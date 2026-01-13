Պատրա՞ստ է արդյոք Եվրոպան պատերազմի, և ի՞նչ է անում Բրյուսելը նախապատրաստվելու համար

Լեհ զինվորը քայլում է Leopard 2 տանկերի կողքին՝ վարժանքի ժամանակ։
Եվրոպայի սահմաններում լարվածության աճի հետ մեկտեղ, ԵՄ-ն ասում է, որ իր նոր պաշտպանական միջոցառումները կօգնեն իրեն դիմակայել Ռուսաստանին և այլ սպառնալիքներին մինչև 2030 թվականը։ Բայց արդյո՞ք սա ճիշտ է։ Եվ արդյո՞ք եվրոպացիները պատրաստ են կռվել։
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա լայնածավալ ներխուժումը, զուգորդված ԱՄՆ-ի կողմից անընդհատ ճնշման հետ, Եվրամիությանը թողել է միակ ընտրության առջև՝ լուծել իր պաշտպանական և անվտանգության կարողությունները։
Խաղադրույքները բարձր են, քանի որ Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը չի երևում։ Միևնույն ժամանակ, վստահությունը ցածր է, քանի որ Եվրոպան թվում է խոցելի և թե՛ ռազմական, թե՛ դիվանագիտական առումով անպատրաստ։
Եվրոպայի գլխավոր հրամայականը իրեն պաշտպանելն է՝ միաժամանակ աջակցելով Ուկրաինային։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին ԵՄ առաջնորդները համաձայնության եկան Ուկրաինայի համար 90 միլիարդ եվրոյի նոր վարկի շուրջ, մինչդեռ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հոկտեմբերին հայտարարեց նոր պաշտպանական նախաձեռնությունների մասին՝ դրանք ներկայացնելով որպես քայլեր՝ մինչև 2030 թվականը Եվրոպայի զսպումը Ռուսաստանից և այլ հակառակորդներից ուժեղացնելու համար։
Լարվածությունն ավելացնելով՝ Վլադիմիր Պուտինը դեկտեմբերի 2-ին հայտարարեց, որ Ռուսաստանը պատրաստ է կռվել անհրաժեշտության դեպքում և «ոչ մեկին չի թողնի բանակցելու»։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն ասաց, որ «մենք Ռուսաստանի հաջորդ թիրախն ենք» և զգուշացրեց դաշինքի վրա հնարավոր հարձակման մասին առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում։
ԱՄՆ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը հարվածեց Եվրոպային և նրա քաղաքական օրակարգին՝ այն որակելով որպես թույլ դաշնակից։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը կրկնեց ռազմական պատմաբանների անցյալ տարվա նոյեմբերին արված նախազգուշացումները՝ ասելով, որ «մենք արդեն ունեցել ենք մեր խաղաղության վերջին ամառը»։
Հիմնական մտահոգությունը պարզ է. եվրոպացիներն այժմ կարծում են, որ Ռուսաստանի հարձակումը ՆԱՏՕ-ի կամ հարևան երկրների վրա ավելի ու ավելի հավանական է, ինչը խթանում է գործողությունների անհրաժեշտության ուժեղ զգացումը։
Պատրա՞ստ են եվրոպացիները պատերազմի
Վերջերս անցկացված հարցման ժամանակ, որը վերաբերում էր «Կպայքարե՞ք ԵՄ սահմանների համար», պատասխանները բացահայտում են պատերազմի հեռանկարի վերաբերյալ լայն տարածում ունեցող տատանումները։
9950 հարցվածներից չորսից երեքը՝ կամ 75%-ը, ասել են, որ պատրաստ չեն լինի զենք վերցնել։ Տասնինը տոկոսը նշել է, որ պատրաստ կլինեն կռվել, մինչդեռ 8%-ը մնացել է անորոշ՝ արտացոլելով անձնական պատրաստվածության և հնարավոր հակամարտությանը իրենց երկրի պատրաստ լինելու վերաբերյալ անորոշությունը։
