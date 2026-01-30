ԵՄ-ն սկսել է քննարկել նախկին ռուս զինվորների մուտքի արգելքի հարցը

«Բուչայից դեպի Բրյուսել ճանապարհ չի կարող լինել», – ասաց Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարը՝ կոչ անելով արգելել նախկին ռուս զինվորների մուտքը ԵՄ ամբողջ տարածքում։
Եվրամիությունը սկսել է քննարկել Ուկրաինայի պատերազմում կռված ռուս զինվորների մուտքն արգելելու նոր առաջարկ՝ վախենալով անվտանգության ռիսկերից։
Դեռևս մշակման փուլում գտնվող ծրագիրը քննարկման է դրվել Էստոնիայի կողմից հինգշաբթի օրը արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ։
«Մենք Ռուսաստանում ունենք մոտ մեկ միլիոն զինվորական։ Նրանք հիմնականում հանցագործներ են։ Նրանք շատ վտանգավոր մարդիկ են», – ժամանելուն պես ասաց Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցախնան։ «Ես վստահ եմ, և մենք տեղեկություններ ունենք, որ նրանց մեծ մասը պատերազմից հետո կգա Եվրոպա։ Եվ Եվրոպան դրան պատրաստ չէ»։
Ցախնան պնդեց, որ անհրաժեշտ է ԵՄ մակարդակով ունենալ «լավ համակարգված» ընդհանուր քաղաքականություն՝ պատերազմից հետո ռուս վետերաններին համակարգված կերպով սև ցուցակում ներառելու համար։
Այս ամսվա սկզբին Էստոնիան մշտական մուտքի արգելք սահմանեց 261 ռուս զինվորների համար, որոնք մասնակցել էին Ուկրաինայի լայնածավալ ներխուժմանը։
«Մենք պետք է պաշտպանենք եվրոպական անվտանգությունը, և մենք պետք է դա անենք միասին», – հավելեց Ցախնան։ «Բուչայից դեպի Բրյուսել ճանապարհ չի կարող լինել։ Սա է գլխավոր ուղերձը»։
Հանդիպման ավարտին Բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը նշեց, որ «շատ անդամ պետություններ», որոնց անունները նա չնշեց, աջակցություն են հայտնել էստոնական ծրագրին։
«Դա Եվրոպայի համար ներկայացնում է հստակ անվտանգության ռիսկ», – ասաց Կալասը։ «Մենք համաձայնեցինք այս առաջարկը առաջ տանել և ստուգել անդամ պետությունների ախորժակը»։
Կալլասը հավելեց, որ ռուս վետերանների հարցը կբարձրացվի, եթե Ուկրաինայում երբևէ հրադադար կնքվի, և ասաց, որ ԵՄ-ն պետք է «պատասխաններ ունենա» նախքան դա տեղի ունենա։ Ե՛վ Կիևը, և՛ Մոսկվան առաջընթաց են արձանագրել բանակցությունների վերջին փուլերում, նույնիսկ եթե խաղաղության համաձայնագիրը մնում է հեռավոր հեռանկար՝ Ռուսաստանի անդադար ռմբակոծությունների պատճառով։
«Սա այն քայլերից մեկն է, որին մենք պետք է պատրաստվենք», – ասաց Կալլասը։ «Ի՞նչ ենք անում։ Այդ դեպքում ի՞նչ ռիսկեր կան։ Որովհետև ռիսկերը նույնպես փոխվում են»։
Գործընթացի հաջորդ քայլերը անմիջապես պարզ չեն։ Եվրոպական հանձնաժողովը վիզային քաղաքականության համակարգման համար պատասխանատու հաստատությունն է. անցյալ տարի այն խստացրեց կանոնները՝ կանխելու համար, որ ռուսական անձնագրերի տերերը Շենգենյան գոտի բազմակի մուտքի վիզաներ ստանան։ Այժմ նրանք իրավունք ունեն միայն մեկ մուտքի թույլտվությունների։
Չնայած հարցն ունի ակնհայտ արտաքին քաղաքականության ասպեկտ, այն տեխնիկապես ընկնում է միգրացիայի իրավասության ներքո, ինչը նշանակում է, որ որոշումները հաստատվելու համար անհրաժեշտ է միայն որակյալ մեծամասնություն։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեկտեմբերին հայտարարեց, որ մոտ 700,000 ռուս զինվորներ կռվում են Ուկրաինայում։ Այդքան մեծ թվով անձանց սև ցուցակում ներառելը կարող է եվրոպական իշխանությունների առջև լուրջ լոգիստիկ բարդություններ առաջացնել։
