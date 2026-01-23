23/01/2026

ԵՄ-ն կպաշտպանի իրեն «ցանկացած տեսակի հարկադրանքից»

ԵՄ առաջնորդները հանդիպել են Բրյուսելում:

ԵՄ առաջնորդները հավաքվել են Բրյուսելում՝ քննարկելու ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները՝ դիվանագիտական ​​​​շաբաթյա իրարանցումից հետո, որի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը սպառնաց, ապա հետ քաշվեց Գրենլանդիան վաճառելու համար եվրոպական երկրների նկատմամբ լրացուցիչ մաքսատուրքեր սահմանելու ծրագրերից:

Եվրամիությունը կպաշտպանի իր շահերը, քաղաքացիներին և բիզնեսներին «ցանկացած տեսակի հարկադրանքից» և կօգտագործի իր տրամադրության տակ եղած գործիքը «անհրաժեշտության դեպքում և երբ անհրաժեշտ լինի», – ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը հինգշաբթի օրը ԵՄ առաջնորդների հանդիպումից հետո:

Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովը, որը հիմնականում նվիրված էր տրանսատլանտյան հարաբերություններին, ավարտեց ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև լարված դիվանագիտական ​​​​հակամարտությունների շաբաթը, այն բանից հետո, երբ Դոնալդ Թրամփը սպառնաց մաքսատուրքեր սահմանել Գրենլանդիան բռնակցելու ուժային փորձի շրջանակներում:

Անտոնիո Կոստան ասել է, որ Թրամփի որոշումը՝ հրաժարվել իր սպառնալիքից, «դրական է», և ԵՄ-ն կշարունակի «կառուցողականորեն համագործակցել» ԱՄՆ-ի հետ ընդհանուր շահերի ոլորտներում, բայց անհրաժեշտության դեպքում «կպաշտպանի» իրեն:

Եվրոպական խորհրդի նախագահի խոսքով՝ առաջնորդները քննարկել են նաև Թրամփի կողմից առաջարկված Գազայի խաղաղության խորհուրդը և կասկածներ հայտնել դրա ՄԱԿ-ի կանոնադրության հետ համատեղելիության և դրա շրջանակի ու կառավարման հետ կապված տարրերի վերաբերյալ։

Խորհրդին միանալու Թրամփի կողմից հրավիրված Ֆրանսիան, Իտալիան և Շվեդիան նշել են, որ չեն մասնակցի իրավական և քաղաքական մտահոգությունների պատճառով։

Կա փոխհամաձայնություն, որ շարունակենք մեր աշխատանքը, այցելություններ կատարենք սահմանամերձ համայնքներ. Մարկուս Ռիտեր

Միացյալ Նահանգները «պետք է Երևանին և Բաքվին օգնելու հանձնառություն ստանձնի

Թվերով. Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը կիսով չափ բաժանեց ԵՄ խորհրդարանը

Էդուարդ Մանեն չմիացավ իմպրեսիոնիստներին, թեև նրանց ճանապարհը սկսվեց իր կտավից. Լուսանկարներ

ԵՄ առաջնորդները համաձայնվեցին, որ Եվրոպան պետք է մենակ առաջ ընթանա, առանց Թրամփի

Օսկարի անվանակարգեր 2026. «Մեղավորները» պատմություն են կերտում՝ ռեկորդային 16 առաջադրումներով

Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերը Միջերկրական ծովում կասեցրել են Ռուսաստանից ուղևորվող սանկցիաների տակ գտնվող նավթատար նավ

