ԵՄ-ն կպաշտպանի իրեն «ցանկացած տեսակի հարկադրանքից»

ԵՄ առաջնորդները հանդիպել են Բրյուսելում:
ԵՄ առաջնորդները հավաքվել են Բրյուսելում՝ քննարկելու ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները՝ դիվանագիտական շաբաթյա իրարանցումից հետո, որի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը սպառնաց, ապա հետ քաշվեց Գրենլանդիան վաճառելու համար եվրոպական երկրների նկատմամբ լրացուցիչ մաքսատուրքեր սահմանելու ծրագրերից:
Եվրամիությունը կպաշտպանի իր շահերը, քաղաքացիներին և բիզնեսներին «ցանկացած տեսակի հարկադրանքից» և կօգտագործի իր տրամադրության տակ եղած գործիքը «անհրաժեշտության դեպքում և երբ անհրաժեշտ լինի», – ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը հինգշաբթի օրը ԵՄ առաջնորդների հանդիպումից հետո:
Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովը, որը հիմնականում նվիրված էր տրանսատլանտյան հարաբերություններին, ավարտեց ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև լարված դիվանագիտական հակամարտությունների շաբաթը, այն բանից հետո, երբ Դոնալդ Թրամփը սպառնաց մաքսատուրքեր սահմանել Գրենլանդիան բռնակցելու ուժային փորձի շրջանակներում:
Անտոնիո Կոստան ասել է, որ Թրամփի որոշումը՝ հրաժարվել իր սպառնալիքից, «դրական է», և ԵՄ-ն կշարունակի «կառուցողականորեն համագործակցել» ԱՄՆ-ի հետ ընդհանուր շահերի ոլորտներում, բայց անհրաժեշտության դեպքում «կպաշտպանի» իրեն:
Եվրոպական խորհրդի նախագահի խոսքով՝ առաջնորդները քննարկել են նաև Թրամփի կողմից առաջարկված Գազայի խաղաղության խորհուրդը և կասկածներ հայտնել դրա ՄԱԿ-ի կանոնադրության հետ համատեղելիության և դրա շրջանակի ու կառավարման հետ կապված տարրերի վերաբերյալ։
Խորհրդին միանալու Թրամփի կողմից հրավիրված Ֆրանսիան, Իտալիան և Շվեդիան նշել են, որ չեն մասնակցի իրավական և քաղաքական մտահոգությունների պատճառով։