YouGov-ի հարցումը հաստատել է, որ ռուսական ագրեսիան համարվում է Եվրոպայի ամենամեծ սպառնալիքներից մեկը՝ Լեհաստանում 51%-ի, Լիտվայում՝ 57%-ի և Դանիայում 62%-ի կողմից։ Նույն հարցումը ցույց է տվել, որ «զինված հակամարտությունները» հարցված եվրոպացիների շրջանում երրորդ ամենամեծ մտահոգությունն են։
Այնուամենայնիվ, չնայած եվրոպացի առաջնորդները կիսում են այս մտահոգությունները, հիմնականում Բալթյան երկրներն են՝ Լիտվան, Էստոնիան և Լատվիան, որոնք առաջ են մղել իրենց գործը։ Այս պետություններն ունեն դրա համար պատճառ. նրանք գտնվում են ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի արևելյան եզրին և Ռուսաստանի և Բելառուսի հետ կիսում են ավելի քան 1000 կիլոմետր սահման։
Լիտվան սկսել է այսպես կոչված «անօդաչու թռչող սարքերի պատեր» կառուցել: Լատվիայի հետ համագործակցելով՝ երկու երկրներն էլ վերականգնում են իրենց տարածքներում գտնվող ճահիճները՝ բնական պաշտպանություն ստեղծելու համար: Նրանք նաև սկսել են ազգային իրազեկման արշավներ, դիմադրողականության վարժանքներ և հեռուստատեսային վարժանքներ՝ մարդկանց հոգեբանորեն պատրաստվելու հնարավոր հակամարտությանը։
Անցյալ տարի Լիտվայի Ներքին գործերի նախարարությունը տրամադրել է քարտեզներ՝ ապաստարանների վայրերի և արտակարգ իրավիճակների թեժ գծերի համարների հղումներով: Լատվիան իր հանրային կրթության ուսումնական ծրագրում ավելացրել է պարտադիր ազգային պաշտպանության դասընթաց։
Լեհաստանը Բելառուսի հետ սահմանների երկայնքով կառուցել է պատնեշներ և հանրային դպրոցների մեծ մասում ներդրել է անվտանգության կրթության դասընթացներ, որոնցից մի քանիսը ներառում են հրազենի օգտագործման վարժանքներ 14 տարեկանից փոքր երեխաների համար։
«Տարրական դպրոցներում պահանջները ներառում են զենքի անվտանգ օգտագործման տեսական նախապատրաստություն», – էլեկտրոնային նամակում բացատրել է Լեհաստանի կրթության նախարարությունը։
Շվեդիայի քաղաքացիական պաշտպանության նախարար Կարլ-Օսկար Բոհլինը ներկայացնում է «Եթե ճգնաժամ կամ պատերազմ լինի» գրքույկի նոր տարբերակը Ստոկհոլմում, Շվեդիա, 2024 թվականի հոկտեմբերի 8-ին, երեքշաբթի օրը։
Ֆինլանդիան և Էստոնիան տնային տնտեսություններին ուղարկել են գրքույկներ՝ հրահանգներով, թե ինչ անել պատերազմի դեպքում, որոնք հիշեցնում են Սառը պատերազմի ժամանակ ձեռնարկված միջոցառումները։ Գրքույկները բացատրում են, թե ինչ վերցնել, ինչպես ճանաչել սիրենները և տագնապները, և ինչ քայլեր ձեռնարկել տարհանման կամ էլեկտրաէներգիայի անջատման ժամանակ։
Շվեդիան 2025 թվականին ազգային նախաձեռնություն է սկսել՝ յուրաքանչյուր տնային տնտեսություն փոստով ուղարկելու թարմացված «Եթե ճգնաժամ կամ պատերազմ լինի» գրքույկները՝ վերակենդանացնելով Սառը պատերազմի դարաշրջանի հասարակական անվտանգության ձեռնարկը։ Երեք երկրներն էլ իրենց կրթական ծրագրերում ներառել են պաշտպանությունը, իսկ Էստոնիան 2023 թվականին ավագ դպրոցների համար ներկայացրել է հատուկ ազգային պաշտպանության դասընթաց։
Զուգահեռաբար, Եվրոպայում քաղաքացիական բնակչության շրջանում նկատվում է պատերազմական պատրաստվածության վերաբերյալ առցանց հարցեր տվողների թվի տեսանելի աճ։ Այս միտումները վկայում են մտահոգության մասին. Ռուսաստանին աշխարհագրորեն մոտ գտնվող երկրներում, ինչպիսիք են Ֆինլանդիան, Էստոնիան, Լեհաստանը, Լիտվան և Շվեդիան, Google-ի տվյալները ցույց են տալիս որոնումների աճ վերջին հինգ տարիների ընթացքում՝ «ինչ վերցնել պատերազմի կամ տարհանման համար» և «որտե՞ղ են գտնվում ռմբապաստարանները իմ մոտ», և նկատելի աճ է գրանցվել 2025 թվականին։
ԵՄ երկրների հեռավորությունը Ռուսաստանից և Ուկրաինայից. Ի՞նչ է անում Բրյուսելը
Անվանեք դա խուճապ կամ անվանեք զգուշություն, բայց ազգային կառավարությունները միակը չեն, որոնք քայլեր են ձեռնարկում պաշտպանական կարողությունները մեծացնելու համար։ ԵՄ մակարդակով մի շարք նախաձեռնություններ են իրականացվում՝ բարելավելու դաշինքի կարողությունները «յուրաքանչյուր դեպքի» սցենարի համար, որն այժմ ավելի հավանական է թվում, քան երբևէ։
Պաշտպանական բյուջեները ամբողջ Եվրոպայում աճել են՝ 2024 թվականին հասնելով ավելի քան 300 միլիարդ եվրոյի: Միևնույն ժամանակ, անցյալ տարվա հուլիսին ԵՄ 2028-2034 թվականների բազմամյա ֆինանսական շրջանակի (ԲՖԾ) առաջարկը, որը հայտարարել էր Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, լրացուցիչ 131 միլիարդ եվրո է հատկացնում ավիատիեզերական և պաշտպանության ոլորտներին՝ հինգ անգամ ավելի, քան նախորդը։
«Պատրաստակամություն 2030» ծրագիրը, որը հաստատվել է բոլոր 27 անդամ պետությունների կողմից, Եվրոպական Միության պաշտպանությունը ամրապնդելու առաջին՝ և, թերևս, ամենակարևոր՝ ռազմավարական ճանապարհային քարտեզն է։
Դրա նպատակն է վերացնել կարողությունների բացերը և արագացնել ռազմական արձագանքը՝ հնարավորություն տալով զորքերի և սարքավորումների տեղաշարժը ԵՄ սահմաններով խաղաղ ժամանակ երեք օրվա ընթացքում և արտակարգ իրավիճակներում վեց ժամվա ընթացքում: Սա կիրականացվի մասնատված թույլտվությունների համակարգերի վերացման միջոցով, որոնք ներկայումս զգալի ուշացումներ են առաջացնում, և «Ռազմական Շենգեն» շրջանակի ստեղծման միջոցով։
ԵՄ-ն ստեղծում է ռազմական շարժունակության միջանցքների ցանց, ներառյալ ուժեղացված ճանապարհային, երկաթուղային և նավահանգստային երթուղիներ, որոնք նախատեսված են ծանր զրահատեխնիկայի և լոգիստիկ երթևեկությունը կառավարելու համար։ Վերանորոգման համար նշվել են մոտ 500 կարևորագույն ենթակառուցվածքային կետեր, ինչպիսիք են կամուրջներն ու թունելները, որոնք պետք է սպասարկեն ավելի քան 60 տոննա քաշ ունեցող տրանսպորտային միջոցները։
Եվրոպական տրանսպորտային միջանցքների ամփոփում
Ծրագիրը նաև նպատակ ունի ստանդարտացնել ռազմական սարքավորումները և լոգիստիկ ընթացակարգերը ԵՄ զինված ուժերում, որոնք ներկայումս հիմնված են անհամատեղելի համակարգերի վրա։
Այս արդիականացումների գնահատված արժեքը կազմում է 70 և 100 միլիարդ եվրո, որոնց ֆինանսավորումը կտրամադրվի ազգային բյուջեներից և ԵՄ ծրագրերից, ինչպիսին է «Եվրոպան կապող» ծրագիրը։ Այս ջանքերը աջակցելու համար Եվրոպական հանձնաժողովը մշակել է նոր ֆինանսական գործիքներ։
Այս գործիքներից մեկը ReArm Europe-ն է, որը ներկայացվել է 2025 թվականին։ Այն կենտրոնական համակարգման հարթակ է՝ պաշտպանական պատրաստվածությունն ու արդյունաբերական կարողությունները արագացնելու համար։ Հաշվի առնելով Եվրոպայի պաշտպանական լանդշաֆտի մասնատված բնույթը, ReArm Europe-ը նախատեսված է ազգային պաշտպանական ներդրումները համաձայնեցնելու, խոչընդոտները նվազեցնելու, որոշումների կայացումը հեշտացնելու, գնումները արագացնելու, համակարգերի համատեղելիությունն ապահովելու և կրկնօրինակումից խուսափելու համար։
ReArm Europe-ի հովանու ներքո ներառված են ևս երկու մեխանիզմ՝ EDIP-ը՝ Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերության ծրագիրը, և SAFE-ը՝ ռազմավարական սպառազինության ֆինանսավորման ծրարը։
Սրանք ապահովում են ուղղակի ֆինանսական աջակցություն։ EDIP-ը առաջարկում է 1.5 միլիարդ եվրո համաֆինանսավորում պաշտպանական համակարգերի համատեղ հետազոտությունների, մշակման և արտադրության համար, բայց միայն այն նախագծերի համար, որոնք ներառում են առնվազն երեք ԵՄ երկիր կամ երկուսը՝ գումարած Ուկրաինան: Մինչդեռ, SAFE-ը ԵՄ մակարդակի 150 միլիարդ եվրոյի վարկային միջոց է, որը թույլ է տալիս անդամ պետություններին համատեղ ֆինանսավորել լայնածավալ զենքի գնումները ավելի արագ և ավելի ցածր գնով։
Հակիրճ ասած, այս նախաձեռնությունները նպատակ ունեն խրախուսել երկրներին միավորել ռեսուրսները և համատեղ վարկեր վերցնել՝ արտադրությունը մեծացնելու, ավելի լավ պայմաններ բանակցելու և նոր համակարգերի փոխգործունակությունն ապահովելու համար։
Ինչո՞ւ է ԱՄՆ-ն ցանկանում Եվրոպան կրկին մեծ դարձնել
Դեկտեմբերի 4-ին հրապարակված Թրամփի վարչակազմի անվտանգության ռազմավարությունը զգալի վեճեր առաջացրեց Եվրոպայի հետ: Փաստաթղթում ԵՄ-ն նկարագրվում էր որպես թուլացած գործընկեր և շեշտը դրվում էր «Ամերիկան առաջինը» մոտեցման վրա՝ արձագանքելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջին ժամկետի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների ծախսերի վերաբերյալ նախկին վեճերին։
1945 թվականից ի վեր ԱՄՆ-ն ստեղծել է համալսարանների, վերլուծական կենտրոնների, հետազոտական հաստատությունների և պաշտպանական գործակալությունների ցանց, որը նախատեսված է ռազմավարությունը և քաղաքականության մշակումը կապելու համար։ Ի տարբերություն դրա, Եվրոպայի ռազմավարական պլանավորումը մնում է բաժանված ազգային շահերի, թերֆինանսավորված և քաղաքական որոշումների կայացման հետ ավելի քիչ սերտորեն կապված։
Վաշինգտոնը ակնկալում է, որ Եվրոպան մինչև 2027 թվականը կստանձնի ՆԱՏՕ-ի ավանդական պաշտպանական պարտականությունների մեծ մասը, ներառյալ հետախուզությունը և հրթիռային համակարգերը, ժամկետ, որը որոշ եվրոպացի պաշտոնյաներ անիրատեսական են համարում։ 2025 թվականի Հաագայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում դաշնակիցները համաձայնեցին մինչև 2035 թվականը տարեկան ՀՆԱ-ի 5%-ը ներդնել պաշտպանության մեջ։ Եվրոպական երկրները ներկայումս իրենց ներդրումն ունենում են ավելի ցածր մակարդակներով։
