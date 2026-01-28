Եվրոպացի առաջնորդները խոսել են Մար-ա-Լագոյի հանդիպումից հետո Թրամփի հոգեվիճակից ցնցված լինելու մասին

Սլովակիայի վարչապետը, որը Թրամփի դաշնակիցն է, անցյալ շաբաթ ԵՄ գագաթնաժողովի ժամանակ առաջնորդներին ասել է, որ մտահոգված է ԱՄՆ նախագահի իր հետ խոսելու ձևից, ասել են եվրոպացի դիվանագետները։
Ռոբերտ Ֆիցոն, որը ԵՄ այն քիչ առաջնորդներից մեկն է, որը հաճախ աջակցում է Թրամփի դիրքորոշմանը Եվրոպայի թույլ կողմերի վերաբերյալ, մտահոգված էր ԱՄՆ նախագահի «հոգեբանական վիճակով», ասել են դիվանագետներից երկուսը։
Սլովակիայի վարչապետը անցյալ շաբաթ գագաթնաժողովի ժամանակ ԵՄ առաջնորդներին ասել է, որ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպումը իրեն ցնցել է ԱՄՆ նախագահի հոգեվիճակից, ասել են զրույցի վերաբերյալ տեղեկացված հինգ եվրոպացի դիվանագետներ։
Ռոբերտ Ֆիկոն, որը ԵՄ այն քիչ առաջնորդներից մեկն է, որը հաճախ է աջակցում Թրամփի դիրքորոշմանը Եվրոպայի թույլ կողմերի վերաբերյալ, մտահոգված էր ԱՄՆ նախագահի «հոգեբանական վիճակով», – ասել են դիվանագետներից երկուսը: Ֆիկոն օգտագործել է «վտանգավոր» բառը՝ նկարագրելու համար, թե ինչպես է ԱՄՆ նախագահը ներկայացել հունվարի 17-ին Ֆլորիդայի Թրամփի Մար-ա-Լագո կալվածքում կայացած իրենց անձնական հանդիպման ժամանակ, ըստ երկու դիվանագետների:
Ֆիկոյի և նրա եվրոպացի գործընկերների միջև զրույցը տեղի է ունեցել Բրյուսելում հունվարի 22-ին՝ Գրենլանդիան բռնագրավելու Թրամփի սպառնալիքներից հետո տրանսատլանտյան հարաբերությունները քննարկելու նպատակով կազմակերպված ԵՄ արտակարգ գագաթնաժողովի շրջանակներում: Առաջնորդներն այդ հավաքը օգտագործել են լարվածությունը մեղմելու փորձ կատարելու համար, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահը հետ է կանչել իր սպառնալիքը՝ մեկ օր առաջ այդ հարցի շուրջ որոշ եվրոպական երկրների նկատմամբ մաքսատուրքեր սահմանելու մասին:
Դիվանագետների խոսքով՝ Սլովակիայի վարչապետն իր խոսքերն արել է որոշ առաջնորդների և ԵՄ գլխավոր պաշտոնյաների միջև առանձին ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ, այլ ոչ թե պաշտոնական կլոր սեղանի շուրջ բանակցությունների ժամանակ: Թեև POLITICO-ի հետ զրուցած դիվանագետներից ոչ մեկը ներկա չէր, առանձին առաջնորդները նրանց առանձին-առանձին պատմեցին զրույցի բովանդակության մասին դրանից կարճ ժամանակ անց։
POLITICO-ն բոլոր դիվանագետներին անանունություն տրամադրեց՝ առաջնորդների միջև գաղտնի զրույցները քննարկելու համար։ Նրանք ներկայացնում են ԵՄ չորս տարբեր կառավարություններ։ Հինգերորդը ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյա է։ Նրանք բոլորը նշել են, որ չգիտեն Թրամփի՝ Ֆիկոյին ասածի մանրամասները, որոնք առաջացրել են նրա արձագանքը։
Ֆիկոյի մեկնաբանությունները հատկապես տեղին են, քանի որ նա Եվրոպայի ամենաօգտակար Թրամփամետ քաղաքական գործիչներից մեկն է, որը Մար-ա-Լագոյի հանդիպումից հետո Facebook-ի տեսանյութում գովաբանել է ԱՄՆ նախագահի հետ իր մուտքը և աջակցություն է հայտնել Վաշինգտոնի մոտեցմանը Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի հարցում։ Մեկ տարի առաջ Ֆիկոն ելույթ է ունեցել Պահպանողական քաղաքական գործողությունների համաժողովում և ամերիկացիներին ասել. «ձեր նախագահը մեծ ծառայություն է մատուցում Եվրոպային»։
Ֆիկոյի խոսնակները չեն արձագանքել մեկնաբանության բազմաթիվ հարցումներին։
Սպիտակ տան խոսնակ Աննա Քելլին ասել է. «Սա բացարձակապես կեղծ լուր է անանուն եվրոպացի դիվանագետներից, որոնք փորձում են համապատասխան լինել: Մար-ա-Լագոյում հանդիպումը դրական և արդյունավետ էր»:
Վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը ներկա էր Թրամփի և Ֆիկոյի հետ հանդիպմանը, անանուն մնալով՝ զրույցը նկարագրելու համար ասաց, որ չի կարողանում հիշել որևէ անհարմար պահ կամ անտեղի զրույց: Նրանք ասացին, որ հանդիպումը, որը խնդրել էր Ֆիկոն, հաճելի էր, նորմալ և ներառում էր որոշ թեթև զրույցներ, որոնք նկարահանվել էին Սպիտակ տան լուսանկարչի կողմից:
Եվրոպացի դիվանագետներից մեկը, կարծես, «տրավմա» էր կրել Թրամփի հետ հանդիպումից: Ֆիկոն Թրամփին բնութագրել է որպես «խելագար», ասել է դիվանագետը՝ օգտագործելով զրույցին անմիջականորեն ներգրավված իրենց առաջնորդի կողմից տրված խոսքերը:
Խորը ճգնաժամ
Ֆիկոյի անձնական մտահոգությունները հակադրվում են նրա Մար-ա-Լագո այցի մասին հրապարակային տեղեկատվությանը, որը նա տվել է իր պաշտոնական Facebook-յան գրառման միջոցով:
Այդ տեսանյութում Ֆիկոն ասել է, որ Թրամփի Ֆլորիդայի նստավայր իր հրավերը ԱՄՆ նախագահի կողմից «բարձր հարգանքի և վստահության» նշան է: Երկու առաջնորդները քննարկել են Ուկրաինայի հարցը, ինչպես նաև իրենց ընդհանուր տեսակետը, որ ԵՄ-ն գտնվում է «խորը ճգնաժամի» մեջ, այն ժամանակ, երբ Ֆիկոն անվանել է «ոչ պաշտոնական և բաց բանակցությունների»։
Ֆիկոն, որը ԱՄՆ կատարած իր այցի ժամանակ Վաշինգտոնի հետ ստորագրել էր քաղաքացիական միջուկային համագործակցության համաձայնագիր, տեսանյութում չի հիշատակել Թրամփի՝ Գրենլանդիայի վերաբերյալ պնդումները կամ Վենեսուելայի առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոյին բռնագրավելու նրա գործողությունը հունվարի սկզբին։
Նա ասել է, որ քննարկումները կենտրոնացած են եղել Ուկրաինայի հետ կապված հարցերի վրա՝ պնդելով, որ Վաշինգտոնը փնտրում է իր տեսակետը, քանի որ Սլովակիան «Բրյուսելի թութակ չէ», ինչը նշանակում է, որ այն չի արձագանքում ԵՄ ինստիտուտների դիրքորոշումներին։
Նույնիսկ Ֆիկոյի դիտողություններից զատ, Եվրոպայի առաջնորդներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները գնալով ավելի են մտահոգված ԱՄՆ նախագահի «անկանխատեսելիությամբ», ըստ ԵՄ վեցերորդ դիվանագետի, որը անմիջականորեն չի տեղեկացվել առաջնորդի կողմից անցյալ շաբաթվա զրույցի մասին։
ԱՄՆ նախագահի առողջության վերաբերյալ մտավախությունները «արագորեն դառնում են ավելի շատ քննարկվող թեմա բոլոր մակարդակներում», – ասել է ԵՄ պաշտոնյան, որը մասնակցում է քաղաքական քննարկումներին Բրյուսելում և մայրաքաղաքների միջև։
79-ամյա Թրամփը բազմիցս և վճռականորեն հերքել է, որ տառապում է իր ճանաչողական կարողություններին ազդող որևէ հիվանդությամբ՝ այս շաբաթ New York Magazine-ին ասելով, որ չի տառապում Ալցհայմերի հիվանդությամբ։
«Ես դա չեմ անի, լա՞վ»
Մեկ տարի առաջ Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր եվրոպական կառավարությունները պայքարում են նրա դիրքորոշումների հետ կապված այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումը, նրա վարչակազմի կողմից ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչներին ակնհայտ աջակցությունը, ազատ առևտրի խոչընդոտները և ԱՄՆ-ի դերը մայրցամաքի պաշտպանության մեջ։
Այս ամսվա սկզբին Թրամփը սպառնացել էր նոր մաքսատուրքեր սահմանել ութ եվրոպական երկրների, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի նկատմամբ, որոնք, նրա խոսքով, խոչընդոտում են Գրենլանդիան՝ Դանիային պատկանող կիսաինքնավար տարածք, որը ԵՄ և ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Նա նաև չի բացառել կղզին ուժով վերցնելը։
Անցյալ չորեքշաբթի Շվեյցարիայի Դավոսում ունեցած ելույթում ԱՄՆ նախագահը պահանջեց «անհապաղ բանակցություններ» Գրենլանդիան ստանալու համար, բայց բացառեց ռազմական գործողությունների կիրառումը։
«Մենք, հավանաբար, ոչինչ չենք ստանա, եթե ես չորոշեմ կիրառել չափազանց մեծ ուժ և ուժ, որտեղ մենք, անկեղծ ասած, անկասելի կլինենք։ Բայց ես դա չեմ անի, լա՞վ», – ասաց Թրամփը ելույթում։
Ելույթից հետո նա ասաց, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ համաձայնության է եկել Գրենլանդիայի վերաբերյալ համաձայնագրի շրջանակի շուրջ և հետ է վերցրել իր սպառնալիքը, չնայած ակնհայտ համաձայնագրի մանրամասները դեռևս հրապարակային չեն։
Անցյալ շաբաթվա գագաթնաժողովում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը՝ ԵՄ երկու ամենաազդեցիկ առաջնորդները, զգուշացրին իրենց գործընկերներին, որ այդ ակնհայտ համաձայնագրից անկախ, դաշինքը պետք է ավելի քիչ կախված լինի ԱՄՆ-ից իր անվտանգության համար։
Հանդիպումից հետո ելույթ ունենալով՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ենթադրեց, որ առաջնորդները դաս են քաղել, որ Թրամփին «ամուր», բայց «ոչ թե սրացման» ձևով դիմակայելը արդյունավետ ռազմավարություն է, որը նրանք պետք է շարունակեն։
