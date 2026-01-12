Ի՞նչ կարող են անել ԵՄ-ն և ՆԱՏՕ-ն՝ Թրամփին կանգնեցնելու համար

Տարածքը և եվրոպական դաշինքը փորձում են հետ մղել ԱՄՆ նախագահին, ով հայտարարել է, որ Գրենլանդիայի վերահսկողությունը կարևոր է ազգային անվտանգության համար։
Թրամփի վարչակազմը բազմիցս հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն պետք է վերահսկողություն ձեռք բերի Գրենլանդիայի նկատմամբ՝ արդարացնելով իր պահանջը «ազգային անվտանգության տեսանկյունից» և զգուշացնելով, որ «ինչ-որ բան կանի» տարածքի հետ կապված՝ «անկախ նրանից, թե դա նրանց դուր է գալիս, թե ոչ»։
Սա ԵՄ-ին և ՆԱՏՕ-ին դժվարին դրության մեջ է դնում։ Գրենլանդիան, որը Դանիայի մեծ մասամբ ինքնակառավարվող մասն է, դաշինքի անդամ չէ, բայց Դանիան՝ անդամ, մինչդեռ Արկտիկական կղզին Դանիայի անդամակցության միջոցով պաշտպանական դաշինքի երաշխիքներով է ծածկված։
Եվրոպացի առաջնորդները վճռականորեն պաշտպանել են Գրենլանդիայի և Դանիայի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և իրենց վերաբերող հարցերով որոշումներ կայացնելու իրավունքը, բայց դեռևս չկա հստակ ռազմավարություն, թե ինչպես կանխել Թրամփին կամ արձագանքել, եթե նա որևէ քայլ անի։
Դիվանագիտություն և Արկտիկայի անվտանգություն
Եվրոպական կառավարությունները՝ ԱՄՆ-ում Դանիայի դեսպան Ջեսպեր Մյոլլեր Սյորենսենի և Գրենլանդիայի դեսպան Յակոբ Իսբոսեթսենի գլխավորությամբ, սկսել են լոբբինգ անել ամերիկացի օրենսդիրների մոտ՝ այն աննշան հույսով, որ կկարողանան համոզել նախագահին հրաժարվել կղզու նկատմամբ նրա տարածքային նկրտումներից։
Դիվանագիտական միջամտությունները նաև կուղղվեն ԱՄՆ անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների լուծմանը՝ նախ ընդգծելով, որ 1951 թվականի ԱՄՆ-Դանիա գործող պաշտպանական պայմանագիրը, որը թարմացվել է 2004 թվականին, արդեն իսկ թույլ է տալիս կղզում ամերիկյան ռազմական ներկայության զանգվածային ընդլայնում, ներառյալ նոր բազաները։
Թրամփի «Մագա» շրջանակից դուրս գտնվող հանրապետականներին ուղղված ուղերձում նրանք նաև կընդգծեն, որ, ինչպես Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենն ասաց, ԱՄՆ-ի հարձակումը Գրենլանդիայի վրա, որի արդյունքում մեկ անդամը, ըստ էության, կդիմի մյուսին, կնշանակի «ՆԱՏՕ-ի վերջը»։
Ավելի կոնկրետ, ՆԱՏՕ-ի դեսպանները, ըստ տեղեկությունների, անցյալ շաբաթ Բրյուսելում համաձայնության են եկել, որ տրանսատլանտյան դաշինքը պետք է քայլեր ձեռնարկի Արկտիկայում ռազմական ծախսերը մեծացնելու համար՝ տեղակայելով ավելի շատ սարքավորումներ և անցկացնելով ավելի շատ և ավելի մեծ զորավարժություններ՝ ԱՄՆ անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները մեղմելու համար։
Չնայած Թրամփի պնդումները, որ Գրենլանդիան «ամենուրեք լի է չինական և ռուսական նավերով», ակնհայտորեն չափազանցված են, դիվանագետները կարծում են, որ Գրենլանդիայի արտաքին անվտանգությունն ամրապնդելու համար արևմտյան որևէ համաձայնեցված քայլ կարող է լինել ճգնաժամից դուրս գալու ամենաանհարմար ճանապարհը։
ԵՄ պաշտոնյաները նշել են, որ սա կարող է մոդելավորվել Բալթյան ծովում ենթակառուցվածքները ապահովելու համար անցյալ տարի մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գործողության՝ «Բալթյան պահապանի» և «Արևելյան պահապանի» օրինակներով, որոնք ընդլայնել են այս հայեցակարգը՝ Եվրոպայի արևելյան թևը անօդաչու թռչող սարքերից և այլ սպառնալիքներից ավելի լայնորեն պաշտպանելու համար։
Տնտեսական պատժամիջոցներ
Տեսականորեն, ԵՄ-ն՝ 450 միլիոն բնակչություն ունեցող շուկան, զգալի տնտեսական լծակներ ունի ԱՄՆ-ի նկատմամբ և կարող է սպառնալ պատասխան միջոցներով՝ սկսած Եվրոպայում ԱՄՆ ռազմական բազաների փակումից մինչև ԱՄՆ պետական պարտատոմսերի եվրոպական գնումների արգելքը։
Ամենալավ գովազդվող պատժամիջոցներից մեկը ԵՄ-ի հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքն է կամ «առևտրային բազուկան», որը Եվրահանձնաժողովին լիազորություն է տալիս արգելել ԱՄՆ ապրանքների և ծառայությունների մուտքը ԵՄ շուկա, կիրառել սակագներ, զրկել նրանց մտավոր սեփականության իրավունքներից և արգելափակել նրանց ներդրումները։
Սակայն դա կպահանջի, որ դաշինքի ազգային կառավարությունները համաձայնեն օգտագործել այն, ինչը, չցանկանալով տնտեսական վնաս հասցնել դաշինքին և ցանկանալով պահպանել ԱՄՆ-ի աջակցությունը Ուկրաինայի հարցում, թվում է, թե անհավանական է, նույնիսկ Թրամփի կողմից առևտրային մաքսատուրքերի սպառնալիքի առջև կանգնած։
ՄԱԿ-ի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Ժան-Մարի Գենոն նշել է, որ Եվրոպան բոլոր ոլորտներում ապավինում է ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերություններին. «Անկախ նրանից, թե դա տվյալների պաշտպանություն է, արհեստական բանականություն, թե ծրագրային ապահովման թարմացումներ, այդ թվում՝ պաշտպանության համար, Եվրոպան մնում է ամերիկյան բարի կամքի ազդեցության տակ»։
Որպեսզի տնտեսական պատժամիջոցների ցանկացած սպառնալիք արդյունավետ լինի, Թրամփը պետք է հավատա, որ այն իրական է, ինչը, առնվազն մինչ այժմ, չափազանց ակնհայտորեն այդպես չէ։
Ներդրումներ կատարել Գրենլանդիայում
Գրենլանդիայի տնտեսությունը մեծապես կախված է Դանիայից ստացվող տարեկան սուբսիդիաներից, որոնք անցյալ տարի կազմել են մոտ 4 միլիարդ դանիական կրոն (մոտ 530 միլիոն եվրո), որոնք կազմում են հսկայական տարածքի պետական ծախսերի բյուջեի մոտավորապես կեսը և կազմում են նրա ՀՆԱ-ի մոտ 20%-ը։
Թրամփի «միլիարդներ ներդնելու» խոստումները կարող են կրկնվել ԵՄ-ի կողմից՝ կղզին ԱՄՆ տնտեսական ճիրաններից հեռու պահելու համար, որը, ինչպես ենթադրվում է, ոչ այնքան հեռավոր ապագայում կքվեարկի Դանիայից անկախության օգտին։
