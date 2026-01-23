ԵՄ առաջնորդները հարգանք են պահանջում Թրամփից, այն բանից հետո, երբ Գրենլանդիայի ճգնաժամը խաթարում է հարաբերությունները:
ԵՄ-ԱՄՆ հարաբերությունների վատթարացած վիճակը կենտրոնական տեղ գրավեց Բրյուսելում կայացած առաջնորդների արտակարգ գագաթնաժողովում, որոնք հարգանք պահանջեցին Դոնալդ Թրամփից։
Եվրոպական Միության առաջնորդները հարգանք են պահանջել Դոնալդ Թրամփից, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը տրանսատլանտյան դաշինքը հասցրեց փլուզման եզրին՝ պատժիչ մաքսատուրքեր կիրառելով Գրենլանդիան բռնագրավելու սպառնալիքով։
Չորեքշաբթի օրը Թրամփը հանկարծակի հետ քաշվեց՝ փոխարենը ընտրելով Արկտիկայի անվտանգության վերաբերյալ երկարաժամկետ համաձայնագիրը, որը միջնորդել էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն։
«Մենք կարծում ենք, որ գործընկերների և դաշնակիցների միջև հարաբերությունները պետք է կառավարվեն սրտանց և հարգալից ձևով», – հինգշաբթի երեկոյան Բրյուսելում կայացած արտակարգ գագաթնաժողովի ավարտին ասաց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան։
«Եվրոպական Միությունը կշարունակի պաշտպանել իր շահերը և կպաշտպանի իրեն, իր անդամ պետություններին, իր քաղաքացիներին և իր ընկերություններին ցանկացած տեսակի հարկադրանքի դեմ։ Այն ունի դա անելու ուժ և գործիքներ, և դա կանի, եթե և երբ անհրաժեշտ լինի»։
Նրա կողքին կանգնած՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը նշեց, որ դաշինքը «հաջողության է հասել» Թրամփի տարածքային պահանջներին հակազդելու հարցում՝ «լինելով հաստատակամ, չսրացման միտումներ ցուցաբերող և ամենակարևորը՝ շատ միասնական»։
Այնուհետև ֆոն դեր Լեյենը կոչ արեց ԵՄ-ին ամրապնդել իր «տնտեսական հզորությունը», դիվերսիֆիկացնել մատակարարման շղթաները և դառնալ ավելի անկախ ԱՄՆ-ից։
«Սա մեկ գիշերվա ընթացքում տեղի չի ունենա», – ասաց նա։ «Սա դժվար աշխատանք է»։
Մինչև Թրամփի շրջադարձը, Հանձնաժողովը սկսել էր նախապատրաստական աշխատանքներ՝ Վաշինգտոնին հակահարված տալու համար, եթե սակագնային սպառնալիքը իրականանա։ Քննարկվող տարբերակների թվում էր առաջին անգամ Հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքի ակտիվացումը, որը լայն լիազորություններ է տալիս միաժամանակ թիրախավորելու տնտեսության բազմաթիվ ոլորտներ, ինչպիսիք են ծառայությունները, ներդրումային հոսքերը, պետական գնումները և մտավոր սեփականությունը։
«Եվրոպական կենսակերպը տարբերվում է ամերիկյան կենսակերպից։ Մենք հարգում ենք ամերիկյան կենսակերպը։ Սակայն մեր տեսանկյունից շատ կարևոր է պահպանել և գնահատել մեր տրանսատլանտյան գործընկերությունը», – ասաց Կոստան։
«Մենք ամեն օր չենք արձագանքում սոցիալական ցանցերում որևէ տեսակի հաղորդակցության։ Մենք ունենք հստակ տեսլական մեր հարաբերությունների վերաբերյալ։ Մենք պահպանում ենք մեր հիմնական սկզբունքները»։
Հինգշաբթի օրվա գագաթնաժողովը նշանավորվեց առաջնորդների թեթևացած հառաչանքներով, ովքեր վախենում էին, որ Վաշինգտոնի հետ ակնոց առճակատումը կարող է անհավանական տնտեսական քաոս առաջացնել և խափանել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դադարեցնելու համատեղ ջանքերը։
Չնայած ամենավատ սցենարը կանխելուն, Թրամփի անեքսիոնիստական նպատակի պատճառով առաջացած աննախադեպ ճգնաժամից հետո եվրոպացիների շրջանում կար անհանգստության և կասկածի զգալի զգացում։ Մարկ Ռուտտեի միջնորդությամբ կնքված շրջանակային համաձայնագրի մանրամասները չեն հրապարակվել, ինչը կասկածներ է առաջացնում, որ Գրենլանդիայի շուրջ բախումը, հնարավոր է, դեռ չի ավարտվել։
«Մենք շարունակում ենք մնալ չափազանց զգոն և պատրաստ օգտագործել մեր գործիքները, եթե լինեն հետագա սպառնալիքներ», – ասաց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որը հրապարակավ կոչ էր արել համատեղ արձագանքի համար ակտիվացնել հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը։
Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը, որը օրվա գլխավոր հերոսներից մեկն էր, ասաց, որ իր երկիրը պատրաստ է քննարկել Գրենլանդիային վերաբերող հարցերը Սպիտակ տան հետ, քանի դեռ նրա ինքնիշխանությունը չի քննարկվում, ինչը նա անուղղակիորեն անվանեց «կարմիր գիծ»։
«Մեր ժողովրդավարական կանոնները չեն կարող քննարկվել», – ժամանելուն պես ասաց Ֆրեդերիկսենը։
Հարցին, թե արդյոք նա դեռ կարող է վստահել ԱՄՆ-ին Թրամփի սակագնային սպառնալիքներից հետո, դանիացի առաջնորդը պնդեց, որ երկու կողմերը «պետք է հարգալից համագործակցեն՝ առանց միմյանց սպառնալու»։
Հինգշաբթի օրվա արտակարգ գագաթնաժողովը հինգօրյա խելահեղ եվրոպական դիվանագիտության ավարտն էր՝ Թրամփին համոզելու հրաժարվել Գրենլանդիան զավթելու իր ուժային փորձից։
Շվեյցարիայի Դավոսում կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում (WEF) գերիշխող լարվածությունը գերիշխում էր, որտեղ ֆոն դեր Լեյենը և Մակրոնը բացահայտ խոստացան հակահարված տալ։
Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Քրիստին Լագարդը, ըստ տեղեկությունների, լքել է Դավոսում կայացած բարձր մակարդակի մասնավոր ընթրիքը, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ առևտրի նախարար Հովարդ Լատնիկը խստորեն քննադատել է Եվրոպայի տնտեսական ցուցանիշները: Լատնիկի դիտողությունները դահլիճում ծաղրուծանակի են ենթարկվել:
