կրկնակի չափանիշների մեջ՝ պնդելով, որ նրանք լռել են Ղազայի պատերազմի և Իսրայելի կողմից իրանցիների սպանությունների վերաբերյալ, մինչդեռ այժմ «տարածում են Իրանում խաղաղ բողոքի ցույցերի մասին աղավաղող պատմություններ» և «կոկորդիլոսի արցունքներ են թափում» քաղաքական նպատակներով։
Մետսոլան անմիջապես արձագանքեց սոցիալական ցանցերում՝ պաշտպանելով իր դիրքորոշումը և հակադրություն դնելով Եվրոպայում քաղաքական ազատությունների և Իրանում սահմանափակումների միջև։
«Հաճելի է, որ կարող ես Եվրոպայից թվիթ անել և ազատորեն օգտագործել ինտերնետը՝ հրապարակայնորեն չհամաձայնվելու առաջնորդների հետ՝ առանց ձերբակալվելու, ծեծի ենթարկվելու կամ երկրի հեռահաղորդակցությունը անջատելու», – գրել է նա X-ում: «Սա այն բաներն են, որոնք պահանջում են Իրանի փողոցներում գտնվող մարդիկ»։
Ուրբաթ օրը ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը գրել է, որ Իրանը ցույց է տալիս իր «իրական դեմքը»՝ անտեսելով ցուցարարների պահանջները։
«Թեհրանից ստացված պատկերները բացահայտում են անվտանգության ուժերի անհամաչափ և կոշտ արձագանքը: Խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ցանկացած բռնություն անընդունելի է: Ինտերնետի անջատումը, միաժամանակ բողոքի ցույցերը բռնի կերպով ճնշելով, բացահայտում է իր սեփական ժողովրդից վախեցող ռեժիմը», – գրել է Կալասը։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հրապարակային հայտարարություններ չեն արել, չնայած այս շաբաթ երկուսն էլ դիվանագիտական այցով գտնվում են Մերձավոր Արևելք։
Հանձնաժողովի խոսնակը հայտարարել է, որ Բրյուսելը «ուշադիր հետևում է Իրանում տիրող իրավիճակին, այդ թվում՝ երկրի հարավարևմտյան մասում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին» և վերահաստատել է ԵՄ-ի դեմ լինելը «խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ցանկացած բռնության»։