Որքա՞ն է ԵՄ երկրների ներկայիս ներդրումը ՆԱՏՕ-ում
Հետևաբար, հարցեր են մնում այն մասին, թե արդյոք Եվրոպան կարող է շարունակել գործել որպես ԱՄՆ-ի հավասար գործընկեր։ ԱՄՆ Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը քննադատել է Եվրոպայի միգրացիոն քաղաքականությունը, ծնելիության մակարդակը, խոսքի ազատության կանոնները և Ուկրաինային աջակցելու նրա մոտեցումը։
Նույն փաստաթուղթը կոչ էր անում դադարեցնել Ուկրաինայում պատերազմը և արտացոլում էր Վաշինգտոնի մտադրությունը՝ կարգավորել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ կամ «վերականգնել ռազմավարական կայունությունը» Մոսկվայի հետ։
Չնայած Ռուսաստանը բացահայտորեն չի անվանվում ապագա դաշնակից, Թրամփի վարչակազմը նույնպես Ռուսաստանին որպես հակառակորդ չի վերաբերվում։
Ի՞նչ է կատարվում Եվրոպայում, մնում է Եվրոպայում
Եվրոպացի պաշտոնյաները, ինչպիսին է ԵՄ հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը, շտապեցին արձագանքել։ Դոմբրովսկիսը Europe Today-ին ասել է, որ համաձայն չէ փաստաթղթի գնահատման հետ, և որ ԵՄ-ն պետք է «ավելի վճռականություն ցուցաբերի»։
Նույն տոնով Խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան և արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը մերժել են ԱՄՆ-ի նախազգուշացումները Եվրոպայի ենթադրյալ անկման վերաբերյալ։ Նրանք մերժել են ցանկացած առաջարկ, որ Վաշինգտոնը պետք է միջամտի դաշինքի ներքին քաղաքական ընտրություններին։
Նրանք պնդել են, որ դաշնակիցները չեն միջամտում միմյանց ժողովրդավարական որոշումներին։ Երբ Թրամփին հարցրել են բացասական արձագանքի մասին, նա ասել է, որ Վաշինգտոնը պարզապես ցանկանում է «պահպանել Եվրոպան, Եվրոպան»։
Այս փոխանակումը ընդգծեց աճող տրանսատլանտյան բաժանումը Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմի նկատմամբ իրենց մոտեցումների շուրջ։
Ժամանակի դեմ մրցավազք
Եվրոպան վերազինվում է։ Այնուամենայնիվ, փորձագետները զգուշացնում են, որ միայն քաղաքական հրատապությունը բավարար չէ։ Եվրոպական տնտեսական և սոցիալական կոմիտեի նախագահ Շեյմուս Բոլանդը «Բրյուսել, իմ սեր» փոդքասթին ասել է. «Մենք հարձակման ամենահեշտ թիրախն ենք։ Բռնապետությունը սիրում է հարձակվել Եվրոպայի վրա, քանի որ նրանք պարտավոր չեն ապրել նույն չափանիշներով, ինչ մենք»։
Բյուջեներից և քաղաքական հռչակագրերից այն կողմ, կառուցվածքային խոչընդոտները շարունակում են սահմանափակել Եվրոպայի պաշտպանական առաջխաղացումը, մարտահրավերներ, որոնք չեն կարող լուծվել մեկ գիշերվա ընթացքում։ Ինչպես նշել է տեխնոլոգիական ինքնիշխանության, պաշտպանության, տիեզերքի, հետազոտությունների և նորարարության խոսնակ Թոմաս Ռենջիեն, ԵՄ պաշտպանության արդյունաբերական պատրաստվածության հարցման վաղ արդյունքները հաստատում են այն, ինչի հետ երկար ժամանակ ապրել են և՛ կառավարությունները, և՛ արդյունաբերությունը։
