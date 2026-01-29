Գործնականում Հնդկաստանը եւ Եվրամիությունը որքանո՞վ շահագրգռգված կլինեն նոր երթուղու գործարկմամբ

Հնդկաստանը և Եվրամիությունը ազատ առեւտրի մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Այդ մասին հայտարարել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին, տեղեկացրել է Asian News International գոևրծակալությունը։
Հնդկաստանի կառավարության ղեկավարը վստահություն է հայտնել, որ Եվրամիության հետ այդ համաձայնագիրը կխթանի իր երկրի արտադրական և սպասարկման ոլորտների հետագա զարգացումը։
Ըստ Մոդիի, այդ պայմանավորվածությունը ներառնում է համաշխարհային ՀՆԱ-ի մեկ քառորդը և միջազգային առեւտրի գրեթե մեկ երրորդը։ Նա հավելել է, որ այդ համաձայնությունը մարդիկ անվանում են բոլոր պայմանավորվածությունների մայր։ Նա բնորոշել է, որ համաձայնությունը հսկայական հնարավորություններ է բացում Հնդկաստանի 1,4 միլիարդ և Եվրոպայի մի քանի հարյուր միլիոն բնակիչների համար։
Հնդկաստանը և Եվրամիությունը վերջին մեկ տարում մի քանի անգամ առևտրային և մաքսային լրջագույն խնդիրներ ունեն Միացյալ Նահանգների հետ։ Ազատ առևտրի մասին կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունն այս առումով ունի նաև քաղաքական նշանակություն, բայց ավելի կարևոր է բեռնափոխադրումների լոգիստիկան։
Ավելի վաղ միջազգային մամուլում տեղեկություն է հայտնվել Հնդկաստան-Իսրայել-Եվրոպա երթուղու շուրջ Թուրքիայի և Իսրայելի սուր մրցակցության մասին։
Դիտարժան է, որ նույն օրը, երբ Հնդկաստանի վարչապետը հայտնել է Եվրամիության հետ ազատ առևտրի համաձայնության մասին, Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Բարոն թուրք պաշտոնակից Հիդանի հետ քննարկել է երկկողմ հարաբերությունների ապագայի հետ կապված հարցեր։
Թուրքական մամուլը տեղեկացնում է, որ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը կարևորել է Հարավային Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի, ինչպես նաև Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը։
Նա այդ համատեքստում չափազանց մեծ նշանակություն է տվել սահմանների կրկնակի բացմանը, պետությունների ինքնիշխանության շրջանակներում տարածաշրջանի բարգավաճմանը։
Ֆրանսիան Եվրամիության առաջատար երկրներից է, որ վերջին շրջանում բավական լուրջ շփումներ է պահում Թուրքիայի հետ և կարևորում եվրոպական անվտանգության ապահովման գործընթացում Անկարայի ներգրավվածությունը։
Հարավային Կովկասի, հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական կարգավորման, սահմանների բացման և տարածաշրջանի բարգավաճման մասին Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի դիտարկումները կարելի է որոշակի իմաստով գնահատել որպես Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բաղադրիչ։
Հայաստանի հարավում հաղորդուղիների ապաշրջափակումը, նորերի ստեղծումը կարո՞ղ է Հնդկաստան-Եվրամիության ապրանքաշրջանառության լոգիստիկայի մաս կազմել։ Տեսականորեն դա միանգամայն հնարավոր է։
Պարսից ծոց-Սև ծով տրանսպորտային միջանցքի մասին քաղաքական և փորձագիտական շրջանակները վաղուց են խոսում։ Հայաստանը նույնիսկ սահմանել է «Խաղաղության խաչմերուկ» անվանումը։
Գործնականում Հնդկաստանը եւ Եվրամիությունը որքանո՞վ շահագրգռգված կլինեն այդ երթուղու գործարկմամբ։ Շատ բան, երևի, կախված կլինի Իրանի շուրջ իրավիճակի հանգուցալուծումից։
Բաց մի թողեք
ԵՄ անդամ 27 երկրները հավանություն են տվել Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից Հայաստանին 20 միլիոն եվրոյի աջակցության տրամադրմանը
Եվրոպան և Հնդկաստանն այսօր պատմություն են կերտում․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն
Հնդկաստանի հետ առևտրային համաձայնագիրը ամրապնդում է ԵՄ-ի ձայնը «բազմաբևեռ աշխարհում»