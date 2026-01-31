Մարկ Ռուտտեն պետք է դադարի լինել «ամերիկյան գործակալ» և միավորի ՆԱՏՕ-ն. Շառլ Միշել. Տեսանյութ

Եվրոպական խորհրդի նախկին նախագահ Շառլ Միշելը Euronews-ին ասել է, որ Ռուտտեի «գովեստի մոտեցումը» ԱՄՆ նախագահի նկատմամբ կհանգեցնի «լիակատար ձախողման»։
Եվրոպական խորհրդի նախկին ղեկավար Շառլ Միշելը Euronews-ին ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն պետք է դադարի լինել «ամերիկյան գործակալ» և միավորի լարված ռազմական դաշինքը՝ Միացյալ Նահանգների «թշնամական հռետորաբանության» և «սպառնալիքի» դեմ։
«Ես ուզում եմ պարզ լինել, Մարկ Ռուտտեն հիասթափեցնող է, և ես կորցնում եմ վստահությունը», – ուրբաթ օրը Europe Today առավոտյան հաղորդմանը ասել է Միշելը, որը հինգ տարի՝ մինչև 2024 թվականը, ղեկավարել է Խորհուրդը։
«Ես չեմ սպասում, որ Մարկ Ռուտտեն կլինի ամերիկյան գործակալ։ Ես սպասում եմ, որ Մարկը կաշխատի ՆԱՏՕ-ի ներսում միասնության համար», – հավելել է Միշելը։
Ռուտտեն, որը հայտնի է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին ՆԱՏՕ-ի դաշինքի «հայրիկ» անվանելով, ձեռք է բերել Թրամփի մասին շշնջացողի համբավ։ Նա նաև Թրամփին հնարավորություն տվեց հետ մղել Գրենլանդիայի պատճառով եվրոպական երկրների հետ առևտրային պատերազմ սկսելու իր վերջին սպառնալիքները։
Միշելը ասել է, որ Ռուտտեի «գովեստի դիվանագիտությունը չի աշխատի» և կարող է հանգեցնել «լիակատար ձախողման»։
«Մենք բախվում ենք սպառնալիքների, մենք բախվում ենք սպառնալիքների։ Գրենլանդիայի հետ կապված տեղի ունեցողը ընդունելի չէ, և ես ակնկալում եմ, որ Մարկ Ռուտտեն կլինի ՆԱՏՕ-ի միասնությունը պաշտպանող ուժեղ ձայն», – ասել է նա։
Նա հավելել է, որ ԵՄ-ն ԱՄՆ-ի «շատ հավատարիմ գործընկերն» է և «չի արժանի» Թրամփի վերջին «վարքագծին», հղում անելով Գրենլանդիայի վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի սպառնալիքներին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին «լեգիտիմություն» տալու և ԵՄ նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու նրա փորձերին։
ԱՄՆ վարչակազմը վերջերս պատժամիջոցներ է կիրառել Ֆրանսիայի նախկին եվրահանձնակատար և ԵՄ թվային կանոնակարգի մշակման համար պատասխանատու տեխնոլոգիական ցարի՝ Թիերի Բրետոնի նկատմամբ։
«Հնարավոր է», որ Ուկրաինան անդամակցի ԵՄ-ին մինչև 2027 թվականը
Միշելը նաև անդրադարձավ Ուկրաինայի ապագա խաղաղության կարգավորման շուրջ բանակցություններին՝ ասելով, որ այնպիսի առաջնորդներ, ինչպիսիք են Ֆրանսիայի Մակրոնը և Իտալիայի Մելոնին, «ճիշտ են», որ պահանջում են Պուտինի հետ անմիջական հանդիպում։
«Մենք պետք է լինենք սեղանի շուրջ, քանի որ այսօր (մենք չենք)։ Դա շատ տխուր է։ Դա նույնիսկ մի փոքր ցնցող է», – ասաց նա։ «Ո՞վ է պաշտպանում եվրոպական շահերը սեղանի շուրջ։ Ոչ թե Միացյալ Նահանգները, ոչ էլ Ռուսաստանը»։
Նա իր իրավահաջորդ Անտոնիո Կոստային առաջարկեց որպես բանակցությունների հնարավոր դեսպան՝ ասելով, որ ինքը «լեգիտիմություն» ունի խոսելու ԵՄ 27 առաջնորդների անունից։
Հարցին, թե ինչպես է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նպատակադրել իր երկիրը անդամակցել ԵՄ-ին մինչև 2027 թվականը՝ որպես խաղաղության ծրագրի մաս, Միշելը պատասխանեց. «Դա բացարձակապես ճիշտ է, և դա հնարավոր է», կոչ անելով Կիևի ինտեգրմանը եվրոպական դաշինքին «հնարավորինս արագ»։
Դիտեք Եվրոպական խորհրդի նախկին նախագահ Շառլ Միշելի հետ ամբողջական հարցազրույցը.