«Կարգավորող և ընթացակարգային խոչընդոտները պաշտպանական համագործակցության և արդյունաբերական աճի ժամանակին հասնելու ամենաանհապաղ խոչընդոտներից են», – ասել է Ռենջիեն։
Ի պատասխան՝ հանձնաժողովը արագացնում է փոփոխությունները։ Այն նախ ներկայացրեց «մինի-համընդհանուր» կարգավորում՝ ԵՄ պաշտպանության և կրկնակի նշանակության ֆինանսավորումն ավելի ճկուն դարձնելու համար, նախքան հունիսին ավելի լայն փաթեթ հրապարակելը։ Ռեժնիեի խոսքով՝ նպատակն է կրճատել արտադրության ուշացումները, նախքան պահանջարկը կգերազանցի առաջարկը։
«Այս փուլային մոտեցումը ապահովում է, որ Հանձնաժողովը ոչ միայն լսի, այլև գործի», – հավելեց նա։
Այնուամենայնիվ, կարգավորումը խնդրի միայն մի մասն է։ Եվրոպայի պաշտպանական արդյունաբերությունը համաշխարհային մակարդակով մրցունակ է, բայց մնում է մասնատված՝ ազգային մակարդակով։ Տասնամյակներ շարունակ ներդրումների պակասը և սահմանափակ մասշտաբները շարունակում են սահմանափակել արտադրության աճը։
«ԵՄ ընկերությունները մրցունակ են, բայց բախվում են կառուցվածքային թուլությունների և մասնատված շուկայի», – ասաց Ռեժնիեն։ Նա պնդեց, որ ավելի խորը համակարգումը կարևոր է Եվրոպայի պաշտպանական կարողությունների և ենթակառուցվածքների ֆինանսավորման, զարգացման, արտադրության և պահպանման համար։
Ահա թե որտեղ են ԵՄ մակարդակի գործիքները, ինչպիսին է SAFE-ը, նախատեսված տարբերություն ստեղծելու համար. ծրագիրը նախատեսված է համատեղ գնումները արագացնելու և ոչ եվրոպական մատակարարներից կախվածությունը նվազեցնելու համար։
Նրա կանոնների համաձայն՝ պաշտպանական արտադրանքի մեծ մասը պետք է հիմնականում ձեռք բերվի ԵՄ-ից, ԵՏՄ-ից կամ Ուկրաինայից՝ ապահովելով այն, ինչը Ռեժնիեն նկարագրել է որպես Եվրոպայի սեփական պաշտպանական սարքավորումների «անկախ օգտագործումը»։
Վաղ նշանները վկայում են մեծ պահանջարկի մասին։ SAFE-ի նախնական ծրագրերը ներառում են 691 նախագիծ, որոնց գրեթե երկու երրորդը կենտրոնացած է համատեղ գնումների վրա։ Անդամ պետությունները գրեթե 50 միլիարդ եվրո են խնդրել օդային և հրթիռային պաշտպանության, զինամթերքի և հրթիռների համար, իսկ միլիարդավոր դոլարներ՝ անօդաչու թռչող սարքերի, անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի համակարգերի և ծովային կարողությունների համար։ Մինչև 22.5 միլիարդ եվրո նախնական ֆինանսավորում կարող է տրամադրվել արդեն 2026 թվականի մարտ ամսին։
Ժամկետները սուղ են։ Եվրոպան պետք է արդիականացնի իր պաշտպանական արդյունաբերությունը, աջակցի Ուկրաինային և արձագանքի ՆԱՏՕ-ի և Վաշինգտոնի անվտանգության նախազգուշացումներին։ Ինչպես Ռեժնիեն նշեց, հաջողությունը կախված է համագործակցության աճից, կարողությունների բացերի վերացումից և Ուկրաինային ժամանակին աջակցություն ցուցաբերելուց։
Անվտանգության միջավայրում, որը սահմանվում է ոչ թե անհետաձգելիությամբ, այլ որոշակիությամբ, Եվրոպայի համար այլևս խնդիրն այն չէ, թե արդյոք գործի, այլ այն, թե արդյոք այն կարող է բավականաչափ արագ գործել։