Հանձնաժողովի սեպտեմբերին ներկայացված առաջարկության նախագծի համաձայն՝ 2028 թվականից սկսած ԵՄ-ն կարող է կրկնապատկել Գրենլանդիայի նկատմամբ իր պարտավորությունները՝ դանիական տարեկան դրամաշնորհին համապատասխանելու համար, մինչդեռ կղզին կարող է նաև դիմել ԵՄ-ից մինչև 44 միլիոն եվրո ֆինանսավորման՝ ԵՄ-ի հետ կապված հեռավոր տարածքների համար։
Չնայած Վաշինգտոնը կարող է միլիարդներ ավելին առաջարկել, քան Բրյուսելը, գրենլանդացիները, անկախությունը նվաճելուց հետո, կարող են զգուշանալ ամերիկյան ագահ կորպորացիաների առջև բացվելուց և դժկամությամբ կորցնել իրենց սկանդինավյան ոճի սոցիալական ապահովագրության համակարգը։
Զորքերի տեղակայում
Վերը նշված բոլորը ժամանակ կպահանջեն։ Ավելին, պարզ չէ, թե արդյոք Թրամփի Գրենլանդիայի հավակնությունները կբավարարվեն պայմանագրերով կամ Արկտիկայի անվտանգության բարձրացմամբ. ԱՄՆ նախագահը «Նյու Յորք Թայմս»-ին ասել է, որ կղզու նկատմամբ ԱՄՆ-ի «սեփականատիրությունը» «հոգեբանորեն անհրաժեշտ է հաջողության համար»։
Ազդեցիկ «Բրյուգել» վերլուծական կենտրոնի համար հոդվածում Մորենո Բերտոլդին և Մարկո Բուտին պնդում էին, որ ԵՄ կառավարությունները պետք է «պրոակտիվորեն պաշտպանեն Գրենլանդիան ԱՄՆ-ի էքսպանսիոնիզմից»՝ հավելելով. «ԵՄ-ն ունի արագ տեղակայման կարողություն, և այն պետք է ակտիվացվի»։
Կոպենհագենի և Նուուկի հետ համաձայնության գալով՝ նրանք նշել են, որ եվրոպական զորքերը պետք է տեղակայվեն կղզում՝ «որպես Եվրոպայի կողմից Գրենլանդիայի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հավատարմության ազդանշան»։ Չնայած դա չի կանխի ԱՄՆ-ի կողմից անեքսիան, այն կդարձնի այն շատ ավելի բարդ։
«Չնայած զինված բախման անհրաժեշտություն չի լինի, ԱՄՆ-ի կողմից իր ամենամոտ դաշնակիցների զորքերի գերի վերցնելու տեսարանը կխաթարի ԱՄՆ հեղինակությունը, կվնասի նրա միջազգային հեղինակությունը և ուժեղ ազդեցություն կունենա ԱՄՆ հանրության և Կոնգրեսի վրա», – պնդում էին նրանք։
Գերմանիայի կառավարության խոսնակը անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ Բեռլինը մշակում է «եվրոպական զսպման» ծրագիր, եթե ԱՄՆ-ն փորձի գրավել Գրենլանդիան, մինչդեռ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն անցյալ տարի առաջ քաշեց ֆրանսիական ռազմական կոնտինգենտի տեղակայման հեռանկարը։
ԵՄ արագ տեղակայման կարողությունը հիմք է հանդիսանում մի քանի տարբեր անդամ պետություններից մինչև 5000 զինվոր արագ տեղակայելու համար՝ ԵՄ հրամանատարության ներքո, դաշինքից դուրս ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքելու համար։ Փորձագետների և որոշ քաղաքական գործիչների կարծիքով, դա կարող է փոխել ԱՄՆ հաշվարկները։
«Ոչ ոք չի հավատում, որ ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի միջև պատերազմը ցանկալի է կամ հնարավոր է հաղթել», – ասաց Գերմանիայի կանաչների խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Լագոդինսկին։ «Սակայն ԱՄՆ-ի ռազմական քայլը ԵՄ-ի դեմ կործանարար հետևանքներ կունենա պաշտպանական համագործակցության, շուկաների և ԱՄՆ-ի նկատմամբ համաշխարհային վստահության համար»։
Դա կարող է Թրամփին ստիպել երկու անգամ մտածել։
